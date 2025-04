Les joueurs peuvent désormais soutenir la campagne de financement participatif du jeu dont la bande-son est signée par la célèbre compositrice japonaise Kumi Tanioka.

Le studio indépendant QUICKFIRE GAMES a lancé aujourd’hui la campagne Kickstarter de Prelude Dark Pain, un RPG tactique se déroulant dans un univers dark fantasy. Le studio invite les amateurs du genre à soutenir le projet via le financement participatif. La bande originale du jeu est signée par la compositrice japonaise Kumi Tanioka (Final Fantasy Crystal Chronicles, Minecraft).

Les joueurs peuvent soutenir le projet à partir de 15 €, ce qui donne droit à un code PC pour l’accès anticipé. Des éditions physiques pour consoles sont proposées dans les paliers supérieurs, ainsi qu’un niveau “Combo Breaker” incluant un code pour l’accès anticipé sur PC et une édition physique pour la console de son choix. Une Édition Collector Limitée incluant une figurine exclusive est également disponible.

Prelude Dark Pain invite les amateurs de tactique et de stratégie à rejoindre un groupe de héros mené par le forgeron local, Soren. Le jeu proposera plus de 20 héros jouables qui peuvent être combinés pour former une escouade, chacun disposant de compétences et de talents uniques à personnaliser et faire évoluer en gérant un campement.

Prelude Dark Pain offre un monde ouvert de dark fantasy, peuplé de personnages et de champs de bataille dessinés à la main, où Soren et son équipe devront affronter des forces obscures menaçant l’humanité. Les décisions des joueurs influenceront le cours d’une histoire impliquant plus de 20 nations et cultures, et plus de 70 ennemis différents.