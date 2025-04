À mesure que le Nintendo Switch 2 approche de sa sortie prévue le 5 juin 2025, les partenaires technologiques de Nintendo commencent à dévoiler leurs plans pour accompagner les développeurs. Trois noms majeurs viennent d’annoncer la compatibilité de leurs middlewares avec la nouvelle console hybride : Silicon Studio avec YEBIS et Enlighten, et CRI Middleware Inc. avec l’incontournable CRIWARE. Autant de solutions prêtes à exploiter pleinement les capacités graphiques et techniques nettement améliorées du Switch 2.

YEBIS : des effets post-traitement de nouvelle génération

Développé par Silicon Studio, YEBIS est un middleware spécialisé dans les effets post-processing avancés. Il permet aux développeurs d’ajouter des effets optiques de qualité cinématographique tels que :

Flou de profondeur (Depth of Field)

Effets de lentille (glare, bloom, aberrations chromatiques)

Motion blur

Correction colorimétrique

Anti-aliasing avancé

Effets de lumière HDR

Prévu pour juillet 2025, YEBIS sera pleinement compatible avec la Nintendo Switch 2 et s’intégrera facilement dans les processus de développement. Son objectif : tirer parti des technologies d’upscaling et du rendu HDR pour sublimer les graphismes et renforcer l’immersion visuelle des jeux sur la nouvelle console.

Enlighten : un éclairage global dynamique et performant

Toujours chez Silicon Studio, Enlighten est un middleware dédié à la gestion de l’illumination globale en temps réel. Il simule non seulement la lumière directe, mais aussi les réflexions mutuelles entre objets, pour des rendus lumineux naturels et dynamiques.

Deux versions sont prévues pour la Switch 2 :

Une version SDK autonome , déjà disponible en évaluation.

, déjà disponible en évaluation. Une intégration prévue avec Unreal Engine, facilitant son adoption dans les pipelines existants.

Grâce à Enlighten, les développeurs pourront intégrer des effets lumineux complexes tout en minimisant les coûts de performance, ce qui s’aligne parfaitement avec les ambitions graphiques du Switch 2.

CRIWARE : un pilier historique de Nintendo toujours au rendez-vous

Depuis la GameCube, CRI Middleware propose avec CRIWARE® des solutions audio et vidéo pour les consoles Nintendo. Avec plus de 800 jeux supportés en 25 ans, l’entreprise renouvelle son engagement en rendant l’intégralité de sa suite middleware compatible avec Nintendo Switch 2.

CRIWARE apporte des solutions puissantes pour :

L’audio 3D et dynamique

La gestion vidéo et la compression intelligente

Le support multiplateforme (jeux cross-play sur PC, smartphone, Switch 2…)

L’entreprise met également en avant sa capacité à faciliter le portage de jeux existants vers Switch 2, en plus de booster les productions originales grâce à des outils efficaces, flexibles, et adaptés au nouveau hardware.

Un trio de middlewares pour accompagner la nouvelle génération Nintendo

Ces annonces marquent une étape importante dans le déploiement de la Nintendo Switch 2. Grâce à YEBIS, Enlighten et CRIWARE, les développeurs disposeront de technologies éprouvées pour repousser les limites visuelles, auditives et interactives de leurs productions. De l’éclairage réaliste à la mise en scène cinématographique, en passant par une expérience sonore de haut niveau, ces outils permettront à la Switch 2 de rivaliser avec les standards actuels.

En résumé :