Les eShops européen, américain et japonais ont récemment publié de nombreuses fiches de jeux, permettant ainsi de faire le point sur les tailles que ces jeux occuperont sur la mémoire de vos Nintendo Switch. Note : 1 MB = 1 Mo = 8 Mb (respectivement MegaBytes, MégaOctets, et Megabits ; le premier terme est en anglais, le deuxième en français, et le troisième, utilisé dans les deux langues, désigne une autre unité de mesure).

The Hundred Line: Last Defense Academy – 12.6GB

Sunderfolk – 9.1GB

Old Skies – 4.1GB

Atama – 2.9GB

Windborn – Concrete Jungle – 2.4GB

Promise Mascot Agency – 2.3GB

Chessarama – 1.8GB

Gladiators Simulator: The Champions of Liberty – 1.8GB

Progress Orders – 1.7GB

Barista Simulator 2025 – 1.5GB

Leila – 1.5GB

Barista Coffee Simulator – 1.2GB

Tempopo – 1.0GB

Chained Survive Together – 940MB

I Am Busy Digging a Hole – 937MB

Snow Squall Grip – 897MB

Snow Bros. 2 Special – 856MB

Mortisomem – 832MB

Girls Made Pudding – 822MB

Merchant In Dungeon – 813MB

Thought Experiment Simulator – 787MB

ReMix – 769MB

Maths Pals – 693MB

Korean Drone Flying Tour Yumyeongsan – 642MB

Cozy Earth: Hawaii Island Love Anime Boys – 522MB

Deep Deep Deep Nightmare – 521MB

Cozy Earth: Hawaii Island Love Anime Girls – 516MB

Bubble Wizard II Saga – 495MB

Moving Houses – 487MB

Necroking – 455MB

LunarLux – 406MB

Hook: Complete Edition – 361MB

Hentai Puzzle: Muscular Guys – 322MB

Little Droid – 296MB

Skies Above – 285MB

Vinebound: Tangled Together – 276MB

Quiz Cat Proverbs Around the World – 206MB

Hegzis – 188MB

Spot It Fast! Kids’ Difference Hunt – 173MB

Stellar Docks: Deep Space – 88MB

Gunspectre – 74MB

Tongtong – 67MB

Mini Hockey Cup – 67MB

Mayhem Mail – 48MB

Eggconsole Pyramid Warp MSX – 34MB