Lors d’un événement hands-on à New York pour la Nintendo Switch 2, Nintendo a confirmé que le passage de l’OLED à un écran LCD n’a pas été pris à la légère. Malgré des mois de rumeurs et de fuites, la décision s’inscrit dans une volonté d’exploiter les avancées technologiques réalisées depuis la sortie de la Switch 1.

Au cours d’une table ronde réunissant Kouichi Kawamoto, Takuhiro Dohta et Tetsuya Sasaki, ce dernier a admis : « Il y a eu beaucoup de progrès réalisés dans la technologie des écrans LCD depuis la sortie de la Switch originale. » L’équipe a donc analysé minutieusement les solutions LCD disponibles lors du développement de la Switch 2. « Après mûre réflexion, » a poursuivi Sasaki, « nous avons décidé de rester sur du LCD. »

Cette transition permet également d’apporter de nouvelles fonctionnalités qui n’étaient pas possibles avec l’OLED de la première génération. En effet, malgré l’attrait de l’OLED, même la version de la Nintendo Switch qui en était équipée ne supportait pas le HDR. Grâce à la nouvelle technologie LCD, la Switch 2 intègre désormais cette prise en charge, offrant ainsi une qualité d’image améliorée.

Si certains pourraient voir ce changement comme une régression, il apparaît plutôt comme une évolution. Des dispositifs modernes, comme le PlayStation Portal, montrent en effet que les écrans LCD actuels offrent une qualité remarquable. Certes, les noirs ne sont pas aussi profonds que sur un OLED, mais la différence n’est pas synonyme de dégradation. Les progrès réalisés dans la technologie LCD confèrent à la Switch 2 des performances visuelles qui surpassent largement celles de son prédécesseur.

The LCD display of the Nintendo Switch 2 looks better than the OLED Switch 1 display. pic.twitter.com/l8LeDlyfh0

— Kābī (@KirPinkFury) April 4, 2025