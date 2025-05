C’est une semaine particulièrement généreuse sur l’eShop US de la Nintendo Switch avec une avalanche de promotions couvrant tous les genres : RPG cultes, jeux de plateformes nerveux, aventures narratives, classiques revisités et pépites indépendantes. Que vous soyez fan de rétro, de baston ou de narration forte, il y a de quoi faire le plein sans ruiner votre portefeuille.

Les promotions ne sont disponibles que sur l’eShop US, il faudra donc créer un compte US pour rendre ces promotions accessibles et utiliser une carte bleue compatible ou des cartes eShop US. Si vous ne savez pas comment aller sur l’eShop US, voici un guide qui vous y aidera.

Voici une sélection des offres les plus intéressantes à ne pas manquer :

Classiques modernes à prix cassé

Another Crab’s Treasure – $17.99 (au lieu de $29.99)

Un « souls-like » original et sous-marin, récemment salué pour son humour et son gameplay exigeant.

– $17.99 (au lieu de $29.99) Un « souls-like » original et sous-marin, récemment salué pour son humour et son gameplay exigeant. Apollo Justice: Ace Attorney Trilogy – $29.99 (au lieu de $49.99)

L’intégrale de la trilogie Apollo Justice en version remastérisée, pour les amateurs de procès théâtraux et d’enquêtes à rebondissements.

– $29.99 (au lieu de $49.99) L’intégrale de la trilogie Apollo Justice en version remastérisée, pour les amateurs de procès théâtraux et d’enquêtes à rebondissements. Batman: Arkham Trilogy – $23.99 (au lieu de $59.99)

Trois jeux d’action légendaires réunis dans une seule collection incontournable.

– $23.99 (au lieu de $59.99) Trois jeux d’action légendaires réunis dans une seule collection incontournable. Octopath Traveler & Octopath Traveler II – $23.99 & $29.99

Deux JRPG magistraux, à la fois rétro dans le style et modernes dans l’exécution.

– $23.99 & $29.99 Deux JRPG magistraux, à la fois rétro dans le style et modernes dans l’exécution. NieR: Automata – $19.99 (au lieu de $39.99)

L’un des meilleurs jeux d’action-RPG de la dernière décennie, mêlant philosophie et combats fluides.

RPG & Action-RPG : festin de pixels

Final Fantasy Pixel Remaster Collection – $52.49 (au lieu de $74.99)

Six classiques retravaillés pour les fans de la première heure ou les curieux de découvrir les origines.

– $52.49 (au lieu de $74.99) Six classiques retravaillés pour les fans de la première heure ou les curieux de découvrir les origines. Crisis Core: Final Fantasy VII Reunion – $24.99 (au lieu de $49.99)

Le prologue de FFVII dans une version modernisée techniquement solide.

– $24.99 (au lieu de $49.99) Le prologue de FFVII dans une version modernisée techniquement solide. Monster Hunter Rise – $9.99 (au lieu de $39.99)

Une entrée colossale de la franchise à prix mini, parfaite pour la coop en ligne.

– $9.99 (au lieu de $39.99) Une entrée colossale de la franchise à prix mini, parfaite pour la coop en ligne. Dragon’s Dogma – $4.99 (au lieu de $29.99)

Un action-RPG culte de Capcom à petit prix en attendant le deuxième opus.

Indés à prix mini, mais à grande valeur

Beacon Pines – $7.99 (au lieu de $19.99)

Un conte interactif tendre et étrange au style visuel envoûtant.

– $7.99 (au lieu de $19.99) Un conte interactif tendre et étrange au style visuel envoûtant. Blasphemous 2 – $14.99 (au lieu de $29.99)

Le metroidvania espagnol revient encore plus beau et plus cruel.

– $14.99 (au lieu de $29.99) Le metroidvania espagnol revient encore plus beau et plus cruel. Cursed to Golf – $3.99 (au lieu de $19.99)

Le mélange improbable entre roguelike et golf, addictif et unique.

– $3.99 (au lieu de $19.99) Le mélange improbable entre roguelike et golf, addictif et unique. Far: Lone Sails – $1.99 (au lieu de $14.99)

Un voyage mélancolique et contemplatif sur une machine à vapeur à travers un monde post-apocalyptique.

– $1.99 (au lieu de $14.99) Un voyage mélancolique et contemplatif sur une machine à vapeur à travers un monde post-apocalyptique. Dex – $1.99 (au lieu de $19.99)

Un cyberpunk en 2D avec dialogues profonds et mécaniques RPG.

Collection rétro et remasters

Atari Flashback Classics – $11.99 (au lieu de $39.99)

Plus de 100 jeux d’arcade et de console vintage dans un seul pack.

– $11.99 (au lieu de $39.99) Plus de 100 jeux d’arcade et de console vintage dans un seul pack. Blaster Master Zero (1, 2 & 3) – de $4.99 à $7.49

Trois excellents hommages aux jeux NES, modernisés et nerveux.

– de $4.99 à $7.49 Trois excellents hommages aux jeux NES, modernisés et nerveux. Mega Man (toutes les collections) – Entre $7.99 et $19.99

Idéal pour les fans du Blue Bomber, de ses origines 8-bit à l’ère Battle Network.

– Entre $7.99 et $19.99 Idéal pour les fans du Blue Bomber, de ses origines 8-bit à l’ère Battle Network. Resident Evil (0 à 6 + Revelations) – $7.99 à $9.99

Capcom vous propose presque l’intégralité de la saga sur Switch à prix choc.

– $7.99 à $9.99 Capcom vous propose presque l’intégralité de la saga sur Switch à prix choc. Street Fighter 30th Anniversary Collection – $9.99 (au lieu de $29.99)

Les débuts de la saga de baston la plus célèbre, en une compilation bourrée de contenu.

Nos 10 recommandations express

Another Crab’s Treasure – Pour son originalité. Blasphemous 2 – Pour les fans de challenge et de gothique. Final Fantasy Pixel Remaster – Incontournable. Monster Hunter Rise – Rapport qualité/prix imbattable. Cursed to Golf – Unique en son genre. Beacon Pines – Pour les amateurs de narration. Batman: Arkham Trilogy – Des classiques indémodables. NieR: Automata – Un chef-d’œuvre d’action philosophique. Dragon’s Dogma – À (re)découvrir avant sa suite. Far: Lone Sails – Une expérience poétique à prix dérisoire.

La totale

– 20XX – $3.59 (prix de base: $17.99)

– 30XX – $9.99 (prix de base: $19.99)

– Another Crab’s Treasure – $17.99 (prix de base: $29.99)

– Apollo Justice: Ace Attorney Trilogy – $29.99 (prix de base: $49.99)

– Atari Flashback Classics – $11.99 (prix de base: $39.99)

– Atari Recharged: Volume 2 – $17.99 (prix de base: $39.99)

– Azure Striker Gunvolt 3 – $13.49 (prix de base: $29.99)

– Azure Striker Gunvolt: Striker Pack – $17.99 (prix de base: $39.99)

– Batman: Arkham Trilogy – $23.99 (prix de base: $59.99)

– Beacon Pines – $7.99 (prix de base: $19.99)

– Bit.Trip Collection – $1.99 (prix de base: $9.99)

– Blade Runner: Enhanced Edition – $2.49 (prix de base: $9.99)

– Blair Witch – $5.99 (prix de base: $29.99)

– Blasphemous 2 – $14.99 (prix de base: $29.99)

– Blaster Master Zero – $4.99 (prix de base: $9.99)

– Blaster Master Zero 2 – $4.99 (prix de base: $9.99)

– Blaster Master Zero 3 – $7.49 (prix de base: $14.99)

– BlazBlue: Cross Tag Battle – $3.99 (prix de base: $19.99)

– Bloodstained: Curse of the Moon – $4.99 (prix de base: $9.99)

– Bloodstained: Curse of the Moon 2 – $5.99 (prix de base: $14.99)

– Blossom Tales – $3.74 (prix de base: $14.99)

– Bread & Fred – $8.99 (prix de base: $14.99)

– Cake Bash – $3.99 (prix de base: $19.99)

– Capcom Beat ‘Em Up Bundle – $9.99 (prix de base: $19.99)

– Cattails – $1.99 (prix de base: $14.99)

– Cattails: Wildwood Story – $1.99 (prix de base: $19.99)

– Chrono Cross – $7.99 (prix de base: $19.99)

– Citizen Sleeper – $5.99 (prix de base: $19.99)

– Collection of Mana – $15.99 (prix de base: $39.99)

– Collection of SaGa Final Fantasy Legend – $9.99 (prix de base: $19.99)

– Coromon – $9.99 (prix de base: $19.99)

– Crisis Core: Final Fantasy 7 Reunion – $24.99 (prix de base: $49.99)

– Cursed to Golf – $3.99 (prix de base: $19.99)

– Deemo – $11.99 (prix de base: $29.99)

– Demon Turf – $12.49 (prix de base: $24.99)

– Devil May Cry – $9.99 (prix de base: $19.99)

– Devil May Cry 2 – $9.99 (prix de base: $19.99)

– Devil May Cry 3 – $9.99 (prix de base: $19.99)

– Dex – $1.99 (prix de base: $19.99)

– Digimon Story Cyber Sleuth: Complete Edition – $4.99 (prix de base: $49.99)

– Dragon’s Dogma – $4.99 (prix de base: $29.99)

– Dragon Ball: The Breakers – $2.99 (prix de base: $19.99)

– El Shaddai HD Remaster – $17.99 (prix de base: $29.99)

– Ender Lilies – $9.99 (prix de base: $24.99)

– Europa – $10.49 (prix de base: $14.99)

– Evoland – $4.99 (prix de base: $19.99)

– Far: Lone Sails – $1.99 (prix de base: $14.99)

– Figment 1 + 2 – $2.38 (prix de base: $39.99)

– Final Fantasy 1-6 Pixel Remaster Collection – $52.49 (prix de base: $74.99)

– Final Fantasy 7 – $6.39 (prix de base: $15.99)

– Final Fantasy 8 Remastered – $7.99 (prix de base: $19.99)

– Final Fantasy 9 – $8.39 (prix de base: $20.99)

– Final Fantasy 12: The Zodiac Age – $19.99 (prix de base: $49.99)

– Final Fantasy 15 Pocket Edition HD – $11.99 (prix de base: $29.99)

– Final Fantasy X/X-2 HD Remaster – $19.99 (prix de base: $49.99)

– Framed Collection – $1.99 (prix de base: $9.99)

– Fuga: Melodies of Steel – $7.99 (prix de base: $39.99)

– Fuga: Melodies of Steel 2 – $7.99 (prix de base: $39.99)

– Gal Guardians: Demon Purge – $12.49 (prix de base: $24.99)

– Genesis Noir – $2.99 (prix de base: $14.99)

– Ghosts ‘n Goblins Resurrection – $9.99 (prix de base: $29.99)

– Ghost Trick – $14.99 (prix de base: $29.99)

– Going Under – $3.99 (prix de base: $19.99)

– Graveyard Keeper – $4.99 (prix de base: $19.99)

– Guilty Gear Strive – $39.59 (prix de base: $59.99)

– Harry Potter: Quidditch Champions – $5.99 (prix de base: $29.99)

– Harvestella – $29.99 (prix de base: $59.99)

– Hogwarts Legacy – $17.99 (prix de base: $59.99)

– Hokko Life – $3.99 (prix de base: $19.99)

– I Am Setsuna – $11.99 (prix de base: $39.99)

– In Other Waters – $3.74 (prix de base: $14.99)

– Kamiko – $1.99 (prix de base: $4.99)

– Killing Time: Resurrected – $16.24 (prix de base: $24.99)

– Kill la Kill: IF – $1.99 (prix de base: $19.99)

– Kingdom Hearts: Melody of Memory – $23.99 (prix de base: $59.99)

– Laika: Aged Through Blood – $9.99 (prix de base: $19.99)

– Layers of Fear 2 – $4.49 (prix de base: $29.99)

– Layers of Fear: Legacy – $2.99 (prix de base: $19.99)

– Legend of Mana – $11.99 (prix de base: $29.99)

– LEGO Bricktales – $5.99 (prix de base: $29.99)

– LEGO City Undercover – $4.49 (prix de base: $29.99)

– LEGO DC Super Villains Deluxe Edition – $7.49 (prix de base: $74.99)

– LEGO Harry Potter Collection – $5.99 (prix de base: $29.99)

– LEGO Jurassic World – $3.99 (prix de base: $39.99)

– LEGO Marvel Super Heroes – $5.99 (prix de base: $29.99)

– LEGO Star Wars: The Skywalker Saga – $11.99 (prix de base: $59.99)

– Let’s Build a Zoo – $7.99 (prix de base: $19.99)

– Little Noah: Scion of Paradise – $4.49 (prix de base: $14.99)

– Lost Sphear – $12.49 (prix de base: $49.99)

– Mega Man 11 – $9.99 (prix de base: $29.99)

– Mega Man Battle Network Legacy Collection Vol. 1 – $19.99 (prix de base: $39.99)

– Mega Man Battle Network Legacy Collection Vol. 2 – $19.99 (prix de base: $39.99)

– Mega Man Legacy Collection – $7.99 (prix de base: $14.99)

– Mega Man Legacy Collection 2 – $7.99 (prix de base: $19.99)

– Mega Man X Legacy Collection – $7.99 (prix de base: $19.99)

– Mega Man X Legacy Collection 2 – $7.99 (prix de base: $19.99)

– Mega Man Zero/ZX Legacy Collection – $9.99 (prix de base: $29.99)

– Melty Blood: Type Lumina – $19.99 (prix de base: $49.99)

– Mighty Gunvolt Burst – $3.49 (prix de base: $9.99)

– Mighty Morphin Power Rangers: Rita’s Rewind – $24.49 (prix de base: $34.99)

– Monster Boy and the Cursed Kingdom – $9.99 (prix de base: $39.99)

– Monster Hunter Generations Ultimate – $9.99 (prix de base: $39.99)

– Monster Hunter Rise – $9.99 (prix de base: $39.99)

– Monster Hunter Stories – $19.99 (prix de base: $29.99)

– Monster Hunter Stories 2 – $29.99 (prix de base: $39.99)

– Monster Sanctuary – $3.99 (prix de base: $19.99)

– Mortal Kombat 1 – $13.19 (prix de base: $39.99)

– Moving Out – $4.99 (prix de base: $24.99)

– NEO: The World Ends with You – $23.99 (prix de base: $59.99)-

– Neo Cab – $2.99 (prix de base: $19.99)

– Nickelodeon All-Star Brawl 2 – $14.99 (prix de base: $49.99)

– NieR: Automata – $19.99 (prix de base: $39.99)

– Nobody Saves the World – $8.74 (prix de base: $24.99)

– Observer – $4.49 (prix de base: $29.99)

– Oceanhorn – $3.74 (prix de base: $14.99)

– Oceanhorn 2 – $10.49 (prix de base: $29.99)

– Octopath Traveler – $23.99 (prix de base: $59.99)

– Octopath Traveler 2 – $29.99 (prix de base: $59.99)

– Okami HD – $9.99 (prix de base: $19.99)

– Onimusha: Warlords – $9.99 (prix de base: $19.99)

– Oninaki – $14.99 (prix de base: $49.99)

– Overcooked: All You Can Eat – $13.59 (prix de base: $39.99)

– Overcooked: Special Edition – $3.99 (prix de base: $19.99)

– Overlord: Escape From Nazarick – $11.99 (prix de base: $29.99)

– Paradise Killer – $4.99 (prix de base: $14.99)

– Paranormasight: The Seven Mysteries of Honjo – $11.99 (prix de base: $19.99)

– Phoenix Wright: Ace Attorney Trilogy – $9.99 (prix de base: $29.99)

– Phogs – $4.99 (prix de base: $24.99)

– Planet of Lana – $9.99 (prix de base: $19.99)

– Potion Craft – $6.99 (prix de base: $19.99)

– PowerSlave Exhumed – $6.99 (prix de base: $19.99)

– Resident Evil – $9.99 (prix de base: $19.99)

– Resident Evil 0 – $9.99 (prix de base: $19.99)

– Resident Evil 4 – $9.99 (prix de base: $19.99)

– Resident Evil 5 – $9.99 (prix de base: $19.99)

– Resident Evil 6 – $9.99 (prix de base: $19.99)

– Resident Evil Revelations – $7.99 (prix de base: $19.99)

– Resident Evil Revelations 2 – $7.99 (prix de base: $19.99)

– Rise of the Triad: Ludicrous Edition – $6.99 (prix de base: $19.99)

– River City: Rival Showdown – $12.49 (prix de base: $24.99)

– Roguebook – $2.49 (prix de base: $24.99)

– RollerCoaster Tycoon 3 – $7.49 (prix de base: $29.99)

– RollerCoaster Tycoon Classic – $18.74 (prix de base: $24.99)

– Romancing SaGa 2 – $7.49 (prix de base: $24.99)

– Romancing SaGa 2: Revenge of the Seven – $34.99 (prix de base: $49.99)

– Romancing SaGa 3 – $8.69 (prix de base: $28.99)

– Romancing SaGa: Minstrel Song Remastered – $12.49 (prix de base: $24.99)

– Roots of Pacha – $12.49 (prix de base: $24.99)

– SaGa Frontier Remastered – $12.49 (prix de base: $24.99)

– SaGa Scarlet Grace: Ambitions – $8.99 (prix de base: $29.99)

– Scribblenauts Mega Pack – $3.99 (prix de base: $39.99)

– SD Gundam Battle Alliance – $17.99 (prix de base: $59.99)

– Shadow Man Remastered – $6.99 (prix de base: $19.99)

– Spirttea – $11.99 (prix de base: $19.99)

– Star Ocean: First Departure R – $6.29 (prix de base: $20.99)

– Star Ocean: The Second Story R – $29.99 (prix de base: $49.99)

– Star Wars: Battlefront Classic Collection – $26.25 (prix de base: $35.01)

– Star Wars: Bounty Hunter – $9.99 (prix de base: $19.99)

– Star Wars: Dark Forces Remaster – $16.49 (prix de base: $29.99)

– Star Wars: Knights of the Old Republic – $5.99 (prix de base: $14.99)

– Star Wars: Knights of the Old Republic 2 – $5.99 (prix de base: $14.99)

– Star Wars: The Force Unleashed – $7.99 (prix de base: $19.99)

– Star Wars Episode I Racer – $5.99 (prix de base: $14.99)

– Star Wars Jedi Knight 2 – $3.99 (prix de base: $9.99)

– Star Wars Jedi Knight: Jedi Academy – $7.99 (prix de base: $19.99)

– Star Wars Republic Commando – $5.99 (prix de base: $14.99)

– SteamWorld Build – $14.99 (prix de base: $29.99)

– SteamWorld Heist 2 – $14.99 (prix de base: $29.99)

– Street Fighter 30th Anniversary Collection – $9.99 (prix de base: $29.99)

– Summer in Mara – $5.99 (prix de base: $19.99)

– Tactics Ogre: Reborn – $24.99 (prix de base: $49.99)- 1000 x Resist – $14.99 (prix de base: $19.99)

