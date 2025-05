Cette semaine, Suika Game s’enrichit d’un nouveau mode de jeu avec l’arrivée du Item Mode, désormais disponible dans les parties multijoueur. Pour y accéder, il est nécessaire d’avoir acheté le Multi-Player Mode Expansion Pack, mais aucun autre achat n’est requis pour profiter de cette nouveauté. Cette fonctionnalité fait partie de la mise à jour 2.2.6, fraîchement déployée.

Dans ce nouveau mode, les joueurs obtiennent des objets spéciaux en faisant disparaître des fruits dans leur propre boîte. Ces objets peuvent ensuite être utilisés pour gêner l’adversaire ou se donner un avantage stratégique. Une fois la partie terminée, c’est le joueur ayant cumulé le plus de points qui l’emporte.

Voici la liste des objets disponibles dans l’Item Mode :

Glass Ball : Fait tomber une boule de verre dans la boîte de l’adversaire. Elle disparaît au bout d’un certain temps.

: Fait tomber une boule de verre dans la boîte de l’adversaire. Elle disparaît au bout d’un certain temps. Rainbow Spray : Recouvre la boîte de l’adversaire avec un nuage de peinture, la rendant invisible temporairement.

: Recouvre la boîte de l’adversaire avec un nuage de peinture, la rendant invisible temporairement. Lucky Stick : Efface aléatoirement jusqu’à trois cerises, fraises ou raisins dans votre propre boîte.

: Efface aléatoirement jusqu’à trois cerises, fraises ou raisins dans votre propre boîte. Rapid Drop : Accélère la fréquence de chute des fruits par Poppy pendant un court instant.

: Accélère la fréquence de chute des fruits par Poppy pendant un court instant. Dizzy Bomb : Inverse les contrôles de l’adversaire pendant quelques secondes.

: Inverse les contrôles de l’adversaire pendant quelques secondes. Freeze : Gèle le Poppy de l’adversaire, l’empêchant de bouger temporairement.

Avec cette mise à jour, Suika Game injecte une nouvelle dose de chaos fun et tactique à son expérience multijoueur. Une raison de plus de faire éclater les fruits… et vos adversaires !