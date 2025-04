Gameloft, leader dans le développement et l’édition de jeux multiplateformes, a annoncé aujourd’hui son partenariat avec Hyundai Motor Company. Cette collaboration permettra d’introduire la IONIQ 5 N entièrement électrique de Hyundai et le concept électrique à hydrogène N Vision 74 en tant que voitures jouables dans le jeu de course à succès mondial Asphalt Legends Unite. Les joueurs auront également une chance exclusive de gagner un voyage tous frais payés en Corée pour vivre l’événement de course Hyundai N Festival, visiter l’usine Hyundai, et bien plus encore !

À partir du 1er avril, les joueurs pourront prendre le volant des deux véhicules innovants de Hyundai. Du 3 au 23 avril, ils pourront démontrer leur talent dans trois événements spéciaux temporaires en jeu, chacun mettant en avant l’un des deux nouveaux modèles :

Du 3 au 9 avril : Événement ouvert pour essayer la IONIQ 5 N et la N Vision 74

: Événement ouvert pour essayer la IONIQ 5 N et la N Vision 74 Du 10 au 16 avril : Événement ouvert pour essayer la N Vision 74

: Événement ouvert pour essayer la N Vision 74 Du 17 au 30 avril : Événement ouvert pour essayer la IONIQ 5 N

Le meilleur pilote de chaque événement, ayant réalisé le temps le plus rapide, sera invité à un voyage tous frais payés en Corée du 6 au 9 juin pour découvrir l’univers Hyundai. Les gagnants assisteront en première ligne à l’action palpitante du Hyundai N Festival, visiteront l’usine du constructeur, découvriront la délicieuse cuisine coréenne, et profiteront d’autres surprises !