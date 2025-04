Omnaya Studios a annonce aujourd’hui le développement de Back In Time pour Nintendo Switch.

Ce jeu d’action-aventure rapide base sur le voyage dans le temps propose aux joueurs de traverser l’histoire pour prévenir des catastrophes. Ils devront réécrire le passe en faisant des choix cruciaux, en perçant des mystères et en manipulant le temps lui-même.

L’Histoire est écrite… mais peut-elle être réécrite ?

Dans Back In Time, les joueurs plongent dans une aventure a travers les âges pour empêcher des désastres historiques. En affrontant des ennemis, en résolvant des énigmes temporelles et en explorant des lieux historiques remplis de secrets, chaque action influence l’avenir. Le jeu se distingue par une narration immersive, un gameplay évolutif et une direction artistique en pixel art impressionnante.

Caractéristiques Principales

Réécrivez le Passe, Affrontez l’Inattendu

Voyagez a travers des moments clés de l’histoire, ou chaque mission propose son lot de défis uniques et de retournements inattendus. Traversez des dangers, découvrez des vérités cachées et utilisez vos compétences pour corriger les évènements passes. Attention, chaque action peut entrainer des conséquences surprenantes. Pouvez-vous vraiment changer le destin ?

Un Gameplay Qui Evolue Avec le Temps

Aucun niveau ne se ressemble. Chaque stage introduit de nouvelles mécaniques, de nouveaux défis et des variations de gameplay refléchant le passage du temps. Entre combats intenses, infiltration et énigmes temporelles fascinantes, chaque mission oblige a s’adapter et repenser sa stratégie. Le temps est a la fois un allié précieux et un obstacle redoutable, transformant chaque instant en un défi stimulant.

Maitrisez le Temps, Débloquez de Nouveaux Pouvoirs

Au fil de l’aventure, les joueurs débloqueront des capacités uniques de manipulation temporelle, ouvrant de nouvelles façons d’explorer, combattre et résoudre des énigmes. Rewind pour corriger ses erreurs, figer les ennemis en pleine action, créer des échos temporels ou altérer les évènements passes pour modifier le présent. Chaque pouvoir enrichit le gameplay, offrant des solutions créatives et des stratégies innovantes dans chaque ligne temporelle traversée.