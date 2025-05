Les soldes numériques continuent de faire le bonheur des joueurs sur Nintendo Switch. Cette semaine, l’eShop américain propose une avalanche de réductions alléchantes, avec des jeux indépendants acclamés, des licences cultes et des expériences narratives uniques à prix cassés. Voici un tour d’horizon des meilleures affaires à saisir sans attendre.

Les promotions ne sont disponibles que sur l’eShop US, il faudra donc créer un compte US pour rendre ces promotions accessibles et utiliser une carte bleue compatible ou des cartes eShop US. Si vous ne savez pas comment aller sur l’eShop US, voici un guide qui vous y aidera.

Aventures félines et plateformes inventives

Les amateurs de jeux légers et mignons peuvent foncer sur Cat Quest ($3.89) et sa suite Cat Quest II ($4.49), parfaits pour se détendre avec une bonne dose de RPG et d’humour. Le tout nouveau Cat Quest III est aussi en promotion à $13.99, une belle surprise pour les fans de la série.

Dans un registre plus inventif, Mail Mole ($4.99) et Marble It Up Classic ($4.49) offrent des expériences de plateforme originales, idéales pour varier les plaisirs.

Action, stratégie et récits épiques

Pour les amateurs de baston exigeante, Blasphemous II chute à $14.99, tandis que Dead Cells est proposé à moitié prix à $12.49. Les nostalgiques retrouveront Guacamelee et Guacamelee 2 à respectivement $3.74 et $4.99 — des pépites de Metroidvania colorées et hilarantes.

Côté RPG, l’excellent Child of Light tombe à $4.99, et Thronebreaker: The Witcher Tales, spin-off stratégique de l’univers du Sorceleur, est à seulement $4.99.

Immersion narrative et aventures poignantes

Le chef-d’œuvre Inside est bradé à… $1.99. Oui, vous avez bien lu. L’occasion rêvée de découvrir ce bijou de narration environnementale. Même tarif pour Limbo, un autre incontournable de Playdead. Dans un registre plus moderne, Life is Strange: Arcadia Bay Collection chute à $15.99 et Life is Strange: Double Exposure, le dernier opus, est à $29.99. Si vous aimez les histoires fortes et les décisions qui comptent, foncez.

Ubisoft en force : Assassin’s Creed, Rayman et plus

Ubisoft casse les prix cette semaine : Assassin’s Creed: The Ezio Collection est à $15.99, tandis que The Rebel Collection (Black Flag + Rogue) est à $14.79. Immortals Fenyx Rising, jeu d’action-aventure inspiré de Zelda: Breath of the Wild, est à seulement $7.99 — un excellent rapport qualité/prix.

Et que dire de Rayman Legends, toujours aussi fun, à seulement $7.99 !

Raretés et pépites indé

Parmi les offres plus inattendues, on retrouve :

Animal Well à $18.74, tout juste sorti, déjà en promo

à $18.74, tout juste sorti, déjà en promo Cursed to Golf à $3.99, un jeu de golf pas comme les autres

à $3.99, un jeu de golf pas comme les autres Sifu à $11.99, pour les amateurs de kung-fu tactique

à $11.99, pour les amateurs de kung-fu tactique Planet of Lana à $9.99, un platformer contemplatif

à $9.99, un platformer contemplatif Tchia à $9.89, une aventure ouverte inspirée de la Nouvelle-Calédonie

Offres délirantes

Des jeux proposés à prix ridiculement bas ? C’est aussi ça l’eShop :

Brawlout à $1.99 (au lieu de $19.99) pour du Smash-like low-cost

à $1.99 (au lieu de $19.99) pour du Smash-like low-cost Cake Cash à $3.99 (au lieu de $19.99)

à $3.99 (au lieu de $19.99) Cattails et sa suite Wildwood Story à seulement $1.99 chacun — un mix entre Stardew Valley et la vie d’un chat sauvage !

Notre sélection coup de cœur

Inside – $1.99 : une expérience courte mais bouleversante Dead Cells – $12.49 : action frénétique, rejouabilité infinie Cat Quest II – $4.49 : du RPG drôle et accessible Guacamelee – $3.74 : humour, plateforme et lucha libre ! The Witcher 3: Wild Hunt – Complete Edition – $14.99 : plus de 100 heures de jeu, un incontournable

Attention : ces offres sont limitées dans le temps. Pensez à consulter l’eShop US rapidement si une de ces perles vous fait de l’œil.

La totale

– 20XX – $3.59 (prix de base: $17.99)

– 30XX – $9.99 (prix de base: $19.99)

– A Boy and His Blob – $9.74 (prix de base: $14.99)

– A Boy and His Blob Collection – $6.49 (prix de base: $9.99)

– Adventure Academia – $11.99 (prix de base: $39.99)

– Animal Well – $18.74 (prix de base: $24.99)

– Anodyne 2 – $7.99 (prix de base: $19.99)

– Assassin’s Creed 3: Remastered – $14.79 (prix de base: $39.99)

– Assassin’s Creed: The Ezio Collection – $15.99 (prix de base: $39.99)

– Assassin’s Creed: The Rebel Collection – $14.79 (prix de base: $39.99)

– Beyond Good & Evil – $13.99 (prix de base: $19.99)

– Blasphemous 2 – $14.99 (prix de base: $29.99)

– BloodRayne 2: ReVamped – $13.99 (prix de base: $19.99)

– BloodRayne: ReVamped – $13.99 (prix de base: $19.99)

– BloodRayne Betrayal – $12.99 (prix de base: $19.99)

– Brawlout – $1.99 (prix de base: $19.99)

– Cake Cash – $3.99 (prix de base: $19.99)

– Cat Quest – $3.89 (prix de base: $12.99)

– Cat Quest 2 – $4.49 (prix de base: $14.99)

– Cat Quest 3 – $13.99 (prix de base: $19.99)

– Cattails – $1.99 (prix de base: $14.99)

– Cattails: Wildwood Story – $1.99 (prix de base: $19.99)

– Chernobylite – $11.99 9was $29.99)

– Child of Light – $4.99 (prix de base: $19.99)

– Cursed to Golf – $3.99 (prix de base: $19.99)

– Dead Cells – $12.49 (prix de base: $24.99)

– Death’s Gambit: Afterlife – $10.99 (prix de base: $19.99)

– Demon Turf – $12.49 (prix de base: $24.99)

– Guacamelee – $3.74 (prix de base: $14.99)

– Guacamelee 2 – $4.99 (prix de base: $19.99)

– Immortals Fenyx Rising – $7.99 (prix de base: $39.99)

– Inside – $1.99 (prix de base: $19.99)

– Kao the Kangaroo – $3.98 (prix de base: $29.99)

– LEGO Bricktales – $5.99 (prix de base: $29.99)

– Life is Strange: Arcadia Bay Collection – $15.99 (prix de base: $39.99)

– Life is Strange: Double Exposure – $29.99 (prix de base: $49.99)

– Limbo – $1.99 (prix de base: $9.99)

– Mail Mole – $4.99 (prix de base: $14.99)

– Marble It Up Classic – $4.49 (prix de base: $9.99)

– Marble It Up Ultra – $13.49 (prix de base: $29.99)

– Mario + Rabbids Sparks of Hope – $23.99 (prix de base: $59.99)

– Neversong – $2.99 (prix de base: $14.99)

– Overcooked: All You Can Eat – $13.59 (prix de base: $39.99)

– Planet of Lana – $9.99 (prix de base: $19.99)

– PlateUp – $5.99 (prix de base: $19.99)

– Prince of Persia: The Lost Crown – $19.99 (prix de base: $39.99)

– Rayman Legends – $7.99 (prix de base: $39.99)

– RWBY: Arrowfell – $10.49 (prix de base: $29.99)

– Scott Pilgrim vs. The World: The Game – $4.90 (prix de base: $14.99)

– Shovel Knight Dig – $12.49 (prix de base: $24.99)

– Sifu – $11.99 (prix de base: $39.99)

– Skater XL – $7.99 (prix de base: $39.99)

– South Park: The Fractured but Whole – $17.99 (prix de base: $59.99)

– South Park: The Strick of Truth – $7.49 (prix de base: $29.99)

– Starlink: Battle for Atlas – $8.99 (prix de base: $29.99)

– SteamWorld Build – $14.99 (prix de base: $29.99)

– SteamWorld Heist 2 – $14.99 (prix de base: $24.99)

– Superhot – $7.49 (prix de base: $24.99)

– Tchia – $9.89 (prix de base: $29.99)

– Teenage Mutant Ninja Turtles Arcade: Wrath of the Mutants – $11.99 (prix de base: $29.99)

– The Witcher 3: Wild Hunt – $9.99 (prix de base: $39.99)

– The Witcher 3: Wild Hunt – Complete Edition – $14.99 (prix de base: $59.99)

– Thronebreaker: The Witcher Tales – $4.99 (prix de base: $19.99)

– Trine: Ultimate Collection – $9.99 (prix de base: $49.99)

– Tsukihime: A Piece of Blue Glass Moon – $34.99 (prix de base: $49.99)

– Ultros – $9.99 (prix de base: $24.99)

– Valiant Hearts: Coming Home – $7.49 (prix de base: $14.99)

– Valiant Hearts: The Great War – $3.70 (prix de base: $14.99)

– Xtreme Sports – $4.99 (prix de base: $9.99)