Le showcase Triple-I Initiative du jour a permis à l’éditeur tinyBuild (Graveyard Keeper, Potion Craft, Kingmakers) et au studio Fair Play Labs (Nickelodeon All-Star Brawl) d’annoncer SpeedRunners 2: King of Speed, à venir plus tard dans l’année sur Steam et en 2026 sur PlayStation 5, Xbox Series X|S et Nintendo Switch. La suite de l’une des sensations indie des années 2010 ajoute de nouveaux défis au rythme complètement indécent du runner original. Désormais jouable jusqu’à huit, le jeu de plateforme bourré d’adrénaline s’offre une première bande-annonce !

Le jeu de plateforme compétitif ultime est de retour ! Courez plus vite, sautez plus haut et surtout soyez plus malin que vos adversaires dans des courses effrénées en ligne ou en local réunissant jusqu’à huit personnes. Maîtrisez vos déplacements et les spécificités de chaque terrain de jeu sur le bout des doigts, profitez des objets puissants et abusez de votre grappin pour franchir la ligne d’arrivée en premier ! Détalez comme si votre vie en dépendait, mais ne vous faites jamais sortir de l’écran !

Développé par DoubleDutch Games et récompensé à plusieurs reprises, le SpeedRunners originel est sorti en 2016. Il s’est depuis imposé comme l’un des party games les plus populaires, fort d’une communauté dévouée et de plus de 10 millions de joueurs et de joueuses depuis son lancement. Surnommé le ‘Mario Kart des platformers 2D’, il dispose toujours d’une scène compétitive active aujourd’hui.

« SpeedRunners est le jeu qui a lancé l’aventure tinyBuild il y a 12 ans, et nous sommes ravis de donner un nouveau souffle à cette licence intemporelle » déclare Alex Nichiporchik, CEO de tinyBuild. « SpeedRunners 2: King of Speed fera tout passer à la vitesse supérieure, tout en préservant ce qui a rendu l’original si grand et mémorable. Nous avons même consulté l’équipe incroyablement talentueuse de DoubleDutch pour nous en assurer. Un immense merci à notre incroyable communauté pour le soutien apporté au jeu depuis toutes ces années. Les choses vont aller vite à partir de maintenant. La course effrénée va bientôt démarrer ! »

SpeedRunners 2: King of Speed, en bref :

La nouvelle génération de runners : SpeedRunners 2 capture toute la profondeur, l’énergie et la fluidité de l’original pour la transporter dans une nouvelle ère, entre graphismes épatants en haute définition et netcode amélioré, pour une expérience de plateforme incroyable.

Toujours plus vite : choisissez votre personnage parmi une tripotée de super héros excentriques, nouveaux venus comme vieilles connaissances, et lancez-vous dans des courses intenses réunissant jusqu’à 8 personnes en local et en ligne. Les pistes magnifiques sont inspirées par l’utopie rétrofuturiste des années 60.

De la plateforme compétitive riche et variée : courir est le nerf de la guerre mais il faudra également sauter, glisser et se balancer jusqu’à la ligne d’arrivée ! Apprenez l’ordonnancement de cartes intelligemment construites, utilisez les boosters et les objets ramassés au vol, abusez des wall jumps et du grappin, ouvrez et fermez les routes pour bloquer vos adversaires : il n’y a aucune limite pour doubler la concurrence !

Fast and Furious : mettez votre amitié en péril et enchaînez les décisions en une fraction de seconde pour devenir le roi de la vitesse ! Balancez vos adversaires hors de l’écran et éliminez-les avec des bonus puissants comme des missiles, des pièges, des rayons glacés ou encore un grappin qui agrippe les coureurs devant vous.

Courez comme vous êtes : accessible aux néophytes tout en étant gratifiant pour les fans inconditionnels de PvP, SpeedRunners 2 vous laisse fixer vos propres défis avec des tournois, des défis personnalisés, des classements en ligne et des lobbys privés.

SpeedRunners 2: King of Speed sortira cette année sur Steam. Ajoutez-le dès maintenant à votre Liste de Souhaits ! Le jeu sera également disponible sur PlayStation 5, Xbox Series X|S et Nintendo Switch en 2026.