Une nouvelle bande-annonce a été diffusée pour Fuga : Melodies of Steel 3, la suite du RPG au tour par tour développé par CyberConnect2.

La bande-annonce présente le mode rapide, qui vous permet de découvrir l’histoire du jeu plus facilement en sautant les rencontres avec les ennemis. Si vous souhaitez obtenir plus d’informations sur le jeu et ses différents modes, vous pouvez consulter le site officiel ici.