Nintendo a récemment clarifié la compatibilité de la nouvelle manette GameCube pour la Nintendo Switch 2, et son message laisse entendre qu’il ne fonctionnera pas avec tous les jeux de la console. Voici la déclaration officielle, repérée par Polygon :

« Le contrôleur Nintendo GameCube a été conçu pour être utilisé avec la collection Nintendo GameCube – Nintendo Classics et constitue une façon optionnelle de jouer à ces titres. Comme il ne dispose pas de toutes les touches et fonctionnalités que l’on trouve sur d’autres manettes compatibles avec la Nintendo Switch 2, il peut présenter des limitations avec d’autres jeux. Le contrôleur Nintendo GameCube ne peut être utilisé que sur Nintendo Switch 2 et n’est pas compatible avec la Nintendo Switch classique. »

Jusqu’à présent, les manettes rétro publiées pour la Nintendo Switch – NES, Super NES, N64, Mega Drive, etc. – pouvaient également servir pour certains titres modernes, la console les détectant alors comme des manettes Pro Controller. Il suffisait que le nombre de boutons requis corresponde à ce que l’accessoire offrait. Par exemple, la manette NES restreinte à la croix directionnelle et aux boutons A/B ne convenait qu’aux jeux les plus simples, tandis que la manette N64, plus étoffée, fonctionnait dans un plus grand nombre de cas.

La manette GameCube pour Switch 2 sera distribuée exclusivement aux membres Nintendo Switch Online ayant précommandé leur console via le My Nintendo Store.