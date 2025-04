Nintendo of America a dévoilé une nouvelle publicité de 90 secondes pour le lancement imminent du Switch 2, mettant en vedette l’acteur Paul Rudd. Cette collaboration marque un retour aux sources puisque Rudd incarnait déjà un rôle similaire dans une publicité pour la Super Nintendo (SNES) en 1991, quelques années avant d’accéder à la célébrité.

Dans ce spot entièrement dédié au Switch 2, Paul Rudd présente le nouveau matériel et ses fonctionnalités clés, parmi lesquelles la prise en charge de GameChat, qui permet aux joueurs de communiquer en temps réel à l’aide du microphone intégré de la console ou de la caméra USB dédiée. L’extrait met également en avant Mario Kart World, titre emblématique proposé comme l’une des vitrines de la puissance et de la portabilité du Switch 2, tout en soulignant la fluidité du jeu en local et en ligne.

Nintendo a publié, à titre de clin d’œil nostalgique, la publicité originale de 1991 dans laquelle Rudd, alors encore tout jeune, présentait la SNES au public américain. Ce fragment d’archive permet de mesurer l’évolution du marketing de Nintendo et de constater le choix de la firme de recruter un visage familier pour promouvoir sa toute dernière plateforme.

En parallèle, IGN a réalisé une interview avec Paul Rudd dans laquelle l’acteur revient sur son expérience avec Nintendo il y a plus de trente ans et détaille les motivations de son partenariat avec la société pour cette campagne Switch 2. Rudd explique notamment le plaisir qu’il a eu à retrouver l’équipe de Nintendo, à découvrir les améliorations techniques de la nouvelle console et à contribuer à l’introduction de la console sur le marché nord-américain.

Le Nintendo Switch 2 sera disponible dans le monde entier le 5 juin 2025, et les précommandes ouvriront le 24 avril. Cette publicité signée Paul Rudd constitue le premier jalon d’une campagne qui devrait s’intensifier dans les prochaines semaines.