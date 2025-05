Préparez-vous à une double dose de nostalgie et de fun avec Parasol Superstars, une compilation haute en couleur qui réunit deux jeux de plateformes adorés des fans. Vous y retrouverez Parasol Stars, l’aventure culte pleine de bulles et de parasols magiques, et Spica Adventure, un jeu rétro spatial jusqu’ici inédit en Occident. Résultat : des heures d’action arcade et de plaisir intemporel.

Parasol Superstars sortira en version numérique et physique le 16 septembre 2025 sur Nintendo Switch. De plus, Spica Adventure sera aussi proposé en téléchargement individuel deux semaines plus tard pour celles et ceux qui possèdent déjà Parasol Stars en version digitale. Les précommandes numériques ouvriront à une date ultérieure.

Vous pouvez déjà précommander les éditions Limited Edition et Special Edition ici !

Parasol Stars, troisième volet de la série Bubble Bobble signée TAITO, fait revenir les célèbres frères Bubby et Bobby dans une aventure colorée à travers des mondes fantastiques, armés uniquement de leurs parasols magiques. C’est fun, frénétique, et débordant de charme rétro.

À ses côtés, Spica Adventure nous fait suivre les pas de Nico, une jeune héroïne intrépide qui explore l’univers dans une odyssée cosmique rythmée. D’abord sorti sur téléphones au Japon, puis porté en arcade, ce jeu n’a jamais été proposé en dehors du Japon. C’est donc une grande première pour les joueurs occidentaux, avec en bonus des améliorations et du contenu supplémentaire.

Parasol Superstars proposera :

Deux jeux de plateforme complets

Parasol Stars, restauré fidèlement avec des améliorations modernes

Spica Adventure, enfin disponible sur console en Occident avec des nouveautés

Une optimisation pour les consoles actuelles avec prise en charge des manettes et des options de confort

Un mode coop local à 2 joueurs dans Parasol Stars

Une édition spéciale avec un artbook historique et une sélection musicale des deux jeux

Que vous soyez fan de la première heure ou curieux de découvrir ces pépites rétro, Parasol Superstars est une invitation à sauter, tournoyer et s’éclater dans des mondes aussi joyeux que dynamiques.

Mad Mimic a confirmé que No Heroes Here 2 sortira sur Nintendo Switch le 1er juillet 2025.

Le premier No Heroes Here était arrivé sur la console en 2018. Après plusieurs mois d’accès anticipé sur PC, la suite s’apprête maintenant à être lancée officiellement.

À propos du jeu :

Dans ce jeu de tower defense coopératif avec des éléments roguelike, un groupe de non-aventuriers devient le dernier espoir pour défendre le château. Jusqu’à quatre joueurs doivent s’organiser, fabriquer des munitions, et repousser les ennemis pour sauver le royaume.

Principales caractéristiques :

Planifiez, fabriquez et défendez : affrontez 15 vagues d’envahisseurs brutaux en préparant les postes du château, en renforçant les défenses et en adaptant votre stratégie à chaque situation.

: affrontez 15 vagues d’envahisseurs brutaux en préparant les postes du château, en renforçant les défenses et en adaptant votre stratégie à chaque situation. Pas de héros ? Pas grave ! Recrutez de nouveaux non-héros comme le Bouffon, la Princesse, l’Alchimiste ou le Médecin pour rejoindre votre équipe de défenseurs.

Recrutez de nouveaux non-héros comme le Bouffon, la Princesse, l’Alchimiste ou le Médecin pour rejoindre votre équipe de défenseurs. Trois royaumes à sauver : Noobland (médiéval classique), Trollmeria (royaume glacé) et Fungaria (envahi par des champignons géants), chacun avec ses mécaniques et ennemis uniques.

: Noobland (médiéval classique), Trollmeria (royaume glacé) et Fungaria (envahi par des champignons géants), chacun avec ses mécaniques et ennemis uniques. Un arsenal médiéval complet : affrontez l’ennemi dans 30 châteaux répartis en trois niveaux de difficulté (facile, normal, difficile), et utilisez des armes comme des canons, des frondes… ou même un bébé dragon cracheur de feu !

Skystone Games a annoncé que le jeu Maniac sortira sur Nintendo Switch la semaine prochaine, le 22 mai 2025.

Développé par Transhuman Design, Maniac est un jeu d’action roguelite inspiré des anciens GTA, où le chaos est roi. Le jeu promet une expérience intense, bourrée d’action, de créativité et d’humour noir.

À quoi s’attendre :

Dans Maniac, les joueurs plongent dans un monde effréné rempli de retournements de situation, de défis imprévisibles et d’action non-stop. Entre courses contre la montre, combats et énigmes, chaque seconde compte.

Points forts :

Gameplay explosif : une action intense du début à la fin.

: une action intense du début à la fin. Défis variés : chaque niveau propose des surprises, des énigmes et des situations inattendues.

: chaque niveau propose des surprises, des énigmes et des situations inattendues. Prix accessible : seulement 4,99€ pour profiter de toute la folie de Maniac, sans frais cachés ni astuces commerciales.

Zockrates Laboratories (développeur) et Phiphen Games (éditeur) ont annoncé que Ruffy and the Riverside, initialement prévu pour une sortie au premier trimestre, sera finalement lancé le 26 juin. La date a été modifiée afin de garantir une sortie simultanée sur toutes les plateformes, y compris la Nintendo Switch !

Dans Ruffy and the Riverside, vous maniez le pouvoir magique du SWAP, qui vous permet de copier et coller des textures dans le monde du jeu. Transformez de la glace en lave ou des chutes d’eau en lianes, chevauchez des bottes de foin, explorez, combattez et résolvez des énigmes à travers Riverside. Libérez votre imagination dans ce jeu d’action en monde ouvert aussi décalé que créatif, qui vous permet littéralement de changer le monde !

Ruffy ne s’arrête jamais ! Quand le monde 3D s’arrête, il plonge dans de nouveaux niveaux en 2D pour collecter encore plus de trésors. Mais attention : de nombreux obstacles doivent être échangés avant de pouvoir passer sans danger à travers les murs.

Explorez le merveilleux monde ouvert de Riverside, où Ruffy entreprend des quêtes secondaires ludiques, relève des défis et collecte des trésors magiques à travers sept régions éloignées. Chevauchez des bottes de foin, faites des figures sur des rails secrets et découvrez des zones inconnues tout en rencontrant les mystérieux Etoi et en aidant un casting haut en couleur.

Utilisez et maîtrisez le pouvoir du SWAP pour transformer les éléments du monde du jeu.

Surmontez diverses énigmes grâce à une manipulation créative des objets.

Sautez, combattez et faites du skate dans le monde ouvert de Riverside.

Résolvez des puzzles et trouvez des trésors cachés dans des niveaux en 2D.

Déverrouillez sept régions extérieures, chacune avec ses propres défis et environnements.

Plus d’une douzaine de personnages ayant chacun leurs propres quêtes.

Utilisez des dreamstones pour créer et appliquer des textures personnalisées à des éléments comme la pierre, les chutes d’eau et bien plus encore…

pour créer et appliquer des textures personnalisées à des éléments comme la pierre, les chutes d’eau et bien plus encore… Profitez d’une atmosphère magique axée sur l’exploration et la découverte .

. Rassemblez divers objets à collectionner comme des pièces, des papillons, des dreamstones et de mignons Etoi !

Locomoto a un peu plus d’un mois avant son lancement sur Nintendo Switch, avec THQ Nordic, Amplifier Studios et Green Tile Digital qui ont partagé aujourd’hui la date de sortie : le jeu est prévu pour le 26 juin 2025.

Locomoto a été annoncé pour Nintendo Switch fin mars. À l’origine, une sortie en 2025 sans plus de précision avait été évoquée.

Voici tout ce qu’il faut savoir sur le jeu :

Développé par le studio indépendant Green Tile Digital, Locomoto réinvente le traditionnel voyage en train à vapeur en une aventure créative et captivante, mêlant gameplay réconfortant, humour charmant et émotion. Aux commandes de leur propre locomotive, les joueurs peuvent explorer un monde luxuriant et immersif, collecter des ressources, fabriquer des meubles et prendre soin de passagers hauts en couleur — chacun ayant ses petites excentricités et sa propre histoire à raconter.

Qu’il s’agisse de décorer avec des peintures, du papier peint ou du mobilier, d’agrandir le train avec de nouveaux wagons ou de répondre aux demandes des villageois, chaque trajet offre une expérience unique et relaxante, portée par une bande-son originale lofi.

Caractéristiques principales :

En route pour l’aventure – Enfilez la casquette de conducteur et partez à travers le monde fantaisiste de Locomoto, découvrez de nouvelles histoires, livrez des colis et transportez toute une galerie de passagers poilus et singuliers entre les stations.

– Enfilez la casquette de conducteur et partez à travers le monde fantaisiste de Locomoto, découvrez de nouvelles histoires, livrez des colis et transportez toute une galerie de passagers poilus et singuliers entre les stations. Personnalisez votre voyage – Rassemblez des ressources pour fabriquer une variété de meubles mignons, stylés et douillets afin de personnaliser l’ambiance à bord. Découvrez des tenues à débloquer et des plans de fabrication pour adapter le look de votre train à votre propre style.

– Rassemblez des ressources pour fabriquer une variété de meubles mignons, stylés et douillets afin de personnaliser l’ambiance à bord. Découvrez des tenues à débloquer et des plans de fabrication pour adapter le look de votre train à votre propre style. Faites-vous des amis dans la communauté – Accomplissez des requêtes et répondez aux besoins des résidents excentriques de Locomoto tout en reconnectant les villages et en créant de nouveaux liens. Vous récolterez des récompenses tout en découvrant les histoires et les personnalités amusantes des passagers.

– Accomplissez des requêtes et répondez aux besoins des résidents excentriques de Locomoto tout en reconnectant les villages et en créant de nouveaux liens. Vous récolterez des récompenses tout en découvrant les histoires et les personnalités amusantes des passagers. Détendez-vous avec des beats lofi – Profitez d’une bande-son originale relaxante et avancez à votre rythme dans un univers chaleureux et apaisant.

Bonne nouvelle pour les amateurs de jeux d’action en 2D : Coneru: Dimension Girl sortira officiellement le 29 mai 2025 sur Nintendo Switch et PC via Steam, au prix de 2 980 yens. Ce jeu de plateformes dynamique et déjanté est développé par Eallin Japan et édité par HIKE.

Dans ce titre plein d’humour et de couleurs, vous incarnez Socrates, un androïde de combat… qui partage désormais son corps avec Coneru, une mystérieuse fille venue d’une autre dimension. Ensemble, vous formez Conerates, un duo uni littéralement par le destin (et le gameplay), pour repousser l’invasion de la Hateful Fruit Company qui sème le chaos dans Shinjuku City.

Coneru n’est pas une coéquipière comme les autres. Elle influence vos compétences, vos attaques, et même votre manière de jouer. Son humeur change tout : elle peut déclencher des attaques spéciales comme le Bowling, le Fuma Shuriken ou le mode Run-Run, qui vous rend temporairement invincible. Offrez-lui des sucreries, et elle devient encore plus redoutable !

Mais Coneru: Dimension Girl ne se résume pas à du combat. Vous partagerez aussi des moments plus doux, comme caresser un chat ou admirer les petits détails d’un Shinjuku futuriste envahi par des fruits extraterrestres.

Coneru elle-même est une créature fascinante : son vrai nom est Subspace Coneru, et elle est capable de voyager entre les dimensions. Ses accessoires en forme d’anneaux de Saturne sont sa signature. Elle adore collectionner des objets étranges, lire des mangas, et commenter tout ce que vous faites à l’écran.

Le jeu a été présenté pour la première fois au Tokyo Game Show 2023, et bien que prévu initialement pour 2024, sa sortie a été repoussée à 2025 pour affiner l’expérience. Une nouvelle démo est d’ailleurs disponible sur Steam avec des mises à jour de contenu, notamment deux stages jouables et un premier boss.

Un platformer en 2D qui promet un mélange savoureux entre action, aventure, humour et émotions, le tout avec un style visuel pétillant et une direction artistique originale. Bref, un vrai « rendez-vous d’action » à ne pas manquer.