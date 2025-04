La nouvelle salve de promotions hebdomadaires est arrivée sur l’eShop nord-américain de la Nintendo Switch, et les amateurs de bonnes affaires ont de quoi se réjouir. De nombreux titres voient leur prix chuter drastiquement, certains atteignant même leur tarif le plus bas jamais enregistré sur la plateforme. C’est notamment le cas pour Everspace, Hades ou encore Superhot.

Les promotions ne sont disponibles que sur l’eShop US, il faudra donc créer un compte US pour rendre ces promotions accessibles et utiliser une carte bleue compatible ou des cartes eShop US. Si vous ne savez pas comment aller sur l’eShop US, voici un guide qui vous y aidera.

Qu’il s’agisse de jeux indépendants acclamés ou de productions plus ambitieuses, la sélection couvre une grande variété de genres et de styles. Voici un aperçu des meilleures offres disponibles cette semaine.

Quelques pépites de la sélection :

Hades – 8,74 $ (au lieu de 24,99 $)

– 8,74 $ (au lieu de 24,99 $) Everspace – 5,99 $ (au lieu de 39,99 $)

– 5,99 $ (au lieu de 39,99 $) Superhot – 7,49 $ (au lieu de 24,99 $)

– 7,49 $ (au lieu de 24,99 $) AI: The Somnium Files – 3,99 $ (au lieu de 39,99 $)

– 3,99 $ (au lieu de 39,99 $) Dead Cells – 12,49 $ (au lieu de 24,99 $)

– 12,49 $ (au lieu de 24,99 $) Blasphemous 2 – 14,99 $ (au lieu de 29,99 $)

– 14,99 $ (au lieu de 29,99 $) Cat Quest + Cat Quest II – respectivement 3,24 $ et 3,74 $

– respectivement 3,24 $ et 3,74 $ Child of Light – 4,99 $ (au lieu de 19,99 $)

– 4,99 $ (au lieu de 19,99 $) Crypt of the NecroDancer – 3,99 $ (au lieu de 19,99 $)

– 3,99 $ (au lieu de 19,99 $) Limbo – 1,99 $ (au lieu de 9,99 $)

– 1,99 $ (au lieu de 9,99 $) Inside – 1,99 $ (au lieu de 19,99 $)

– 1,99 $ (au lieu de 19,99 $) Mario + Rabbids: Sparks of Hope – 14,99 $ (au lieu de 59,99 $)

– 14,99 $ (au lieu de 59,99 $) Immortals Fenyx Rising – 7,99 $ (au lieu de 39,99 $)

– 7,99 $ (au lieu de 39,99 $) No Man’s Sky – 23,99 $ (au lieu de 59,99 $)

– 23,99 $ (au lieu de 59,99 $) The Last Campfire – 1,99 $ (au lieu de 14,99 $)

Visual novels et titres narratifs en réduction :

Les amateurs de visual novels et de jeux narratifs ne sont pas en reste. On retrouve par exemple :

Steins;Gate Elite – 11,99 $ (au lieu de 59,99 $)

– 11,99 $ (au lieu de 59,99 $) Anonymous;Code – 23,99 $ (au lieu de 59,99 $)

– 23,99 $ (au lieu de 59,99 $) AI: The Somnium Files: Nirvana Initiative – 8,99 $ (au lieu de 59,99 $)

– 8,99 $ (au lieu de 59,99 $) Chaos;Child / Chaos;Head Noah – 9,99 $ chacun ou 19,99 $ en double pack

– 9,99 $ chacun ou 19,99 $ en double pack Robotics;Notes Elite / Dash – 6,99 $ chacun

Autres bons plans notables :

Astroneer – 9,89 $

– 9,89 $ Panzer Dragoon: Remake – 3,74 $

– 3,74 $ The Falconeer – 5,99 $

– 5,99 $ Let’s School – 10,99 $

– 10,99 $ Lil Gator Game – 11,99 $

– 11,99 $ Tchia – 11,99 $

La totale :

– 20XX – $3.59 (au lieu de $17.99)

– 30XX – $9.99 (au lieu de $19.99)

– AI: The Somnium Files – $3.99 (au lieu de $39.99)

– AI: The Somnium Files: Nirvana Initiative – $8.99 (au lieu de $59.99)

– Anodyne 2 – $7.99 (au lieu de $19.99)

– Anonymous;Code – $23.99 (au lieu de $59.99)

– Assassin’s Creed: The Ezio Collection – $15.99 (au lieu de $39.99)

– Astroneer – $9.89 (au lieu de $29.99)

– Blasphemous 2 – $14.99 (au lieu de $29.99)

– Blossom Tales 2 – $7.49 (au lieu de $14.99)

– BPM: Bullets Per Minute – $7.49 (au lieu de $24.99)

– Cat Quest – $3.24 (au lieu de $12.99)

– Cat Quest 2 – $3.74 (au lieu de $14.99)

– Cat Quest 3 – $13.99 (au lieu de $19.99)

– Chaos;Child – $9.99 (au lieu de $24.99)

– Chaos;Head Noah – $9.99 (au lieu de $24.99)

– Chaos;Head Noah / Chaos;Child Double Pack – $19.99 (au lieu de $49.99)

– Child of Light – $4.99 (au lieu de $19.99)

– Crypt of the NecroDancer – $3.99 (au lieu de $19.99)

– Danganronpa 2 – $4.49 (au lieu de $14.99)

– Danganronpa S – $5.99 (au lieu de $19.99)

– Danganronpa Trigger Happy Havoc Anniversary Edition – $4.49 (au lieu de $14.99)

– Danganronpa V3 – $8.99 (au lieu de $29.99)

– Dead Cells – $12.49 (au lieu de $24.99)

– Dex – $1.99 (au lieu de $19.99)

– Dungeons of Aether – $7.49 (au lieu de $14.99)

– Everdream Valley – $7.99 (au lieu de $24.99)

– Everspace – $5.99 (au lieu de $39.99)

– F1 Manager 2024 – $10.49 (au lieu de $34.99)

– Fitness Circuit – $9.99 (au lieu de $49.99)

– Garden Story – $5.99 (au lieu de $19.99)

– Genesis Noir – $2.99 (au lieu de $14.99)

– Goblin Sword – $1.99 (au lieu de $4.99)

– Golf Club Nostalgia – $1.99 (au lieu de $9.99)

– Guacamelee – $3.74 (au lieu de $14.99)

– Guacamelee 2 – $4.99 (au lieu de $19.99)

– Guilty Gear – $3.19 (au lieu de $9.99)

– Hades – $8.74 (au lieu de $24.99)

– Hotshot Racing – $3.99 (au lieu de $19.99)

– Hot Wheels Unleashed – $5.99 (au lieu de $39.99)

– Human: Fall Flat – $5.99 (au lieu de $19.99)

– Immortals Fenyx Rising – $7.99 (au lieu de $39.99)

– Inside – $1.99 (au lieu de $19.99)

– Jenny LeClue: Detectivu – $1.99 (au lieu de $24.99)

– Jurassic World Evolution – $11.99 (au lieu de $59.99)

– Kao the Kangaroo – $3.99 (au lieu de $29.99)

– Katana Kami: A Way of the Samurai Story – $5.99 (au lieu de $29.99)

– Lair of the Clockwork God – $3.99 (au lieu de $19.99)

– Let’s School – $10.99 (au lieu de $19.99)

– Lil Gator Game – $11.99 (au lieu de $19.99)

– Limbo – $1.99 (au lieu de $9.99)

– Lunark – $6.99 (au lieu de $19.99)

– Made in Abyss: Binary Star Falling into Darkness – $17.99 (au lieu de $59.99)

– Magical Drop 6 – $2.99 (au lieu de $29.99)

– Marble It Up Ultra – $13.99 (au lieu de $29.99)

– Mario + Rabbids Sparks of Hope – $14.99 (au lieu de $59.99)

– Master Detective Archives: Rain Code – $29.99 (au lieu de $59.99)

– Moving Out – $4.99 (au lieu de $24.99)

– My Time at Sandrock – $23.99 (au lieu de $39.99)

– Natsu-Mon: 20th Century Summer Kid – $19.99 (au lieu de $39.99)

– Nickelodeon All-Star Brawl – $4.99 (au lieu de $49.99)

– No Man’s Sky – $23.99 (au lieu de $59.99)

– Obakeidoro – $5.99 (au lieu de $19.99)

– Overcooked: All You Can Eat – $13.59 (au lieu de $39.99)

– Panzer Dragoon: Remake – $3.74 (au lieu de $24.99)

– Paper Trail – $1.99 (au lieu de $19.99)

– PixelJunk Monsters 2 – $2.24 (au lieu de $14.99)

– Rabi-Ribi – $11.99 (au lieu de $19.99)

– Railgrade – $14.99 (au lieu de $29.99)

– Rayman Legends – $7.99 (au lieu de $39.99)

– Re:Zero – Starting Life in Another World – The Prophecy of the Throne – $11.99 (au lieu de $59.99)

– Rise: Race the Future – $5.77 (au lieu de $16.49)

– Rivals of Aether – $14.99 (au lieu de $29.99)

– Robotics;Notes Dash – $6.99 (au lieu de $34.99)

– Robotics;Notes Elite – $6.99 (au lieu de $34.99)

– RPG Time – $7.49 (au lieu de $29.99)

– Shiren the Wanderer: The Mystery Dungeon of Serpentcoil Island – $33.99 (au lieu de $59.99)

– Shiren the Wanderer: The Tower of Fortune and the Dice of Fate – $3.99 (au lieu de $19.99)

– Snake Pass – $2.99 (au lieu de $19.99)

– Space Invaders Invincible Collection – $17.99 (au lieu de $59.99)

– Starlink: Battle for Atlas – $8.99 (au lieu de $29.99)

– Steins;Gate 0 – $5.99 (au lieu de $29.99)

– Steins;Gate: My Darling’s Embrace – $5.99 (au lieu de $29.99)

– Steins;Gate Elite – $11.99 (au lieu de $59.99)

– Stranded Sails – $2.99 (au lieu de $24.99)

– Superhot – $7.49 (au lieu de $24.99)

– Sword of the Vagrant – $1.99 (au lieu de $9.99)

– Tchia – $11.99 (au lieu de $29.99)

– Teenage Mutant Ninja Turtles Arcade: Wrath of the Mutants – $11.99 (au lieu de $29.99)

– The Cub – $4.79 (au lieu de $14.99)

– The Falconeer – $5.99 (au lieu de $29.99)

– The Last Campfire – $1.99 (au lieu de $14.99)

– The Oregon Trail – $14.99 (au lieu de $29.99)

– The Quintessential Quintuplets – Five Memories Spent With You – $17.49 (au lieu de $34.99)

– The Quintessential Quintuplets – Memories of a Quintessential Summer – $17.49 (au lieu de $34.99)

– Thomas Was Alone – $1.99 (au lieu de $9.99)

– Toem – $3.99 (au lieu de $19.99)

– Toki – $1.99 (au lieu de $9.99)

– Tools Up – $1.99 (au lieu de $19.99)

– Tsukihime: A Piece of Blue Glass Moon – $34.99 (au lieu de $49.99)

– Witch on the Holy Night – $25.99 (au lieu de $39.99)

– Yooka-Laylee – $3.99 (au lieu de $19.99)

– You Suck at Parking – $5.99 (au lieu de $19.99)

– Yu-No: A Girl Who Chants Love At the Bound of This World – $9.99 (au lieu de $49.99)