Nous avons été gâtés cette semaine. Il y a énormément de bons jeux en promotion et la sélection a été bien plus dure que d’ordinaire. Si nos choix ne vous conviennent pas, sachez que vous pouvez trouver de magnifiques pépites à bas prix sur l’eShop en ce moment. Petite nouveauté de mise en page : nous avons agrandi la taille des images pour que vous puissiez plus facilement vous faire un avis sur le jeu en question. En espérant que cela vous aide !

Catherine: Full Body

9,99€ au lieu de 49,99€

Nous commençons avec un must have à la fois étrange et captivant. Catherine: Full Body est disponible à 9,99€ au lieu de 49,99€ sur l’eShop jusqu’au 27 avril.

Dans ce jeu, vous incarnez Vincent, un homme qui s’apprête enfin à s’engager avec Katherine, votre compagne depuis cinq ans. Cependant, au lieu de se préparer pour le mariage, Vincent se réveille avec Catherine, une autre femme ! Catherine: Full Body est une expérience passionnante et vraiment unique (en écrivant cet article, nous avons envie de refaire le jeu !) Cette version Full Body apporte un troisième personnage qui fera tourner la tête de ce pauvre Vincent. Notre testeur lui avait mis la note de 8,5 sur 10.

Vous pouvez lire notre test ici.

Slay the Spire

8,49€ au lieu de 24,99€

Slay the Spire est disponible sur l’eShop à 8,49€ au lieu de 24,99€ jusqu’au 27 avril.

Slay The Spire est l’un des must have du roguelike et du deckbuilding (et peut-être l’un des précuseurs de ce genre prolifique). Si vous avez du temps à perdre, le jeu vous propose un gameplay exigeant, complet et sincèrement addictif. À titre personnels, nous avons près de 200 heures sur ce jeu ! Pour huit euros, c’est très intéressant. Notre testeur lui avait mis la note de 8,6 sur 10.

Vous pouvez lire notre test ici.

Core Keeper

13,99€ au lieu de 19,99€

L’un de nos jeux préférés de l’année 2024 est en promotion ! Core Keeper est actuellement à 13,99€ au lieu de 19,99€ jusqu’au 27 avril (comme les autres…).

Core Keeper est un jeu d’exploration à la Minecraft et à la Terraria. Nous sommes embarqués dans une caverne et notre objectif est de réussir à trouver la sortie ! Avec une progression RPG, des boss intéressants, une patte graphique pixel art sublime, c’est (pour l’auteur de cet article) une des plus belles pépites de ces dernières années. Et les développeurs continuent de mettre à jour le jeu ! Nous lui avions mis la note de 9,2 sur 10.

Vous pouvez lire notre test ici.

Persona 5 Royal

20,99€ au lieu de 59,99€

Après Catherine: Full Body, voici un autre jeu d’Atlus dans notre sélection. Persona 5 Royal est disponible sur l’eShop à 20,99€ au lieu de 59,99€ jusqu’au 27 avril.

Le RPG d’Atlus fut l’une de nos meilleures notes de l’année 2020, caracolant à 9,8 sur 10 ! À ce prix-là, vous ne trouverez certainement pas mieux ; Persona 5 Royal brille grâce à sa durée de vie dantesque, sa direction artistique exceptionnelle et son histoire terriblement efficace.

Vous pouvez lire notre ici.

Röki

3,99€ au lieu de 19,99€

Nous terminons avec un très beau point-and-click. Röki est disponible sur l’eShop à 3,99€ au lieu de 19,99€. La promotion dure jusqu’au 27 avril (encore, oui).

Röki nous amène dans une très belle histoire basée sur les contes scandinaves. Si le gameplay est très classique, le jeu se démarque surtout par sa magnifique direction artistique qui vous en mettra (nous l’espérons, en tout cas) plein les yeux. Notre testeuse lui avait d’ailleurs mis la note de 7,5 sur 10.

Vous pouvez lire notre test ici.