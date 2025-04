En plus des nombreuses annonces du Switch 2 Direct, Nintendo a révélé plusieurs améliorations majeures apportées à l’eShop via une récente interview avec les responsables de la console. Grâce à la puissance accrue de la Switch 2, la boutique en ligne bénéficie de plusieurs fonctionnalités très attendues par les joueurs.

Les nouveautés de l’eShop sur Switch 2

Affichage amélioré : un plus grand nombre de jeux peut être affiché simultanément sans ralentissements.

: un plus grand nombre de jeux peut être affiché simultanément sans ralentissements. Aperçu rapide des jeux : visionnez facilement des captures d’écran et des vidéos de présentation.

: visionnez facilement des captures d’écran et des vidéos de présentation. Section « For You » : recommandations personnalisées pour découvrir des titres sans avoir à explorer toute la boutique.

Takuhiro Dohta, l’un des ingénieurs derrière la console, explique :

« Grâce aux capacités de la Switch 2, l’eShop a été optimisé et reste fluide, même lorsqu’il affiche un grand nombre de jeux. Nous pensons que la recherche du jeu idéal fait partie intégrante de l’expérience d’une console. »

De son côté, Kouichi Kawamoto détaille la nouvelle section « For You » :

« Cette fonctionnalité permet de voir rapidement des captures d’écran et des vidéos des jeux. Elle aidera les joueurs à découvrir des titres intéressants sans devoir fouiller toute la boutique. »

Enfin, Tetsuya Sasaki revient sur la philosophie derrière ces améliorations :

« Notre priorité était d’abord de rendre la console attrayante pour un maximum de joueurs. Ensuite, nous avons concentré nos efforts sur l’amélioration de leur expérience. Toute l’équipe a travaillé dans ce sens. »

Avec ces nouveautés, Nintendo entend bien offrir une navigation plus fluide et intuitive aux joueurs. Reste à voir si ces ajustements permettront d’améliorer significativement l’expérience d’achat sur l’eShop, souvent critiquée pour sa lenteur sur la première Switch.