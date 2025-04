Bethesda a annoncé qu’elle révélera officiellement The Elder Scrolls IV : Oblivion Remastered le mardi 22 avril 2025, lors d’un livestream prévu à 8 h PT / 11 h ET / 17 h CET / 18 h BST / 1 h AET (heure française : 17 h). On s’attend à ce qu’un premier trailer soit diffusé, présentant les améliorations visuelles apportées au classique de 2006 : textures retravaillées, éclairages modernisés, modèles de personnages et environnements enrichis, etc.

Des rumeurs suggèrent que Bethesda pourrait même profiter de cette diffusion pour shadow drop Oblivion Remastered en accès immédiat, ou bien ouvrir les précommandes numériques dès la fin du trailer. Plusieurs sources évoquent une sortie possible fin avril 2025, sans confirmation officielle pour l’heure.

La grande question pour les fans est la présence éventuelle du jeu sur Nintendo Switch 2. Si la Switch d’origine montre ses limites techniques, la nouvelle Switch 2, dotée d’une puce graphique nettement plus puissante et capable de supporter des rendus améliorés, apparaît comme un candidat crédible. Il serait donc parfaitement envisageable qu’après avoir annoncé les versions PC, PlayStation 5 et Xbox Series X|S, Bethesda ajoute une déclinaison Switch 2, avec un lancement calé sur l’été ou l’automne 2025, en cohérence avec le calendrier de la console.