SacriFire, le nouveau RPG pixel art, arrive en 2026 et promet de plonger les joueurs dans un univers mêlant fantastique et science-fiction. L’histoire se concentre sur Ezekiel Ridan, un jeune soldat en formation qui aspire à rejoindre l’élite de la secte de l’église Sheol. Chargé de protéger la ville souterraine d’Antioch contre les déferlantes de démons venant de la surface, Ridan se trouve au cœur d’un conflit plus vaste, dépassant l’entendement de la population de son monde. L’aventure l’emmène non seulement au cœur du labyrinthe urbain d’Antioch, mais également dans le paradis idyllique des esprits d’Erebus, dessinant ainsi un monde aux frontières floues entre la fantaisie et la science-fiction.

Développé par Pixelated Milk et inspiré par les classiques des années 90 qui ont façonné notre passion pour le jeu vidéo, SacriFire réinvente le genre en combinant des mécaniques de combat dynamiques, des systèmes de crafting poussés et une narration à multiples facettes. Le jeu promet des batailles en temps réel fusionnées avec des éléments de tour par tour, permettant aux joueurs d’exécuter des combos rapides et précis tout en ciblant les points faibles de leurs ennemis. Chaque coup, chaque esquive est crucial dans un univers où la survie ne tient qu’à un fil, et où la stratégie se mêle à l’action pour offrir une expérience de jeu à la fois exigeante et gratifiante.

Le monde de SacriFire se déploie sur une vaste carte, où s’entremêlent ruines antiques, cités en déclin et environnements altérés par une technologie déchue. La narration, riche en rebondissements, dévoile au fur et à mesure des mystères sur l’origine des démons et sur la véritable signification du destin de Ridan. Le joueur, armé de la capacité d’exploiter diverses disciplines de combat et de forger son propre arsenal, devra faire preuve d’ingéniosité pour explorer ce monde complexe. Un arbre de compétences détaillé offre la possibilité de personnaliser le personnage et d’adapter son style de jeu aux défis de chaque zone.

L’univers de SacriFire est renforcé par une direction artistique soignée, mêlant des éléments en pixel art à des environnements 3D pour créer un rendu à la fois rétro et moderne. Les animations sont entièrement dessinées à la main, apportant une qualité visuelle surprenante et une immersion accrue dans un monde où chaque détail compte. La bande-son, fruit d’une collaboration entre G4F et le légendaire Motoi Sakuraba, vient compléter cette expérience unique, alliant orchestrations épiques et atmosphères mêlant modernité et nostalgie.

SacriFire sortira initialement sur PC via Steam et GOG au cours du premier trimestre 2026, suivi d’une version sur PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series et Nintendo Switch plus tard la même année. SacriFire s’annonce ainsi comme un titre ambitieux, capable de tirer parti des nouvelles technologies tout en restant fidèle aux racines des RPG classiques.