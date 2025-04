La demande pour la Nintendo Switch 2 entraîne déjà une rupture de stocks de cartes microSD Express dans le monde entier. Lorsque Nintendo a annoncé que les propriétaires de Switch 2 auraient besoin de cartes basées sur la norme microSD Express pour étendre la capacité de stockage de leur console, les détaillants—en ligne comme en boutique—ont rapidement tout écoulé. Au Japon, le magasin Hermitage Akihabara a rapporté avoir vendu plus de 337 cartes par heure immédiatement après l’annonce, un chiffre qui a surpris le personnel compte tenu du coût bien plus élevé des cartes microSD Express par rapport aux cartes microSD classiques.

La différence de performances justifie cette prime tarifaire. Une carte microSD Lexar 1 To Play standard se vend habituellement autour de 129,99€ (souvent soldée à 69,99 €) avec des débits de lecture jusqu’à 160 Mo/s et d’écriture jusqu’à 100 Mo/s. La version microSD Express—la Lexar 1 To Play Pro—pousse ces chiffres à 900 Mo/s en lecture et 600 Mo/s en écriture, soit plus de cinq fois plus rapide que l’ancienne norme. Cette amélioration a un coût : le modèle Play Pro est référencé à 260€, plus du double du prix de la version non‑Express.

Malgré ce tarif élevé, les ventes semblent provenir d’un véritable besoin des utilisateurs finaux plutôt que de pratiques de scalping. Environ 80 % des achats ont porté sur une seule carte et la quantité maximale achetée par un même client s’élève à trois unités, indiquant que la plupart des acheteurs préparent simplement l’arrivée de la Switch 2 plutôt que de stocker du matériel pour la revente.

La norme microSD Express existe depuis 2019, mais son adoption est restée limitée en raison de son coût supérieur par rapport aux cartes microSD traditionnelles et aux SSD. Si certaines consoles permettent de remplacer leur SSD interne, cette opération exige d’ouvrir l’appareil et d’effectuer des réglages—une démarche dissuadée par Nintendo. Pour la Switch 2, les cartes microSD Express offrent la solution la plus conviviale pour atteindre des performances comparables au stockage interne. Avec un lancement prévu le 5 juin 2025, 256 Go de mémoire intégrée, la prise en charge du 4K en mode docké, la fonctionnalité souris et un bouton Chat, de très nombreux joueurs devront s’équiper de cartes d’extension rapides afin d’installer plusieurs titres AAA sans avoir à intervertir constamment les cartouches. Tandis que les revendeurs s’efforcent de réapprovisionner ces cartes hautes performances, il est conseillé aux futurs possesseurs de Switch 2 de se procurer dès que possible une microSD Express pour garantir une expérience de jeu optimale dès le premier jour.