Un niveau inspiré de SaGa Emerald Beyond, de nouveaux personnages jouables, des armes et plus encore sont désormais disponibles dans Vampire Survivors

SQUARE ENIX® et le développeur poncle ont annoncé aujourd’hui une collaboration entre SaGa Emerald Beyond et le jeu d’horreur gothique Vampire Survivors. Intitulé « Emeral Diorama », cette mise à jour gratuite est disponible dans Vampire Survivors sur PC (via Steam® et l’Epic Games Store), PlayStation®5 (PS5®), PlayStation®4 (PS4®), Nintendo Switch™, Xbox Series X|S, Xbox One, iOS et Android. Afin de fêter le premier anniversaire de SaGa Emerald Beyond avec un peu d’avance (celui-ci aura lieu le 25 avril), les joueurs de Vampire Survivors peuvent découvrir de nouveaux héros et de nouvelles armes tirés du dernier opus original de la franchise SaGa, et s’attaquer à un nouveau niveau inspiré du jeu.

Le nouveau contenu de la collaboration entre Vampire Survivors et SaGa Emerald Beyond inclut :

Plus de 12 nouveaux personnages jouables de SaGa Emerald Beyond : De Ameya, la sorcière déguisée en écolière cherchant à regagner ses pouvoirs perdus, à Diva No. 5, la cantatrice robotique à la recherche de sa voix disparue, les joueurs peuvent incarner des personnages jouables tirés de SaGa Emerald Beyond . Ils sont tous dotés de capacités et d’armes uniques à déchainer contre les hordes de Vampires. Certains personnages peuvent aussi faire équipe pour devenir encore plus redoutables, comme les nouvelles recrues des forces de l’ordre Bonnie et Formina, ainsi que Tsunanori Mido et ses marionnettes kugutsu invocables, ou encore le vampire Dismal King Siugnas.

Un niveau inédit SaGa Emerald Beyond : Les joueurs devront repousser les créatures de la nuit dans cette nouvelle carte truffée d'ennemis assoiffés de sang et de secrets bien gardés reliant les mondes de SaGa Emerald Beyond .

Plus de 16 armes puissantes inspirées de SaGa Emerald Beyond : Les joueurs peuvent découvrir des armes inspirées de SaGa Emerald Beyond , dotées de l'emblématique effet « Glimmer ». Chaque arme peut apprendre une technique spéciale pour donner aux joueurs un coup de pouce sur le terrain.

9 nouveaux morceaux : Terrassez des vampires au rythme endiablé de neuf nouveaux morceaux, dont des remixes inédits de musiques de SaGa Emerald Beyond.

Akitoshi Kawazu, directeur général de la franchise SaGa :

« Nous avons une autre surprise pour les fans de SaGa : une collaboration entre Vampire Survivors (oui, ce Vampire Survivors !) et SaGa Emerald Beyond. Vous vous demandez certainement ce qui a bien pu réunir un jeu bullet hell, survival roguelike et SaGa. Cette collaboration a été réalisée grâce à Luca de poncle, un grand fan de la franchise SaGa. Je n’aurais jamais imaginé que SaGa aurait continué à s’étendre de cette façon, je suis donc à la fois totalement surpris et envahit d’une joie nouvelle.

Aux fans de SaGa qui n’ont pas encore expérimenté Vampire Survivors : n’hésitez pas à saisir cette opportunité de jouer et d’apprécier Vampire Survivors. J’adorerais voir les fans de Vampire Survivors essayer SaGa Emerald Beyond également. Mais d’abord, profitez de Vampire Survivors: Emerald Diorama. Je vais y jouer aussi – jusqu’à en avoir mal aux doigts ! »

Masanori Ichikawa, Producteur de la franchise SaGa :

« Tout d’abord, je suis ravi que ce jour soit arrivé. Merci infiniment à Luca et à tous les créateurs chez poncle pour leur amour pour SaGa Emerald Beyond. Je vais également me plonger dans cette collaboration et l’apprécier. »

SaGa Emerald Beyond rassemble les meilleurs éléments de cette série culte pour permettre à chaque joueur de vivre une expérience unique. Les joueurs y retrouveront des combats stratégiques, un ensemble de personnages variés dotés d’histoires passionnantes, un scénario évoluant en fonction de leurs choix, et bien plus encore. Le nouveau SaGa original marque le retour d’icônes de la franchise, comme son créateur, Akitoshi Kawazu, le compositeur Kenji Ito et le concepteur de personnage Satoshi Kuramochi. Ensemble, ils ont pris tous les éléments chers aux fans de la franchise et les ont réunis en un jeu que les fans comme les néophytes aimeront.

SaGa Emerald Beyond est désormais disponible au format numérique sur Nintendo Switch, PlayStation 5, PlayStation 4, Steam et sur les appareils iOS et Android. Le jeu a reçu la classification PEGI 12.

Vampire Survivors est le jeu d’action phénomène emblématique du genre bullet hell, sorti en accès anticipé sur Steam en décembre 2021 et très vite devenu viral. Depuis, Vampire Survivors est devenu le troisième jeu le mieux noté sur Steam, avec 230 000 évaluations de joueurs (98 % extrêmement positives), continue d’être l’un des jeux les plus joués sur Steam Deck, était sur la liste « Game of the Year » du New Yorker, et détient un score Metacritic de 95 (Xbox). Vampire Survivors est disponible sur PC via Steam et l’Epic Games Store, PS5, PS4, Nintendo Switch, Xbox Series X|S, Xbox One et iOS et appareils Android.