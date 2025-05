À l’occasion d’un nouveau livestream dédié à la licence Suikoden, Konami a annoncé que les ventes de la compilation Suikoden I & II HD Remaster: Gate Rune and Dunan Unification Wars étaient « extrêmement fortes » depuis sa sortie. Un signal fort pour une série longtemps restée en sommeil, mais qui semble renaître grâce à la nostalgie des fans et à l’intérêt renouvelé pour les RPG classiques.

Même si aucun chiffre de vente précis n’a été communiqué, Rui Naito, le producteur de la licence Suikoden, s’est montré très enthousiaste quant à la performance commerciale de cette réédition HD. Il a déclaré espérer partager « encore plus de bonnes nouvelles prochainement », laissant entendre que l’avenir de la série pourrait être bien plus actif que prévu.

Ce succès ne se limite pas au Japon : le producteur a souligné que la précédente émission Suikoden avait fortement tendance, et ce grâce à l’engouement des fans aussi bien japonais qu’internationaux. Une belle démonstration de la puissance de la communauté fidèle à cette saga culte née sur PlayStation dans les années 90.

Pour rappel, Suikoden I raconte le destin d’un jeune héros pris dans la chute d’un empire corrompu. Alors que la tyrannie s’intensifie, une armée de libération se lève pour changer le cours de l’histoire. Le joueur y recrute les 108 Étoiles du Destin, une mécanique emblématique de la série, combinant stratégie, RPG et gestion.

Suikoden II, souvent cité parmi les meilleurs RPG de tous les temps, prend place dans un contexte géopolitique plus complexe. Il suit deux amis d’enfance, le protagoniste et Jowy, alors que leurs chemins se séparent dans un conflit sanglant opposant le royaume de Highland aux Cités-États de Jowstown. Une histoire tragique, poignante, portée par une écriture mature et des personnages inoubliables.

Avec un tel démarrage et une réception critique globalement positive, la question d’un remaster ou remake de Suikoden III, IV ou V pourrait logiquement se poser.