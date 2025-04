Nintendo multiplie les ajouts à sa retro bibliothèque sur Nintendo Switch Online + Expansion Pack. Bien que les débuts fussent moins soutenus, la fréquence des nouvelles intégrations a atteint un rythme tel qu’au moins un jeu rétro est désormais ajouté chaque mois. La dernière annonce confirme l’arrivée de trois titres classiques de la SEGA Genesis (Mega Drive, メガドライブ, Mega Doraibu), désormais disponibles pour les abonnés de l’Expansion Pack.

Les jeux ajoutés sont Streets of Rage, ESWAT: City Under Siege et Super Thunder Blade. Ces trois classiques, qui ont marqué leur époque, sont désormais accessibles aux joueurs via le service Nintendo Switch Online. Pour les amateurs japonais, Streets of Rage est publié sous le nom de « Bare Knuckle ».

Streets of Rage est sorti initialement en 1991, tandis que Super Thunder Blade fait ses débuts en 1988 (ou 1989 en Occident) et ESWAT: City Under Siege a vu le jour en 1990. Ces ajouts enrichissent la bibliothèque Mega Drive et témoignent de l’engagement continu de Nintendo à offrir à ses abonnés un accès régulier à des jeux rétro emblématiques.

Nintendo of America a relayé l’annonce sur ses réseaux sociaux en précisant que trois nouveaux titres de la SEGA Mega Drive étaient désormais disponibles pour les membres de Switch Online + Expansion Pack. Une bande-annonce présentant Streets of Rage, ESWAT: City Under Siege et Super Thunder Blade sur Nintendo Switch Online a également été diffusée, permettant aux joueurs de redécouvrir l’univers de ces classiques.

Ces nouvelles intégrations viennent s’ajouter à un calendrier d’ajouts réguliers qui assure aux abonnés de Switch Online une expérience rétro de qualité, avec l’assurance de retrouver chaque mois au moins un jeu nouveau dans la bibliothèque. La démarche renforce encore l’attrait de Nintendo Switch Online + Expansion Pack pour les nostalgiques des jeux classiques et pour ceux qui souhaitent explorer l’histoire du jeu vidéo sur console.