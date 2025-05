Lors de la récente présentation Treehouse de Mario Kart World, certains fans particulièrement observateurs ont cru remarquer la présence d’images générées par intelligence artificielle (IA) sur plusieurs panneaux publicitaires visibles en bord de piste. Les illustrations incriminées, notamment celles représentant un pont aux lignes irrégulières, un gratte-ciel au design étrange ou encore une voiture aux proportions curieuses, ont rapidement fait naître la suspicion en ligne. Pour certains spectateurs, les anomalies visuelles évoquaient clairement le style typique de l’imagerie produite par des générateurs IA.

Face à la propagation de cette rumeur, Nintendo a rapidement réagi. Contacté par Eurogamer, un porte-parole de l’entreprise a fermement nié toute utilisation d’intelligence artificielle dans la création artistique du jeu : « AI-generated images were not used in the development of Mario Kart World », a-t-il déclaré. En d’autres termes, les éléments visuels pointés du doigt ne seraient pas le fruit d’outils automatisés, mais bel et bien réalisés par des artistes humains.

Cette précision intervient dans un contexte où le recours à l’IA dans le développement de jeux vidéo suscite à la fois des débats techniques et des inquiétudes éthiques. Le cas de Mario Kart World est d’autant plus sensible qu’il s’agit d’un titre phare du lancement de la Switch 2, attendu pour le 5 juin. Les visuels montrés dans le livestream n’étant probablement pas définitifs – comme c’est souvent le cas pour des versions non finalisées utilisées à des fins promotionnelles – il est possible que certaines images soient des placeholders temporaires, susceptibles d’être remplacées avant la sortie du jeu.