G-Mode Archives+ : Quatre titres pour Nintendo Switch annoncés

G-Mode a confirmé la sortie de quatre jeux pour Nintendo Switch dans le cadre de sa série Archives+. Les jeux annoncés sont Armored Core: Mobile Mission, Armored Core: Mobile Mission 2, Shin Megami Tensei: 20XX et Shin Megami Tensei: Tokyo Requiem. La version numérique de Armored Core: Mobile Mission est disponible dès aujourd’hui en téléchargement au Japon. Armored Core: Mobile Mission 2 sera lancé à une date ultérieure. Shin Megami Tensei: 20XX est prévu pour le 24 avril, tandis que Shin Megami Tensei: Tokyo Requiem est annoncé pour une sortie future.

Armored Core: Mobile Mission est un jeu de combat de méchas initialement développé par FromSoftware en 2004 pour les téléphones mobiles. Le gameplay conserve le système de personnalisation caractéristique de la série, permettant aux joueurs d’équiper leur mécha avec plus de 30 parties distinctes, incluant composants corporels et armements. Le jeu adopte une perspective de haut en bas, optimisée pour les appareils mobiles, et offre la possibilité de modifier l’apparence du mécha grâce à des options de personnalisation de couleurs. Les missions consistent à accomplir diverses tâches, telles que l’élimination de terroristes, la neutralisation d’unités d’assaut aérien ou des combats en arène. La réussite des missions permet de gagner de l’argent et de débloquer de nouvelles pièces pour améliorer le mécha.

Shin Megami Tensei: 20XX est un jeu mobile exclusif précédemment sorti sur les téléphones à clapet japonais. Le jeu reprend des mécaniques familières à la série Shin Megami Tensei, notamment la communication avec des démons, le recrutement de ces derniers, et un système de fusion permettant de combiner des démons pour en créer des versions plus puissantes. L’histoire se déroule dans la ville futuriste de TOKYO Millennium, reconstituée après la Grande Destruction, et suit un jeune protagoniste vivant dans les bas-fonds de la zone résidentielle appelée Valhalla. Lors d’une altercation avec les Temple Knights, le garçon est poursuivi et rencontre un homme mystérieux qui lui propose aide et renforcement, sous condition de vaincre le dirigeant de Valhalla. Le système de fusion comprend la possibilité de fusionner des démons entre eux, des démons avec des épées, ainsi que des épées entre elles, offrant ainsi au joueur la capacité de créer des armes puissantes pour augmenter les compétences du protagoniste. Le déroulement de l’histoire est influencé par les décisions du joueur, qui déterminent le chemin narratif et les conséquences sur la destinée du personnage.

Shin Megami Tensei: Tokyo Requiem est mentionné comme un projet prévu pour une sortie future. Aucun détail spécifique sur son gameplay ou son histoire n’a été fourni jusqu’à présent.