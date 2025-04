La semaine démarre fort pour les joueurs américains avec une nouvelle salve de promotions sur l’eShop Nintendo Switch US, et autant dire que c’est le moment idéal pour faire le plein de jeux ! Parmi les offres les plus alléchantes : Dave the Diver, Grand Theft Auto: The Trilogy et Red Dead Redemption, tous disponibles à leur prix le plus bas à ce jour sur la console de Nintendo.

Les promotions ne sont disponibles que sur l’eShop US, il faudra donc créer un compte US pour rendre ces promotions accessibles et utiliser une carte bleue compatible ou des cartes eShop US. Si vous ne savez pas comment aller sur l’eShop US, voici un guide qui vous y aidera.

Les immanquables de la semaine

Dave the Diver – $12.99 (au lieu de $19.99)

– $12.99 (au lieu de $19.99) Grand Theft Auto: The Trilogy – Definitive Edition – $23.99 (au lieu de $59.99)

– $23.99 (au lieu de $59.99) Red Dead Redemption – $29.99 (au lieu de $49.99)

– $29.99 (au lieu de $49.99) Hades – $8.74 (au lieu de $24.99)

– $8.74 (au lieu de $24.99) Batman: Arkham Trilogy – $9.99 chaque épisode (Arkham Asylum, City, Knight)

– $9.99 chaque épisode (Arkham Asylum, City, Knight) Blasphemous – $4.99 (au lieu de $24.99)

– $4.99 (au lieu de $24.99) Crypt of the NecroDancer – $3.99 (au lieu de $19.99)

– $3.99 (au lieu de $19.99) Furi – $3.99 (au lieu de $19.99)

– $3.99 (au lieu de $19.99) Among Us – $3.00 (au lieu de $5.00)

– $3.00 (au lieu de $5.00) Overcooked 2 – $6.24 (au lieu de $24.99)

La série Atelier en promo

Atelier Ryza – $14.99 (au lieu de $59.99)

– $14.99 (au lieu de $59.99) Atelier Ryza 2 – $19.79 (au lieu de $59.99)

– $19.79 (au lieu de $59.99) Atelier Ryza 3 – $29.99 (au lieu de $59.99)

– $29.99 (au lieu de $59.99) Atelier Dusk Trilogy Deluxe Pack – $58.49 (au lieu de $89.99)

– $58.49 (au lieu de $89.99) Atelier Arland series Deluxe Pack – $58.49 (au lieu de $89.99)

Action, stratégie et baston au programme

Ninja Gaiden: Master Collection – $19.99 (au lieu de $39.99)

– $19.99 (au lieu de $39.99) Mortal Kombat 11 – $9.99 (au lieu de $49.99)

– $9.99 (au lieu de $49.99) Dynasty Warriors 9 Empires – $35.99 (au lieu de $59.99)

– $35.99 (au lieu de $59.99) Romance of the Three Kingdoms 8 Remake – $44.99 (au lieu de $59.99)

– $44.99 (au lieu de $59.99) Samurai Warriors 5 – $29.99 (au lieu de $59.99)

Indés, plateformes et curiosités à petit prix

Guacamelee 2 – $4.99 (au lieu de $19.99)

– $4.99 (au lieu de $19.99) Blanc – $7.49 (au lieu de $14.99)

– $7.49 (au lieu de $14.99) Berserk Boy – $12.00 (au lieu de $20.00)

– $12.00 (au lieu de $20.00) Thomas Was Alone – $1.99 (au lieu de $9.99)

– $1.99 (au lieu de $9.99) Slime Rancher – $9.99 (au lieu de $24.99)

– $9.99 (au lieu de $24.99) LEGO 2K Drive – $11.99 (au lieu de $29.99)

– $11.99 (au lieu de $29.99) Yooka-Laylee – $3.99 (au lieu de $19.99)

– $3.99 (au lieu de $19.99) Lil Gator Game – $11.99 (au lieu de $19.99)

– $11.99 (au lieu de $19.99) Panzer Dragoon: Remake – $3.74 (au lieu de $24.99)

Ces offres sont disponibles pour une durée limitée sur le Nintendo eShop nord-américain. Il est fortement recommandé de jeter un œil à la boutique en ligne directement sur votre console ou via le site officiel de Nintendo pour ne pas manquer l’affaire qui vous fait de l’œil.

La totale:

– Atelier Ayesha DX – $19.99 (au lieu de $39.99)

– Atelier Escha & Logy DX – $19.99 (au lieu de $39.99)

– Atelier Firis DX – $19.99 (au lieu de $39.99)

– Atelier Lulua – $23.99 (au lieu de $59.99)

– Atelier Lydie & Suelle DX – $19.99 (au lieu de $39.99)

– Atelier Mururu DX – $19.99 (au lieu de $39.99)

– Atelier Rorona DX – $19.99 (au lieu de $39.99)

– Atelier Shallie DX – $19.99 (au lieu de $39.99)

– Atelier Sophie – $19.99 (au lieu de $39.99)

– Atelier Sophie 2 – $29.99 (au lieu de $59.99)

– Atelier Totori DX – $19.99 (au lieu de $39.99)

– Baldo: The Guardian Owls – $7.49 (au lieu de $24.99)

– Blossom Tales 2 – $7.49 (au lieu de $14.99)

– BPM: Bullets Per Minute – $7.49 (au lieu de $24.99)

– Brok the Investigator – $9.99 (au lieu de $24.99)

– Cassette Beasts – $11.99 (au lieu de $19.99)

– Commandos 2 HD Remaster – $9.99 (au lieu de $19.99)

– Commandos 3 HD Remaster – $14.99 (au lieu de $29.99)

– Cozy Grove – $7.24 (au lieu de $14.99)

– Demon Gaze Extra – $17.99 (au lieu de $59.99)

– Dr. Fetus’ Mean Meat Machine – $1.99 (au lieu de $9.99)

– Dredge – $12.49 (au lieu de $24.99)

– Duke Nukem 3D – $2.49 (au lieu de $9.99)

– Dynasty Warriors 8: Xtreme Legends Definitive Edition – $27.99 (au lieu de $39.99)

– Dynasty Warriors 9 Empires Deluxe Edition – $65.99 (au lieu de $109.99)

– Earth Defense Force: World Brothers – $9.99 (au lieu de $39.99)

– Earth Defense Force: World Brothers 2 – $19.99 (au lieu de $39.99)

– Everspace – $5.99 (au lieu de $39.99)

– Fairy Tail – $19.79 (au lieu de $59.99)

– Fairy Tail 2 – $44.99 (au lieu de $59.99)

– Fate/Samurai Remnant – $29.99 (au lieu de $59.99)

– Fez – $5.09 (au lieu de $14.99)

– Figment – $1.99 (au lieu de $19.99)

– Figment 2 – $1.99 (au lieu de $24.99)

– Freshly Frosted – $5.92 (au lieu de $9.99)

– Frogun – $7.49 (au lieu de $14.99)

– Gang Beasts – $11.99 (au lieu de $29.99)

– Goblin Sword – $1.99 (au lieu de $4.99)

– Hot Wheels Unleashed – $5.99 (au lieu de $39.99)

– Human: Fall Flat – $5.99 (au lieu de $19.99)

– Kao the Kangaroo – $3.99 (au lieu de $29.99)

– Koa and the Five Pirates of Mara – $9.99 (au lieu de $19.99)

– Korg Gadget – $24.00 (au lieu de $48.00)

– L.A. Noire – $24.99 (au lieu de $49.99)

– Lair of the Clockwork God – $3.99 (au lieu de $19.99)

– LEGO DC Super-Villains – $5.99 (au lieu de $59.99)

– LEGO Marvel Super Heroes 2 – $4.49 (au lieu de $29.99)

– LEGO The Incredibles – $5.99 (au lieu de $59.99)

– LEGO Worlds – $2.99 (au lieu de $29.99)

– Little Friends: Dogs & Cats – $1.99 (au lieu de $49.99)

– Lollipop Chainsaw RePop – $26.99 (au lieu de $44.99)

– Magical Drop 6 – $2.99 (au lieu de $29.99)

– Marble It Up Ultra – $13.99 (au lieu de $29.99)

– Monomals – $1.99 (au lieu de $19.99)

– Monster Rancher 1 & 2 DX – $19.49 (au lieu de $29.99)

– Moving Out 2 – $11.99 (au lieu de $29.99)

– Nelke & the Legendary Alchemists – $17.99 (au lieu de $59.99)

– Neon Abyss – $4.99 (au lieu de $19.99)

– Opus: Echo of Starsong – $16.24 (au lieu de $24.99)

– Paper Trail – $1.99 (au lieu de $19.99)

– Pumpkin Jack – $5.99 (au lieu de $29.99)

– Rise: Race the Future – $5.77 (au lieu de $16.49)

– Risk of Rain – $2.49 (au lieu de $9.99)

– Risk of Rain 2 – $6.24 (au lieu de $24.99)

– Risk of Rain Returns – $11.24 (au lieu de $14.99)

– Romance of the Three Kingdoms 14: Diplomacy and Strategy Expansion Pack Bundle – $41.99 (au lieu de $69.99)

– RPG Time – $7.49 (au lieu de $29.99)

– Sail Forth – $12.31 (au lieu de $19.99)

– Sherlock Holmes: Crimes and Punishments – $3.89 (au lieu de $29.99)

– Sherlock Holmes: The Awakened – $5.99 (au lieu de $39.99)

– Slime-san – $1.99 (au lieu de $11.99)

– Superhot – $7.49 (au lieu de $24.99)

– Surmount – $3.74 (au lieu de $14.99)

– Teenage Mutant Ninja Turtles Arcade: Wrath of the Mutants – $11.99 (au lieu de $29.99)

– The Oregon Trail – $14.99 (au lieu de $29.99)

– Tin Hearts – $4.99 (au lieu de $19.99)

– Toem – $3.99 (au lieu de $19.99)

– Tools Up – $1.99 (au lieu de $19.99)

– Touken Ranbu Warriors – $29.99 (au lieu de $59.99)

– Voidwrought – $9.99 (au lieu de $19.99)

– Warriors: Abyss – $19.99 (au lieu de $24.99)

– Warriors Orochi 4 Ultimate – $29.99 (au lieu de $59.99)

– Yonder: The Cloud Catcher Chronicles – $5.99 (au lieu de $29.99)

