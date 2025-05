Les promotions hebdomadaires sont de retour sur l’eShop nord-américain de la Nintendo Switch, et cette nouvelle salve d’offres propose un large éventail de jeux à prix cassés, dont certains atteignent leur tarif le plus bas jamais enregistré. Que vous soyez en quête d’une aventure narrative, d’un jeu d’action survitaminé ou d’un bon titre multijoueur pour jouer entre amis, cette sélection a de quoi combler tous les goûts.

Les promotions ne sont disponibles que sur l’eShop US, il faudra donc créer un compte US pour rendre ces promotions accessibles et utiliser une carte bleue compatible ou des cartes eShop US. Si vous ne savez pas comment aller sur l’eShop US, voici un guide qui vous y aidera.

Parmi les offres les plus notables, on retrouve Doom, proposé à seulement 3,99 $, une aubaine pour ce classique du FPS nerveux qui n’a rien perdu de sa superbe. Son spin-off rétro, Doom 64, chute lui aussi à 1,99 $, tout comme Inside, le chef-d’œuvre de Playdead, ou encore Limbo, autre expérience glaçante qui s’affiche également à 1,99 $. Les amateurs de roguelike rythmique pourront se jeter sur Crypt of the NecroDancer à 3,99 $, tandis que les fans de réflexion retrouveront Bridge Constructor Portal à un tout petit 1,99 $.

Ceux qui recherchent des aventures coopératives pourront se tourner vers Overcooked 2, bradé à 6,24 $, ou l’indémodable Don’t Starve Together pour 5,09 $. Les nostalgiques d’Ubisoft peuvent quant à eux replonger dans les récits d’Assassin’s Creed: The Rebel Collection à 14,79 $, ou encore Child of Light, charmant RPG poétique, proposé à 4,99 $.

Le catalogue indé est également très bien représenté, avec Blanc à 7,49 $, Figment et Figment 2 tous deux à 1,99 $, ou encore Gnosia, visuel novel aux mécaniques sociales uniques, à 17,49 $. Plus déjanté, Duck Detective: The Secret Salami est disponible à 6,99 $, une excellente occasion de découvrir ce jeu d’enquête absurde.

Côté action, Batman: Arkham Asylum, City et Knight sont chacun à 9,99 $, un prix imbattable pour découvrir l’excellence de la trilogie Arkham. Mortal Kombat 11 passe aussi sous la barre des 10 dollars, et Sifu, jeu de kung-fu nerveux et exigeant, est proposé à 11,99 $.

Les fans de plateformes et d’univers colorés ne sont pas en reste avec Penny’s Big Breakaway à 14,99 $, ou Guacamelee 2 à 4,99 $. Pac-Man World Re-Pac revient également à 5,99 $, pour ceux qui veulent revivre la mascotte jaune sous un nouveau jour.

Enfin, on notera quelques offres idéales pour les soirées entre amis avec The Jackbox Party Pack, tous les opus étant entre 9,99 $ et 17,99 $, parfaits pour dynamiser vos réunions en famille ou en ligne.

– A Boy and his Blob – $9.74 (prix de base: $14.99)

– Aeterna Noctics – $5.99 (prix de base: $29.99)

– Air Twister – $9.99 (prix de base: $24.99)

– Among Us – $3.00 (prix de base: $5.00)

– Assassin’s Creed: The Rebel Collection – $14.79 (prix de base: $39.99)

– Batman: Arkham Asylum – $9.99 (prix de base: $24.99)

– Batman: Arkham City – $9.99 (prix de base: $24.99)

– Batman: Arkham Knight – $9.99 (prix de base: $24.99)

– Beyond Good & Evil – $13.99 (prix de base: $19.99)

– Blanc – $7.49 (prix de base: $14.99)

– Blizzard Arcade Collection – $9.99 (prix de base: $19.99)

– Blossom Tales 2 – $7.49 (prix de base: $14.99)

– BPM: Bullets Per Minute – $7.49 (prix de base: $24.99)

– Brawlout – $1.99 (prix de base: $19.99)

– Bridge Constructor Portal – $1.99 (prix de base: $14.99)

– Bubble Bobble 4 Friends: The Baron is Back – $13.99 (prix de base: $39.99)

– Burnout Paradise Remastered – $4.79 (prix de base: $29.99)

– Chernobylite – $11.99 (prix de base: $29.99)

– Child of Light – $4.99 (prix de base: $19.99)

– Cozy Grove – $7.21 (prix de base: $14.99)

– Crash Bandicoot 4 – $13.19 (prix de base: $39.99)

– Critter Cafe – $6.79 (prix de base: $19.99)

– Crymachina – $29.99 (prix de base: $59.99)

– Crypt of the NecroDancer – $3.99 (prix de base: $19.99)

– Crystar – $19.99 (prix de base: $49.99)

– Destiny Connect – $3.99 (prix de base: $39.99)

– Diablo 2: Resurrected – $13.19 (prix de base: $39.99)

– Disaster Report 4 – $17.99 (prix de base: $59.99)

– Don’t Starve – $4.99 (prix de base: $19.99)

– Don’t Starve Together – $5.09 (prix de base: $14.99)

– Doom – $3.99 (prix de base: $19.99)

– Doom 64 – $1.99 (prix de base: $4.99)

– Doom Eternal – $9.99 (prix de base: $39.99)

– Doom + Doom 2 – $3.99 (prix de base: $9.99)

– Duck Detective: The Secret Salami – $6.99 (prix de base: $9.99)

– Fallen Legion: Rise to Glory – $4.99 (prix de base: $39.99)

– Fallen Legion Revenants – $9.99 (prix de base: $39.99)

– Figment – $1.99 (prix de base: $19.99)

– Figment 2 – $1.99 (prix de base: $24.99)

– Fitness Boxing feat. Hatsune Miku – $34.99 (prix de base: $49.99)

– Freshly Frosted – $5.90 (prix de base: $9.99)

– Giraffe and Anika – $9.98 (prix de base: $29.99)

– Gnosia – $17.49 (prix de base: $24.99)

– Goblin Sword – $1.99 (prix de base: $4.99)

– Guacamelee 2 – $4.99 (prix de base: $19.99)

– Happy Birthdays – $7.99 (prix de base: $39.99)

– Haven – $9.99 (prix de base: $24.99)

– Human Fall Flat – $5.99 (prix de base: $19.99)

– Immortals Feynx Rising – $7.99 (prix de base: $39.99)

– Inside – $1.99 (prix de base: $19.99)

– Invisible, Inc. – $4.99 (prix de base: $19.99)

– Jackbox Naughty Pack – $11.99 (prix de base: $19.99)

– Kamiwaza: Way of the Thief – $13.99 (prix de base: $39.99)

– Kero Blaster – $2.99 (prix de base: $9.99)

– Koa and the Five Pirates of Mara – $7.99 (prix de base: $19.99)

– La-Mulana – $4.99 (prix de base: $14.99)

– La-Mulana 2 – $9.99 (prix de base: $24.99)

– Labyrinth Legend – $5.99 (prix de base: $14.99)

– Lapis x Labyrinth – $7.79 (prix de base: $29.99)

– LEGO Worlds – $2.99 (prix de base: $29.99)

– Lil Gator Game – $10.99 (prix de base: $19.99)

– Limbo – $1.99 (prix de base: $9.99)

– Mad Rat Dead – $19.99 (prix de base: $39.99)

– Magical Drop 6 – $2.99 (prix de base: $29.99)

– Mark of the Ninja: Remastered – $4.99 (prix de base: $19.99)

– Mighty Goose – $7.99 (prix de base: $19.99)

– Mika and the Witch’s Mountain – $13.99 (prix de base: $19.99)

– Monark – $23.99 (prix de base: $59.99)

– Monster Menu: The Scavenger’s Cookbook – $19.99 (prix de base: $49.990

– Mortal Kombat 11 – $9.99 (prix de base: $49.99)

– MySims: Cozy Bundle – $24.79 (prix de base: $39.99)

– Namco Museum – $4.79 (prix de base: $29.99)

– Namco Museum Archives Vol 1 – $4.99 (prix de base: $19.99)

– Overcooked 2 – $6.24 (prix de base: $24.99)

– Pac-Man Championship Edition 2 Plus – $4.99 (prix de base: $19.99)

– Pac-Man Museum+ – $9.99 (prix de base: $19.99)

– Pac-Man World Re-Pac- $5.99 (prix de base: $29.99)

– Penny’s Big Breakaway – $14.99 (prix de base: $29.99)

– Penny-Punching Princess – $3.99 (prix de base: $39.99)

– Poison Control – $3.99 (prix de base: $39.99)

– Process of Elimination – $17.99 (prix de base: $39.99)

– Promenade – $8.49 (prix de base: $24.99)

– Psikyo Shooting Stars Alpha – $14.99 (prix de base: $39.99)

– Psikyo Shooting Stars Bravo – $14.99 (prix de base: $39.99)

– Pumpkin Jack – $5.99 (prix de base: $29.99)

– Quake 2 – $3.99 (prix de base: $9.99)

– Raiden 3 x Mikado Maniax – $14.99 (prix de base: $29.99)

– Railbound – 1.99 (prix de base: $12.99)

– Rayman Legends – $7.99 (prix de base: $39.99)

– Reynatis – $41.99 (prix de base: $59.99)

– Risk of Rain – $2.49 (prix de base: $9.99)

– Risk of Rain 2 – $6.24 (prix de base: $24.99)

– RPG Maker With – $37.49 (prix de base: $49.99)

– Sail Forth – $12.23 (prix de base: $19.99)

– Saviors of Sapphire Wings / Stranger of Sword Revisited – $17.49 (prix de base: $49.99)

– Scott Pilgrim vs. The World – $4.90 (prix de base: $14.99)

– Shadow Corridor – $5.99 (prix de base: $14.99)

– Sifu – $11.99 (prix de base: $39.99)

– Slime-san – $1.99 (prix de base: $11.99)

– Slime Rancher – $7.49 (prix de base: $24.99)

– SmileBasic 4 – $9.99 (prix de base: $24.99)

– SNK 40th Anniversary Collection – $14.99 (prix de base: $39.99)

– South Park: The Stick of Truth – $7.49 (prix de base: $29.99)

– Space Invaders Invincible Collection – $17.99 (prix de base: $59.99)

– Spirit Hunter: Death Mark – $19.99 (prix de base: $49.99)

– Spirit Hunter: Death Mark 2 – $24.99 (prix de base: $49.99)

– Spyro Reignited Trilogy – $13.99 (prix de base: $39.99)

– Starlink: Battle for Atlas – $8.99 (prix de base: $29.99)

– Sunsoft is Back: Retro Game Selection – $3.99 (prix de base: $9.99)

– Superhot – $7.49 (prix de base: $24.99)

– Super Mega Baseball 4 – $4.99 (prix de base: $49.99)

– Tales of Kenzera: ZAU – $7.99 (prix de base: $19.99)

– Tchia – $9.89 (prix de base: $29.99)

– Teenage Mutant Ninja Turtles: Splintered Fate – $14.99 (prix de base: $29.99)

– Teenage Mutant Ninja Turtles Arcade: Wrath of the Mutants – $11.99 (prix de base: $29.99)

– Thank Goodness You’re Here – $13.99 (prix de base: $19.99)

– The Alliance Alive HD Remastered – $14.99 (prix de base: $49.99)

– The Elder Scrolls 5: Skyrim – $19.79 (prix de base: $59.99)

– The Falconeer – $5.99 (as $29.99)

– The Good Life – $15.99 (prix de base: $39.99)

– The Jackbox Party Pack – $9.99 (prix de base: $24.99)

– The Jackbox Party Pack 2 – $9.99 (prix de base: $24.99)

– The Jackbox Party Pack 3 – $14.99 (prix de base: $24.99)

– The Jackbox Party Pack 4 – $12.49 (prix de base: $24.99)

– The Jackbox Party Pack 5 – $16.49 (prix de base: $29.99)

– The Jackbox Party Pack 6 – $16.49 (prix de base: $29.99)

– The Jackbox Party Pack 7 – $17.99 (prix de base: $29.99)

– The Jackbox Party Pack 8 – $16.49 (prix de base: $29.99)

– The Jackbox Party Pack 9 – $17.99 (prix de base: $29.99)

– The Jackbox Party Pack 10 – $17.99 (prix de base: $29.99)

– The Legend of Legacy HD Remastered – $32.49 (prix de base: $49.99)

– The Liar Princess and the Blind Prince – $8.99 (prix de base: $19.99)

– The Longest Five Minutes – $3.99 (prix de base: $39.99)

– The Princess Guide – $3.99 (prix de base: $39.99)

– The Silver Case 2425 – $15.99 (prix de base: $39.99)

– Touhou Genso Wanderer Reloaded – $7.49 (prix de base: $49.99)

– Touhou Kobuto V: Burst Battle – $2.99 (prix de base: $19.99)

– Trine: Ultimate Collection – $9.99 (prix de base: $49.99)

– Tsukihime: A Piece of Blue Glass Moon – $34.99 (prix de base: $49.99)

– Valiant Hearts: Coming Home – $7.49 (prix de base: $14.99)

– Victory Heat Rally – $18.74 (prix de base: $24.99)

– void* tRrLM2(); //Void Terrarium – $8.74 (prix de base: $24.99)

– void* tRrLM2(); //Void Terrarium 2 – $17.99 (prix de base: $39.99)

– Wolfenstein 2 – $5.99 (prix de base: $39.99)

– World’s End Syndrome – $17.99 (prix de base: $39.99)

– Worms Armageddon – $16.24 (prix de base: $24.99)

– Yooka-Laylee – $3.99 (prix de base: $19.99)

– Yurukill: The Calumination Games – $14.99 (prix de base: $39.99)