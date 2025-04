Bien que la situation puisse évoluer en fonction de la manière dont Nintendo décidera de gérer les droits de douane actuels aux États-Unis, la Nintendo Switch 2 est actuellement proposée au prix de 450 dollars. Au Japon, la situation est bien différente, mais cela ne se résume pas simplement à une console plus abordable pour les joueurs japonais.

En effet, Nintendo prévoit de sortir deux versions de la Switch 2 au Japon. L’une est identique à celle proposée sur le marché américain, mais l’autre est verrouillée par région. Le region-locking signifie que cette version de la console ne pourra faire fonctionner que les jeux sortis sur le territoire japonais. Un choix qui limite évidemment l’expérience utilisateur, mais qui s’accompagne d’un écart de prix conséquent.

La Switch 2 verrouillée pour le Japon sera commercialisée au tarif de 49 980 yens, soit environ 343 dollars. Une différence de prix notable par rapport aux modèles vendus dans d’autres régions, ce qui a poussé Polygon à interroger Bill Trinen de Nintendo pour en comprendre la raison. Voici son explication :

« Un consommateur lambda n’est peut-être pas pleinement conscient des différences entre les marchés selon les territoires. À l’échelle mondiale, Nintendo adopte une approche qui consiste à observer les conditions du marché dans chaque région, à comprendre comment ces conditions influencent les décisions, et à examiner les options disponibles pour fixer un prix adapté aux réalités locales. Dans ce cas précis, et en raison de circonstances particulières au marché japonais, Nintendo a cherché un moyen de répondre à la demande locale sans que cela n’ait de répercussions plus larges. »