Famitsu a publié son classement des meilleures ventes pour la période du 24 au 30 mars, offrant un aperçu fascinant des préférences du public japonais. Voici un tour d’horizon des titres qui dominent le marché :

Xenoblade Chronicles X: Definitive Edition (NSW – RPG)

Le jeu phare de Nintendo, sorti le 20 mars 2025 à ¥6.980, se positionne en tête avec 14.401 unités écoulées sur 89.090, malgré une baisse de 81 % par rapport à une période précédente.

Monster Hunter Wilds (PS5 – Action)

Capcom confirme sa place avec 12.905 ventes depuis son lancement le 28 février 2025 à ¥9.082, même si les chiffres montrent une décroissance de 37 %.

Winning Post 10 2025 (NSW et PS5 – Simulation)

Le simulateur de gestion de Koei Tecmo, lancé le 27 mars 2025, apparaît en double version. La version Switch cumule 10.297 ventes, tandis que la version PS5 atteint 6.193 unités, marquant ainsi une entrée remarquée sur les deux plateformes.

Venus Vacation Prism: Dead or Alive Xtreme (PS5 – Aventure)

Autre nouveauté du 27 mars 2025 à ¥6.800, le titre de Koei Tecmo se hisse à la quatrième place avec 9.568 ventes.

Super Mario Party: Jamboree (NSW – Divers)

Bien que lancé en octobre 2024, ce jeu familial de Nintendo reste un incontournable avec 8.594 ventes et un total impressionnant de 1.246.356 unités.

Minecraft (NSW – Aventure)

Depuis son lancement en 2018, Minecraft continue d’enregistrer 6.418 ventes et cumule 3.845.257 unités, affichant une progression de 9 %.

Assassin’s Creed: Shadows (PS5 – RPG)

Ubisoft se positionne en huitième place avec 5.565 ventes sur 23.266 depuis le 20 mars 2025, marquant une baisse notable de 69 %.

Donkey Kong Country Returns HD (NSW – Action)

Ce classique de Nintendo, sorti en janvier 2025 à ¥5.980, se maintient avec 5.340 ventes sur 243.193, en recul de 8 %.

Mario Kart 8 Deluxe (NSW – Course)

Depuis 2017, ce titre emblématique reste populaire avec 4.820 ventes sur 6.293.477, bien que ses ventes aient chuté de 15 %.

Les ventes hardware continuent de refléter les préférences des consommateurs japonais, avec une nette domination de la Nintendo Switch. La Switch reste la console la plus vendue, avec 30.489 unités écoulées cette semaine et un impressionnant total de 35,5 millions d’exemplaires.