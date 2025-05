Les eShops européen, américain et japonais ont récemment publié de nombreuses fiches de jeux, permettant ainsi de faire le point sur les tailles que ces jeux occuperont sur la mémoire de vos Nintendo Switch. Note : 1 MB = 1 Mo = 8 Mb (respectivement MegaBytes, MégaOctets, et Megabits ; le premier terme est en anglais, le deuxième en français, et le troisième, utilisé dans les deux langues, désigne une autre unité de mesure).

Escape Game R00M04 – 2.1GB

Another World Series -Slit Mouth Woman VS AOONI- – 2.0GB

Ruffy and the Riverside – 1.6GB

Korean Drone Flying Tour Bukhan River – 1.6GB

Narcissus – 1.5GB

Staffer Case: A Supernatural Mystery Adventure – 1.4GB

Submersed 2 – The Hive – 1.4GB

Rally Arcade Classics – 1.3GB

Superation – 1.3GB

Werewolf Hunter – Survive The Howl – 1005MB

Shikhondo: Youkai Rampage – 894MB

Ghost Frequency – 876MB

Cattle Country – 755MB

Deltarune – 622MB

Steam Heart’s Saturn Tribute – 590MB

Pinball Spire – 561MB

Advanced V.G. Saturn Tribute – 540MB

Remnants of the Rift – 418MB

Retro Drive: Revamped – 412MB

Escape Game The Empty School – 411MB

Ramen! Road to Mastery – 389MB

Report: Horror Haul – 361MB

Bubble Trouble: Adventures – 356MB

Deep Under – 301MB

Pirate Anime Quest: One Girls’ Journey, A Piece of Island Love – 279MB

Pirate Anime Quest: One Boys’ Journey, A Piece of Island Love – 270MB

Theater Unrest – 233MB

Hill Climb on a Motorcycle – 142MB

Spin Around – 126MB

Collie Call – 106MB

Penguin Flight: Beyond The Clouds – 94MB

Bunny Cubed – 83MB

Jamjam – 68MB