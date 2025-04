Une nouvelle disparition choque les chasseurs numériques : Big Buck Hunter Arcade n’est plus disponible au téléchargement sur le Nintendo eShop. Après avoir été retiré des boutiques Steam, PlayStation Store et Microsoft Store plus tôt ce mois-ci, c’est désormais la console hybride de Nintendo qui perd ce titre d’arcade shooter apprécié des fans de gros gibier virtuel.

Édité par GameMill Entertainment, Big Buck Hunter Arcade a brutalement été supprimé de la liste des jeux téléchargeables, sans avertissement ni communiqué officiel pour expliquer cette décision. Même la page du produit sur Nintendo.com a été retirée, laissant les joueurs sans aucune indication sur les raisons de cette manœuvre. Les spéculations évoquent un problème de licence, mais aucun détail concret n’a filtré pour le moment.

Si vous regrettez de ne plus pouvoir acquérir le jeu en version numérique, il reste une lueur d’espoir : Big Buck Hunter Arcade a bien bénéficié d’une édition physique sur Switch. Vous pourrez donc tenter de dénicher une cartouche en boutique spécialisée, chez un revendeur d’occasion ou sur les plateformes de revente en ligne. Attention toutefois, ces exemplaires risquent de devenir rares et plus chers au fil du temps.