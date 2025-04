Une nouvelle vague de promotions vient de débarquer sur l’eShop nord‑américain de la Nintendo Switch, avec des rabais allant jusqu’à 80 % sur plus de 400 titres. Parmi les offres les plus marquantes, on retrouve plusieurs records de prix bas jamais vus :

Burnout Paradise Remastered à 4,79 $ (au lieu de 29,99 $) – plus bas historique

à (au lieu de 29,99 $) – plus bas historique Into the Breach à 5,99 $ (au lieu de 14,99 $) – record de prix

à (au lieu de 14,99 $) – record de prix Abzu à 4,99 $ (au lieu de 19,99 $)

à (au lieu de 19,99 $) Alan Wake Remastered à 7,49 $ (au lieu de 29,99 $)

à (au lieu de 29,99 $) A Short Hike à 4,79 $ (au lieu de 7,99 $)

Les promotions ne sont disponibles que sur l’eShop US, il faudra donc créer un compte US pour rendre ces promotions accessibles et utiliser une carte bleue compatible ou des cartes eShop US. Si vous ne savez pas comment aller sur l’eShop US, voici un guide qui vous y aidera.

D’autres sont également bradés :

– .hack//G.U. Last Recode – $9.99 (au lieu de $49.99)

– 13 Sentinels: Aegis Rim – $14.99 (au lieu de $59.99)

– Abzu – $4.99 (au lieu de $19.99)

– Ace Attorney Investigations Collection – $29.99 (au lieu de $39.99)

– A Hat in Time – $14.99 (au lieu de $29.99)

– Alan Wake Remastered – $7.49 (au lieu de $29.99)

– Alien: Isolation – $14.99 (au lieu de $19.99)

– Among Us – $3.00 (au lieu de $5.00)

– Arcade Classics Anniversary Collection – $3.99 (au lieu de $19.99)

– A Short Hike – $4.79 (au lieu de $7.99)

– Assassin’s Creed: The Rebel Collection – $14.79 (au lieu de $39.99)

– Atari 50: The Anniversary Celebration – $21.99 (au lieu de $39.99)

– Atelier Arland series Deluxe Pack – $58.49 (au lieu de $89.99)

– Atelier Ayesha DX – $19.99 (au lieu de $39.99)

– Atelier Dusk Trilogy Deluxe Pack – $58.49 (au lieu de $89.99)

– Atelier Escha & Logy DX – $19.99 (au lieu de $39.99)

– Atelier Firis DX – $19.99 (au lieu de $39.99)

– Atelier Lulua – $23.99 (au lieu de $59.99)

– Atelier Lydie & Suelle DX – $19.99 (au lieu de $39.99)

– Atelier Mururu DX – $19.99 (au lieu de $39.99)

– Atelier Rorona DX – $19.99 (au lieu de $39.99)

– Atelier Ryza – $14.99 (au lieu de $59.99)

– Atelier Ryza 2 – $19.79 (au lieu de $59.99)

– Atelier Ryza 3 – $29.99 (au lieu de $59.99)

– Atelier Shallie DX – $19.99 (au lieu de $39.99)

– Atelier Sophie – $19.99 (au lieu de $39.99)

– Atelier Sophie 2 – $29.99 (au lieu de $59.99)

– Atelier Totori DX – $19.99 (au lieu de $39.99)

– Balatro – $12.74 (au lieu de $14.99)

– Baten Kaitos 1 & 2 HD Remaster – $24.99 (au lieu de $49.99)

– Batman: Arkham Asylum – $9.99 (au lieu de $24.99)

– Batman: Arkham City – $9.99 (au lieu de $24.99)

– Batman: Arkham Knight – $9.99 (au lieu de $24.99)

– Battle Chasers: Nightwar – $11.99 (au lieu de $39.99)

– Battle Chef Brigade – $3.99 (au lieu de $19.99)

– Bear and Breakfast – $9.99 (au lieu de $19.99)

– Berserk Boy – $12.00 (au lieu de $20.00)

– Beyond Galaxyland – $10.49 (au lieu de $17.99)

– Beyond Good & Evil – $13.99 (au lieu de $19.99)

– Biomutant – $23.99 (au lieu de $39.99)

– Blanc – $7.49 (au lieu de $14.99)

– Blasphemous – $4.99 (au lieu de $24.99)

– Blizzard Arcade Collection – $9.99 (au lieu de $19.99)

– Bloodstained – $9.99 (au lieu de $39.99)

– Broken Age – $2.99 (au lieu de $14.99)

– Brothers: A Tale of Two Sons – $2.99 (au lieu de $14.99)

– Burnout Paradise Remastered – $4.79 (au lieu de $29.99)

– Captain Tsubasa – $4.79 (au lieu de $39.99)

– Card Shark – $6.99 (au lieu de $19.99)

– Carrion – $4.99 (au lieu de $19.99)

– Castle Crashers Remastered – $7.49 (au lieu de $14.99)

– Castlevania Advance Collection – $9.99 (au lieu de $19.99)

– Castlevania Anniversary Collection – $3.99 (au lieu de $19.99)

– Castlevania Dominus Collection – $19.99 (au lieu de $24.99)

– Catherine: Full Body – $9.99 (au lieu de $49.99)

– Cities: Skylines – $3.99 (au lieu de $39.99)

– Cocoon – $14.99 (au lieu de $24.99)

– Contra: Operation Galuga – $23.99 (au lieu de $39.99)

– Contra Anniversary Collection – $3.99 (au lieu de $19.99)

– Cook, Serve, Delicious – $2.59 (au lieu de $12.99)

– Core Keeper – $13.39 (au lieu de $19.99)

– Coromon – $9.99 (au lieu de $19.99)

– Crash Bandicoot 4 – $13.19 (au lieu de $39.99)

– Crash Bandicoot N. Sane Trilogy – $15.99 (au lieu de $39.99)

– Crash Team Racing – $13.99 (au lieu de $39.99)

– Crawl – $2.99 (au lieu de $14.99)

– Crow Country – $13.99 (au lieu de $19.99)

– Cult of the Lamb – $12.49 (au lieu de $24.99)

– Cuphead – $13.99 (au lieu de $19.99)

– Curse of the Dead Gods – $5.99 (au lieu de $19.99)

– Curse of the Sea Rats – $6.99 (au lieu de $19.99)

– Darksiders Genesis – $11.99 (au lieu de $39.99)

– Dave the Diver – $12.99 (au lieu de $19.99)

– Dawn of the Monsters – $10.49 (au lieu de $29.99)

– Death’s Door – $4.99 (au lieu de $19.99)

– Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – The Hinokami Chronicles – $14.99 (au lieu de $59.99)

– Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – The Hinokami Chronicles Ultimate Edition – $19.99 (au lieu de $79.99)

– Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Sweep the Board – $29.99 (au lieu de $59.99)

– Diablo 2: Resurrected – $13.19 (au lieu de $39.99)

– Diablo 3 – $19.79 (au lieu de $59.99)

– Digimon Survive – $14.99 (au lieu de $59.99)

– Digimon World: Next Order – $14.99 (au lieu de $59.99)

– Disco Elysium – $11.99 (au lieu de $39.99)

– Disgaea 1 Complete – $17.49 (au lieu de $49.99)

– Disgaea 4 Complete+ – $17.49 (au lieu de $49.99)

– Disgaea 5 Complete – $19.99 (au lieu de $39.99)

– Disgaea 6 – $29.99 (au lieu de $59.99)

– Dokapon Kingdom Connect – $19.99 (au lieu de $49.99)

– Don’t Starve – $4.99 (au lieu de $19.99)

– Doom – $4.99 (au lieu de $19.99)

– Doom 3 – $3.99 (au lieu de $9.99)

– Doom 64 – $1.99 (au lieu de $4.99)

– Doom Eternal – $9.99 (au lieu de $39.99)

– Doom + Doom 2 – $3.99 (au lieu de $9.99)

– Door Kickers – $2.24 (au lieu de $14.99)

– Double Dragon Neon – $7.99 (au lieu de $14.99)

– Dragon Ball Z: Kakarot – $14.99 (au lieu de $59.99)

– Dredge – $12.49 (au lieu de $24.99)

– Dynasty Warriors 8: Xtreme Legends Definitive Edition – $27.99 (au lieu de $39.99)

– Dynasty Warriors 9 Empires – $35.99 (au lieu de $59.99)

– Dynasty Warriors 9 Empires Deluxe Edition – $65.99 (au lieu de $109.99)

– Earth Defense Force: World Brothers – $9.99 (au lieu de $39.99)

– Earth Defense Force: World Brothers 2 – $19.99 (au lieu de $39.99)

– Earthlock – $2.99 (au lieu de $29.90)

– EA Sports FC 25 – $17.99 (au lieu de $59.99)

– Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes – $24.99 (au lieu de $49.99)

– Endling: Extinction is Forever – $4.49 (au lieu de $29.99)

– Enter x Exit the Gungeon – $3.99 (au lieu de $19.99)

– Epic Mickey: Rebrushed – $29.99 (au lieu de $59.99)

– Etrian Odyssey 2 HD – $15.99 (au lieu de $39.99)

– Etrian Odyssey 3 HD – $15.99 (au lieu de $39.99)

– Etrian Odyssey HD – $15.99 (au lieu de $39.99)

– Etrian Odyssey Origins Collection – $31.99 (au lieu de $79.99)

– Fairy Tail – $19.79 (au lieu de $59.99)

– Fairy Tail 2 – $44.99 (au lieu de $59.99)

– Fate/Samurai Remnant – $29.99 (au lieu de $59.99)

– Felix the Cat – $17.49 (au lieu de $24.99)

– Football Manager 2024 Touch – $19.99 (au lieu de $49.99)

– Forager – $6.99 (au lieu de $19.99)

– Forgotton Anne – $1.99 (au lieu de $19.99)

– Freedom Wars Remastered – $27.99 (au lieu de $39.99)

– Gang Beasts – $11.99 (au lieu de $29.99)

– Ghostbusters: The Video Game Remastered – $7.49 (au lieu de $29.99)

– Ghost Song – $9.99 (au lieu de $19.99)

– Gimmick 2 – $9.99 (au lieu de $19.99)

– Gimmick: Special Edition – $5.99 (au lieu de $14.99)

– Golf Story – $2.54 (au lieu de $14.99)

– Gone Home – $2.99 (au lieu de $14.99)

– Gorogoa – $4.49 (au lieu de $19.99)

– Gotta Protectors – $7.49 (au lieu de $14.99)

– Grandia HD Collection – $19.99 (au lieu de $39.99)

– Grapple Dogs: Cosmic Canines – $10.69 (au lieu de $17.99)

– Graveyard Keeper – $4.99 (au lieu de $19.99)

– Grim Fandango Remastered – $2.99 (au lieu de $14.99)

– Gris – $3.39 (au lieu de $16.99)

– Grounded – $19.99 (au lieu de $39.99)

– Grow: Song of the Evertree – $9.99 (au lieu de $24.99)

– GTA: The Trilogy – The Definitive Edition – $23.99 (au lieu de $59.99)

– Guacamelee 2 – $4.99 (au lieu de $19.99)

– Gungrave G.O.R.E. – $15.99 (au lieu de $39.99)

– Hades – $8.74 (au lieu de $24.99)

– Hatsune Miku: Project Diva Mega Mix – $29.99 (au lieu de $59.99)

– Hauntii – $11.99 (au lieu de $19.99)

– Have A Nice Death – $12.49 (au lieu de $24.99)

– Hitman: Blood Money – $19.99 (au lieu de $29.99)

– Hot Wheels Unleashed 2 – $9.99 (au lieu de $49.99)

– Human Fall Flat – $5.99 (au lieu de $19.99)

– Inscryption – $7.99 (au lieu de $19.99)

– Into the Breach – $5.99 (au lieu de $14.99)

– Ion Fury – $6.24 (au lieu de $24.99)

– JoJo’s Bizarre Adventure: All-Star Battle R – $9.99 (au lieu de $49.99)

– Journey to the Savage Planet – $7.49 (au lieu de $29.99)

– Katana Zero – $8.99 (au lieu de $14.99)

– Kentucky Route Zero – $9.99 (au lieu de $24.99)

– Kill Knight – $7.49 (au lieu de $14.99)

– Kingdoms of Amalur: Re-Reckoning – $11.99 (au lieu de $39.99)

– Klonoa Phantasy Reverie Series – $9.99 (au lieu de $39.99)

– Korg Gadget – $24.00 (au lieu de $48.00)

– L.A. Noire – $24.99 (au lieu de $49.99)

– Labyrinth of Galleria: The Moon Society – $24.99 (au lieu de $49.99)

– Labyrinth of Refrain: Coven of Dusk – $17.49 (au lieu de $49.99)

– Langrisser 1 & 2 – $17.49 (au lieu de $49.99)

– Legacy of Kain: Souls Reaver 1 & 2 Remastered – $19.49 (au lieu de $29.99)

– LEGO Builder’s Journey – $4.99 (au lieu de $19.99)

– Let’s Build a Zoo – $7.99 (au lieu de $19.99)

– Lil Gator Game – $11.99 (au lieu de $19.99)

– Little Nightmares – $7.49 (au lieu de $29.99)

– Little Nightmares 2 – $9.89 (au lieu de $29.99)

– Lollipop Chainsaw Repop – $26.99 (au lieu de $44.99)

– Lorelei and the Laser Eyes – $18.69 (au lieu de $24.99)

– Lumines Remastered – $4.49 (au lieu de $14.99)

– Mad Rat Dead – $19.99 (au lieu de $39.99)

– Mario & Sonic at the Olympic Games Tokyo 2020 – $23.99 (au lieu de $59.99)

– Mario + Rabbids Kingdom Battle – $9.99 (au lieu de $39.99)

– Mark of the Ninja: Remastered – $4.99 (au lieu de $19.99)

– Mega Man Battle Network Legacy Collection – $29.99 (au lieu de $59.99)

– Metal Max Xeno Reborn – $5.99 (au lieu de $39.99)

– Metal Slug Tactics – $18.74 (au lieu de $24.99)

– Metal Unit – $3.15 (au lieu de $15.99)

– Monster Rancher 1 & 2 DX – $19.49 (au lieu de $29.99)

– Mortal Kombat 11 – $9.99 (au lieu de $49.99)

– Mortal Shell – $2.99 (au lieu de $29.99)

– Moving Out 2 – $11.99 (au lieu de $29.99)

– Mr. Driller DrillLand – $4.79 (au lieu de $29.99)

– My Friend Pedro – $3.99 (au lieu de $19.99)

– My Hero: One’s Justice – $4.99 (au lieu de $19.99)

– My Hero: One’s Justice 2 – $9.99 (au lieu de $39.99)

– MySims: Cozy Bundle – $27.99 (au lieu de $39.99)

– Namco Museum – $4.79 (au lieu de $29.99)

– Namco Museum Archives Vol 1 – $4.99 (au lieu de $19.99)

– Nelke & the Legendary Alchemists – $17.99 (au lieu de $59.99)

– Neptunia Game Maker R:Evolution – $19.99 (au lieu de $49.99)

– Neptunia x Senran Kagura: Ninja Wars – $14.99 (au lieu de $49.99)

– Nexomon – $2.49 (au lieu de $9.99)

– Nexomon: Extinction – $4.99 (au lieu de $19.99)

– Nine Parchments – $3.99 (au lieu de $19.99)

– Ninja Gaiden: Master Collection – $19.99 (au lieu de $39.99)

– Ni no Kuni – $9.99 (au lieu de $49.99)

– Ni no Kuni 2 – $9.59 (au lieu de $59.99)

– N++ – $7.49 (au lieu de $14.99)

– Oddworld: Soulstorm – $12.49 (au lieu de $49.99)

– Olympic Games Tokyo 2020: The Official Video Game – $7.99 (au lieu de $39.99)

– One Piece: Pirate Warriors 3 – $4.79 (au lieu de $39.99)

– One Piece: Pirate Warriors 4 – $9.99 (au lieu de $39.99)

– OneShot – $9.74 (au lieu de $14.99)

– Outer Wilds – $14.99 (au lieu de $24.99)

– Overcooked 2 – $6.24 (au lieu de $24.99)

– Pac-Man Championship Edition 2 Plus – $4.99 (au lieu de $19.99)

– Pac-Man Museum+ – $9.99 (au lieu de $19.99)

– Pac-Man World Re-Pac – $5.99 (au lieu de $29.99)

– Penny’s Big Breakaway – $17.99 (au lieu de $29.99)

– Pentiment – $9.99 (au lieu de $19.99)

– Persona 3 Portable & Persona 4 Golden Bundle – $19.74 (au lieu de $39.49)

– Persona 3 Portable – $9.99 (au lieu de $19.99)

– Persona 4 Arena Ultimax – $8.99 (au lieu de $29.99)

– Persona 4 Golden – $9.99 (au lieu de $19.99)

– Persona 5 Royal – $20.99 (au lieu de $59.99)

– Persona 5 Strikers – $17.99 (au lieu de $59.99)

– Persona 5 Strikers Digital Deluxe Edition – $20.99 (au lieu de $69.99)

– Persona 5 Tactica – $23.99 (au lieu de $59.99)

– Persona 5 Tactica Digital Deluxe Edition – $31.99 (au lieu de $79.99)

– Persona Collection – $44.99 (au lieu de $89.99)

– Piczle Cross: Story of Seasons – $4.99 (au lieu de $9.99)

– Portal: Companion Collection – $4.99 (au lieu de $19.99)

– Potion’s Permit – $7.99 (au lieu de $19.99)

– Potion Craft – $6.99 (au lieu de $19.99)

– Power Rangers: Battle for the Grid – $4.99 (au lieu de $19.99)

– Prison Architect – $2.99 (au lieu de $29.99)

– Pumpkin Jack – $5.99 (au lieu de $29.99)

– Puyo Puyo Champions – $1.99 (au lieu de $9.99)

– Puyo Puyo Tetris – $3.99 (au lieu de $19.99)

– Puyo Puyo Tetris 2 – $7.99 (au lieu de $39.99)

– Quake 2 – $3.99 (au lieu de $9.99)

– Red Dead Redemption – $29.99 (au lieu de $49.99)

– Rhapsody: Marl Kingdom Chronicles – $24.99 (au lieu de $49.99)

– Risk of Rain – $2.49 (au lieu de $9.99)

– Risk of Rain 2 – $6.24 (au lieu de $24.99)

– River City Girls – $14.99 (au lieu de $29.99)

– River City Girls 2 – $19.99 (au lieu de $39.99)

– River City Girls Zero – $7.49 (au lieu de $14.99)

– Road Redemption – $7.99 (au lieu de $19.99)

– Rocket Knight Adventures: Re-Sparked – $20.99 (au lieu de $29.99)

– Rock of Ages 2 – $2.99 (au lieu de $14.99)

– Rogue Legacy – $2.99 (au lieu de $14.99)

– Rogue Legacy 2 – $12.49 (au lieu de $24.99)

– Roki – $3.99 (au lieu de $19.99)

– Romance of the Three Kingdoms 8 Remake – $44.99 (au lieu de $59.99)

– Romance of the Three Kingdoms 14: Diplomacy and Strategy Expansion Pack Bundle – $41.99 (au lieu de $69.99)

– Sam & Max: Beyond Time and Space – $9.99 (au lieu de $19.99)

– Sam & Max: The Devil’s Playhouse – $14.99 (au lieu de $19.99)

– Sam & Max Save the World – $9.99 (au lieu de $19.99)

– Samba de Amigo: Party Central – $15.99 (au lieu de $39.99)

– Samba de Amigo: Party Central Digital Deluxe Edition – $19.99 (au lieu de $49.99)

– Samurai Warriors 5 – $29.99 (au lieu de $59.99)

– Sayonara Wild Hearts – $7.79 (au lieu de $12.99)

– Scott Pilgrim vs. The World: The Game – $4.94 (au lieu de $14.99)

– SEGA Ages Alex Kidd in Miracle World – $2.39 (au lieu de $7.99)

– SEGA Ages Columns 2 – $2.39 (au lieu de $7.99)

– SEGA Ages Fantasy Zone – $2.39 (au lieu de $7.99)

– SEGA Ages G-Loc Air Battle – $2.39 (au lieu de $7.99)

– SEGA Ages Gain Ground – $2.39 (au lieu de $7.99)

– SEGA Ages Herzog Zwei – $2.39 (au lieu de $7.99)

– SEGA Ages Ichidant-R – $2.39 (au lieu de $7.99)

– SEGA Ages Lightening Force: Quest for the Darkstar – $2.39 (au lieu de $7.99)

– SEGA Ages Out Run – $2.39 (au lieu de $7.99)

– SEGA Ages Phantasy Star – $2.39 (au lieu de $7.99)

– SEGA Ages Puyo Puyo – $2.39 (au lieu de $7.99)

– SEGA Ages Puyo Puyo 2 – $2.39 (au lieu de $7.99)

– SEGA Ages Sonic the Hedgehog – $2.39 (au lieu de $7.99)

– SEGA Ages Sonic the Hedgehog – $2.39 (au lieu de $7.99)

– SEGA Ages Space Harrier – $2.39 (au lieu de $7.99)

– SEGA Ages Thunder Force AC – $2.39 (au lieu de $7.99)

– SEGA Ages Virtua Racing – $2.39 (au lieu de $7.99)

– SEGA Ages Wonder Land – $2.39 (au lieu de $7.99)

– Serious Sam Collection – $4.49 (au lieu de $29.99)

– Shantae – $4.99 (au lieu de $9.99)

– Shantae: Half-Genie Hero – $14.99 (au lieu de $29.99)

– Shantae and the Seven Sirens – $14.99 (as $29.99)

– Shin Megami Tensei 3: Nocturne HD Remaster – $14.99 (au lieu de $49.99)

– Shin Megami Tensei 3: Nocturne HD Remaster Digital Deluxe Edition – $20.99 (au lieu de $69.99)

– Shin Megami Tensei 5: Vengeance – $35.99 (au lieu de $59.99)

– Shin Megami Tensei 5: Vengeance Digital Deluxe Edition – $41.99 (au lieu de $69.99)

– Shovel Knight: Treasure Trove – $21.99 (au lieu de $39.99)

– Shovel Knight Pocket Dungeon – $11.99 (au lieu de $19.99)

– Silt – $3.74 (au lieu de $14.99)

– Slime Rancher – $9.99 (au lieu de $24.99)

– Sniper Elite 3 – $6.99 (au lieu de $34.99)

– Sniper Elite V2 Remastered – $6.99 (au lieu de $34.99)

– SNK 40th Anniversary Collection – $14.99 (au lieu de $39.99)

– Snow Bros. Wonderland – $16.49 (au lieu de $29.99)

– Sol Cresta – $8.99 (au lieu de $17.99)

– SolSeraph – $2.99 (au lieu de $14.99)

– Sonic Colors: Ultimate – $15.99 (au lieu de $39.99)

– Sonic Colors: Ultimate Digital Deluxe – $17.99 (au lieu de $44.99)

– Sonic Forces – $9.99 (au lieu de $19.99)

– Sonic Frontiers – $20.99 (au lieu de $59.99)

– Sonic Frontiers Digital Deluxe Edition – $24.49 (au lieu de $69.99)

– Sonic Mania – $7.99 (au lieu de $19.99)

– Sonic Origins – $11.99 (au lieu de $29.99)

– Sonic Origins Plus – $15.99 (au lieu de $39.99)

– Sonic Superstars – $23.99 (au lieu de $59.99)

– Sonic Superstars Deluxe Edition – $27.99 (au lieu de $69.99)

– Sonic x Shadow Generations – $34.99 (au lieu de $49.99)

– Sonic x Shadow Generations Digital Deluxe Edition – $41.99 (au lieu de $59.99)

– South Park: The Strick of Truth – $7.49 (au lieu de $29.99)

– Spiritfarer – $4.49 (au lieu de $29.99)

– Spirit Hunter: Death Hunter – $19.99 (au lieu de $49.99)

– Spirit Hunter: Death Mark 2 – $24.99 (au lieu de $49.99)

– Spirttea – $11.99 (au lieu de $19.99)

– Spyro Reignited Trilogy – $13.99 (au lieu de $39.99)

– Star Renegades – $4.99 (au lieu de $24.99)

– Steel Assault – $5.99 (au lieu de $14.99)

– Stray – $23.99 (au lieu de $29.99)

– Streets of Rage 4 – $9.99 (au lieu de $24.99)

– Super Crazy Rhythm Castle – $4.99 (au lieu de $19.99)

– Superhot – $7.49 (au lieu de $24.99)

– Superliminal – $7.99 (au lieu de $19.99)

– Super Mega Baseball 4 – $4.99 (au lieu de $49.99)

– Super Monkey Ball: Banana Blitz HD – $5.99 (au lieu de $29.99)

– Super Monkey Ball: Banana Mania – $11.99 (au lieu de $39.99)

– Super Monkey Ball: Banana Mania Digital Deluxe Edition – $14.99 (au lieu de $49.99)

– Super Monkey Ball: Banana Rumble – $24.99 (au lieu de $49.99)

– Super Monkey Ball: Banana Rumble Digital Deluxe Edition – $34.99 (au lieu de $69.99)

– Supraland – $7.99 (au lieu de $19.99)

– Surmount – $3.74 (au lieu de $14.99)

– Sword Art Online: Hollow Realization – $4.99 (au lieu de $49.99)

– Tails of Iron – $4.99 (au lieu de $24.99)

– Tales of Graces f Remastered – $29.99 (au lieu de $39.99)

– Tales of Kenzera: ZAU – $7.99 (au lieu de $19.99)

– Tangle Tower – $3.99 (au lieu de $19.99)

– Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge – $16.24 (au lieu de $24.99)

– Teenage Mutant Ninja Turtles: Splintered Fate – $14.99 (au lieu de $29.99)

– Teenage Mutant Ninja Turtles: The Cowabunga Collection – $15.99 (au lieu de $39.99)

– Teenage Mutant Ninja Turtles Arcade: Wrath of the Mutants – $11.99 (au lieu de $29.99)

– Telling Lies – $4.99 (au lieu de $19.99)

– Terraria – $14.99 (au lieu de $29.99)

– Tetris Effect: Connected – $19.99 (au lieu de $39.99)

– Tetris Forever – $26.24 (au lieu de $34.99)

– The Elder Scrolls V: Skyrim – $19.79 (au lieu de $59.99)

– The Jackbox Party Pack – $12.49 (au lieu de $24.99)

– The Jackbox Party Pack 2 – $12.49 (au lieu de $24.99)

– The Jackbox Party Pack 4 – $12.49 (au lieu de $24.99)

– The Jackbox Party Pack 5 – $16.49 (au lieu de $29.99)

– The Jackbox Party Pack 6 – $16.49 (au lieu de $29.99)

– The Jackbox Party Pack 8 – $16.49 (au lieu de $29.99)

– The Jackbox Party Pack 10 – $17.99 (au lieu de $29.99)

– The Legend of Heroes: Trails from Zero – $31.99 (au lieu de $39.99)

– The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel 3 – $23.99 (au lieu de $59.99)

– The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel 4 – $23.99 (au lieu de $59.99)

– The Legend of Heroes: Trails through Daybreak – $47.99 (au lieu de $59.99)

– The Legend of Heroes: Trails to Azure – $31.99 (au lieu de $39.99)

– The Legend of Nayuta: Boundless Trails – $24.99 (au lieu de $39.99)

– The Liar Princess and the Blind Prince – $8.99 (au lieu de $19.99)

– The Oregon Trail – $14.99 (au lieu de $29.99)

– The Pathless – $9.99 (au lieu de $39.99)

– The Silver Case 2425 – $15.99 (au lieu de $39.99)

– The Wonderful 101: Remastered – $17.99 (au lieu de $39.99)

– Thomas Was Alone – $1.99 (au lieu de $9.99)

– Tinykin – $6.24 (au lieu de $24.99)

– Toem – $3.99 (au lieu de $19.99)

– Tomb Raider 1-3 Remastered – $14.99 (au lieu de $29.99)

– Tony Hawk’s Pro Skater 1 + 2 – $15.99 (au lieu de $39.99)

– Torchlight 2 – $3.99 (au lieu de $19.99)

– Tormented Souls – $2.99 (au lieu de $19.99)

– Touken Ranbu Warriors – $29.99 (au lieu de $59.99)

– Trials Rising – $3.98 (au lieu de $19.99)

– Trombone Champ – $7.49 (au lieu de $14.99)

– Trover Saves the Universe – $9.89 (au lieu de $29.99)

– Tunic – $14.99 (au lieu de $29.990

– Ty the Tasmanian Tiger 4 – $6.99 (au lieu de $19.99)

– Ty the Tasmanian Tiger HD – $10.49 (au lieu de $29.99)

– Undertale – $9.89 (au lieu de $14.99)

– Unicorn Overlord – $29.99 (au lieu de $59.99)

– Unicorn Overlord Monarch Edition – $34.99 (au lieu de $69.99)

– Unsighted – $7.99 (au lieu de $19.99)

– Valkyria Chronicles – $4.99 (au lieu de $19.99)

– Valkyria Chronicles 1 + 4 Bundle – $9.99 (au lieu de $39.99)

– Valkyria Chronicles 4 – $5.99 (au lieu de $29.99)

– Valkyria Chronicles 4 Complete Edition – $9.99 (au lieu de $49.99)

– Vampire Survivors – $3.74 (au lieu de $4.99)

– Vampyr – $7.99 (au lieu de $39.99)

– Volgar the Viking 2 – $11.99 (au lieu de $19.99)

– Warriors: Abyss – $19.99 (au lieu de $24.99)

– Warriors Orochi 4 Ultimate – $29.99 (au lieu de $59.99)

– We Love Katamari Reroll + Royal Reverie – $7.49 (au lieu de $29.99)

– What Remains of Edith Finch – $4.99 (au lieu de $19.99)

– Windbound – $1.99 9was $19.99)

– Windjammers – $4.49 (au lieu de $14.99)

– Windjammers 2 – $8.99 (au lieu de $19.99)

– Wolfenstein 2 – $5.99 (au lieu de $39.99)

– Wonder Boy: The Dragon’s Trap – $5.99 (au lieu de $19.99)

– World War Z – $9.99 (au lieu de $39.99)

– Wreckfest – $15.99 (au lieu de $39.99)

– WrestleQuest – $8.99 (au lieu de $29.99)

– Yakuza Kiwami – $14.99 (au lieu de $19.99)

– Yonder: The Cloud Catcher Chronicles – $5.99 (au lieu de $29.99)

– Ys Origin – $5.99 (au lieu de $19.99)

– Zoids Wild Blast Unleashed – $5.99 (au lieu de $39.99)