Les eShops européen, américain et japonais ont récemment publié de nombreuses fiches de jeux, permettant ainsi de faire le point sur les tailles que ces jeux occuperont sur la mémoire de vos Nintendo Switch. Note : 1 MB = 1 Mo = 8 Mb (respectivement MegaBytes, MégaOctets, et Megabits ; le premier terme est en anglais, le deuxième en français, et le troisième, utilisé dans les deux langues, désigne une autre unité de mesure).

Labyrinth of the Demon King – 5.2GB

American Arcadia – 4.7GB

Kulebra and the Souls of Limbo – 3.1GB

Trident’s Tale – 3.0GB

Planeta 55 – 2.9GB

7’scarlet – 2.6GB

Only Up Cars – 2.2GB

Death Park: 4k Remaster – 2.1GB

Paper Plane – 2.0GB

Apocalypse Market Simulator – 1.9GB

Mostroscopy – 1.9GB

Hunter x Hunter: Nen x Impact – 1.8GB

The Operator – 1.7GB

Super Waifu Ball – 1.5GB

Korean Drone Flying Tour Taean-gun – 1.5GB

The Town of Nie Iromusubi – 1.4GB

Aureole – Wings of Hope – 1.4GB

Korean Drone Flying Tour Gapyeong-gun – 1.4GB

CTHULOOT – 1.3GB

Power Sink – 1.2GB

Into the Restless Ruins – 924MB

Food Truck Business Simulator – 804MB

Preserve – 777MB

Race Track Maniacs – 667MB

Subway Simulator 2025 – City Train – 613MB

Our Exciting Summer Camp – 527MB

Neon Apex: Beyond the Limit – 472MB

Merge Numbers – 199MB

Sauna of the Dead – 166MB

Hidden Kittens: Kingdom of Cats – 120MB

Knight’s Night – 103MB

Eggconsole Schwarzschild PC-9801 – 63MB

Cipher Monk – 58MB