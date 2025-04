La journaliste Moe Watanabe part sur les traces d’une légende urbaine inquiétante à H City

Aksys Games a annoncé aujourd’hui la sortie d’un tout nouveau contenu additionnel pour le visual novel d’horreur primé Spirit Hunter: Death Mark sur Nintendo Switch™. Intitulé Chapter 7 : Kaerazu’s Amusement Park, ce chapitre inédit propose un tout nouveau point de vue sur les événements du jeu original.

UNE NOUVELLE ENQUÊTE DANS UN PARC D’ATTRACTIONS ABANDONNÉ

Dans ce nouveau scénario, Moe Watanabe, jeune journaliste spécialisée dans l’occulte, se rend au manoir Kujou pour enquêter sur la disparition soudaine de Yashiki et Mashita. Sa quête la mène jusqu’à un parc d’attractions abandonné, situé en périphérie de la ville. D’après la rumeur, quiconque y entre… n’en ressort jamais. Ce lieu pourrait-il être à l’origine de la mystérieuse disparition de ses collègues ?

Accompagnée de Tsukasa, Shou et Daimon, Moe devra plonger dans les profondeurs de l’horreur et découvrir la vérité autour du Grand Kaerazu, entité obscure à l’origine de bien des malheurs.

UN CHAPITRE DISPONIBLE DÈS MAINTENANT

Spirit Hunter: Death Mark – Chapter 7: Kaerazu’s Amusement Park est disponible dès à présent sur le Nintendo eShop au prix de 9,99 $. Pour accéder à ce nouveau contenu, assurez-vous de télécharger le patch 01.02, requis pour le rendre compatible avec le jeu de base. Bonne nouvelle : ce chapitre est accessible directement depuis l’écran titre, sans avoir besoin d’avoir terminé l’aventure principale.

UN JEU D’HORREUR ACCLAMÉ PAR LA CRITIQUE

La série Spirit Hunter a reçu de nombreuses distinctions et des critiques élogieuses. À propos de Death Mark, le site Pure PlayStation écrivait : « Un excellent visual novel, rempli de moments glaçants et d’horreur à chaque recoin. L’alliance entre un sound design angoissant et une direction artistique aussi saisissante qu’effrayante crée une expérience qui m’a captivé du début à la fin. » Le site Digitally Downloaded affirmait de son côté : « Death Mark est un superbe exemple de la manière dont une approche plus littéraire de l’horreur peut magnifiquement fonctionner dans un jeu vidéo. »

POUR RAPPEL : L’HISTOIRE DE DEATH MARK

Un étrange symbole — appelé la Marque — fait des ravages à H City, Tokyo. Il apparaît soudainement sur le corps de certaines personnes, semblable à une morsure difforme, et annonce une mort mystérieuse et inévitable. Amnésique, le joueur se retrouve devant une demeure énigmatique réputée pour protéger ceux qui portent la Marque. Mais le temps presse, et chaque mauvaise décision peut être fatale face aux esprits qui rôdent.

Avec ce nouveau chapitre, Spirit Hunter: Death Mark renforce encore un peu plus sa place parmi les grands noms du visual novel horrifique, et offre aux fans un nouveau frisson glaçant à découvrir dès aujourd’hui.