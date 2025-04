Jusqu’à preuve du contraire, Doom – The Dark Ages a de grande chance de sortir sur Nintendo Switch 2, et on en profite donc pour parler du jeu.

En plein week-end de Pâques, id Software a mis en ligne le deuxième trailer de Doom : The Dark Ages, confirmant les grandes lignes du gameplay et du volet narratif médiéval déjà révélées précédemment. Le studio rappelle qu’il s’agit du préquel de Doom (2016) et Doom Eternal, et qu’il plongera les joueurs dans la légende du Doom Slayer confronté à une guerre sombre et sanglante contre les forces de l’Enfer, mais cette fois au cœur d’un univers médiéval.

Le nouveau trailer met particulièrement l’accent sur deux points :

Un gameplay “tank” renforcé : la progression du Doom Slayer s’appuiera sur une plus grande robustesse et des attaques frontales plus brutales, soulignant la dimension guerrière et implacable du personnage.

: la progression du Doom Slayer s’appuiera sur une plus grande robustesse et des attaques frontales plus brutales, soulignant la dimension guerrière et implacable du personnage. Des cinématiques plus nombreuses : id Software promet des séquences filmées plus fréquentes et plus longues, pour une expérience narrative digne d’un récit épique.

Aucun élément inédit majeur n’est apparu dans cette bande-annonce, mais celle-ci synthétise l’approche du jeu : un shooter ultra-rythmé où la puissance du Slayer et l’ambiance médiévale se combinent pour offrir une nouvelle facette du combat contre les démons.

Doom : The Dark Ages sera disponible le 15 mai 2025 sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series X|S, ainsi que dans le catalogue Xbox Game Pass dès son lancement.