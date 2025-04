Ce mardi 22 avril 2025, Bethesda a levé le voile sur The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered, une version revisitée de l’un des RPG les plus emblématiques de son époque. Disponible dès à présent sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series X|S, le remaster offre un nouveau souffle visuel et technique au jeu culte sorti initialement en 2006. Si l’annonce ne surprend guère — tant les rumeurs s’étaient multipliées ces derniers mois —, une question brûle les lèvres de nombreux joueurs : et la Nintendo Switch 2 dans tout ça ?

Pour le moment, Bethesda n’a pas mentionné de version pour la console de Nintendo. Cependant, un nouvel indice crédible pourrait bien raviver les espoirs des possesseurs de la future Switch 2.

Une version Switch 2 en préparation ?

La rumeur vient du leaker espagnol bien connu eXtas1stv, qui avait déjà évoqué il y a quelques semaines l’arrivée de Forza Horizon 5 sur la prochaine console de Nintendo. Aujourd’hui, le même informateur affirme que The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered est également en développement actif pour la Switch 2. Si cette affirmation s’avère exacte, cela ferait de la nouvelle machine de Nintendo un véritable aimant à portages de prestige.

Aucun autre détail n’a été donné à ce stade, mais il est important de noter qu’eXtas1stv dispose d’un certain historique de fuites avérées, renforçant ainsi la crédibilité de cette information. Néanmoins, tant qu’aucune confirmation officielle de la part de Bethesda ou de Nintendo n’est publiée, il convient de rester prudent.

Pourquoi c’est crédible

L’idée d’un portage d’Oblivion Remastered sur Switch 2 n’est pas farfelue. Techniquement, la Switch 2 semble disposer des ressources nécessaires pour faire tourner des jeux de la génération actuelle. Entre les démonstrations récentes de Cyberpunk 2077 ou Street Fighter 6 en version Switch 2, et l’ajout attendu de Madden NFL 26, la stratégie de Nintendo semble bien orientée vers un rapprochement technologique avec les standards des consoles concurrentes.

De plus, Bethesda a déjà montré sa volonté de collaborer avec Nintendo, en portant par exemple Skyrim sur la Switch d’origine.

Comme toujours avec ce genre de rumeurs, il convient de faire preuve de modération. Le nom d’Oblivion seul suffit à faire frémir les amateurs de RPG, mais sans annonce officielle, il faudra patienter encore un peu. Cela dit, la perspective d’emmener Cyrodiil dans sa poche, avec des graphismes retravaillés et une fluidité enfin digne des ambitions du jeu, a de quoi faire rêver. En attendant, Oblivion Remastered est déjà disponible sur PC, PS5 et Xbox Series X|S. Et pour les joueurs Nintendo ? Il se pourrait bien que la porte ne soit pas fermée. Au contraire, elle pourrait être en train de s’ouvrir doucement… vers un grand retour.

ICYMI ⚔️ A los que preguntáis, hace casi 1 semana en video ya adelanté, EN PRIMICIA que Oblivion REMASTERED llegará a Nintendo Switch 2 y tengo constancia que existe trabajo activo. ✅️ https://t.co/3VmbwLfXzQ pic.twitter.com/ovwRAQV9h8 — eXtas1s Noticias & Rumores (@eXtas1stv) April 22, 2025

Après sa révélation surprise, The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered est enfin disponible sur Xbox Game Pass, Xbox Series X|S, PlayStation 5 et PC. Les joueurs peuvent désormais explorer dans ce remaster du RPG multirécompensé de Bethesda Game Studios l’univers emblématique de Cyrodiil en profitant de nouveaux effets visuels et d’un gameplay amélioré.

Issu d’un fructueux partenariat entre Bethesda Game Studios et la talentueuse équipe de Virtuous, The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered modernise le Jeu de l’année 2006 grâce à un gameplay amélioré et de tout nouveaux visuels en résolution 4K et 60 fps. Redécouvrez Cyrodiil et explorez un univers d’une richesse incomparable grâce à des détails peaufinés par les développeurs : systèmes de progression, création de personnages, animations des combats, menus et bien plus.

Empêchez les forces d’Oblivion d’envahir le monde et vivez tout (et plus encore) ce que le prédécesseur de The Elder Scrolls V: Skyrim peut vous offrir. Plongez dans un univers foisonnant d’histoires captivantes, rencontrez des personnages inoubliables, rejoignez des guildes, conquérez l’arène légendaire et devenez le Champion de Cyrodiil. Vous pouvez jouer l’histoire dans son intégralité grâce aux extensions d’histoire Shivering Isles et Knights of the Nine, incluses dans The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered.