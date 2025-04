Lors du Nintendo Direct dédié à la version japonaise de la Switch 2, Konami a dévoilé une surprise alléchante pour les fans de simulation et d’univers idol : Shine Post: Be Your Idol, un titre hybride mêlant gestion d’agence, narration émotionnelle et performances musicales. Prévu pour le 5 juin 2025, le jeu sera disponible dès le lancement de la console au Japon.

Un récit inspirant sur la persévérance et les rêves

Shine Post: Be Your Idol plonge les joueurs dans l’univers des idols, ces artistes polyvalentes qui incarnent l’espoir et la détermination. Le scénario, adapté de l’anime et du roman Shine Post, suit le parcours de jeunes filles tantôt perdues, tantôt découragées, mais toujours prêtes à courir vers leurs rêves.

Dans l’histoire originale, un manager talentueux œuvre dans l’ombre pour les soutenir. Mais cette fois, les joueurs endosseront un rôle inédit : celui d’un protagoniste qui agit à la fois en coulisses et sous les projecteurs. Vos choix stratégiques, vos décisions managériales et votre empathie détermineront si les rêves des idols se réaliseront… ou s’effriteront.

Gameplay : Simulation, narration et lives personnalisés

Le jeu se structure autour de trois piliers principaux, offrant une expérience variée :

Mode Gestion d’Agence Devenez le nouveau manager d’une agence d’idols et prenez en main leur carrière.

Recrutez des talents, planifiez leurs entraînements, gérez leurs emplois du temps et leurs relations avec le public.

Un système de décisions morales influencera leur développement artistique et leur bien-être émotionnel. Heroines Stories Plongez dans des scénarios exclusifs inspirés de l’anime et du roman Shine Post.

Découvrez les histoires personnelles des idols, leurs doutes et leurs moments de grâce, à travers des dialogues interactifs et des choix narratifs. Mode Viewer Créez des lives spectaculaires en personnalisant les performances avec des costumes, des décors et des effets visuels débloqués en jeu.

Un véritable outil créatif pour les fans souhaitant imaginer des concerts uniques.

Si aucune date internationale n’a été annoncée, la sortie japonaise pourrait ouvrir la voie à une localisation, notamment grâce à la popularité croissante des jeux de gestion et des univers idol chez nous.