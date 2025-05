La marque leader de périphériques gaming Turtle Beach Corporation (Nasdaq: TBCH) annonce que ses nouveaux casques et manettes pour Xbox et sous licence officielle Nintendo sont disponibles. Les joueurs Nintendo Switch™ vont pouvoir profiter des nouveaux casques sans fil Turtle Beach® Recon™ 70 et Turtle Beach® Airlite™ Fit, et des manettes sans fil Turtle Beach® Rematch™ Invincible Mario et Turtle Beach® Rematch™ Super Mario™ Star. Les gamers Xbox et PC Windows vont pouvoir jouer avec les deux nouvelles manettes : la Turtle Beach® Afterglow™ Wave RGB et la Turtle Beach® Rematch™ Core, chacune étant proposée en cinq coloris différents.

« Nos derniers accessoires de jeux pour Xbox et sous license officielle Nintendo renforcent le leadership de Turtle Beach dans le domaine des casques et manettes », déclare Cris Keirn, PDG Turtle Beach Corporation. « Ces nouveaux modèles prometteurs offrent des fonctionnalités de pointe et viennent s’ajouter à nos gammes les plus vendues avec des produits originaux d’entrée et de milieu de gammes proposés à des prix attractifs. »

Tous les nouveaux modèles de casques et de manettes – 16 en tout – sont disponibles sur www.turtlebeach.com et chez les revendeurs participants.

Le casque filaire Turtle Beach Recon 70 pour Nintendo Switch

Le Recon 70 maintenant sous licence officielle Nintendo Switch est léger et confortable pour rendre agréables les longues sessions de jeu. Equipé d’écouteurs de 40 mm de qualité supérieure et de coussinets en cuir synthétique haut de gamme, il offre une expérience de jeu immersive. Son micro à haute sensibilité donne une excellente qualité d’écoute et se désactive facilement. Enfin, la connexion 3,5 mm polyvalente est idéale pour les consoles Nintendo Switch. Il se décline en trois coloris : noir & blanc, violet ou encore bleu & rouge et est commercialisé au prix public conseillé de 34,99 €.

Le casque filaire Turtle Beach Airlite Fit pour Nintendo Switch

Le Airlite Fit permet d’upgrader son niveau de jeu et offre un confort supérieur. Sous licence officielle Nintendo Switch et conçu avec la plus grande expertise, il délivre un son parfaitement réglé grâce à ses écouteurs premium de 44 mm, qui offrent une expérience immersive à tous les profils de joueurs. Ses coussinets en jersey sont d’un confort exceptionnel, permettant d’entendre tous les aigus nets et les graves profonds tout en bloquant efficacement les bruits extérieurs. Son micro élégant à réduction de bruit produit un son clair et peut être relevé pour mettre les discussions en sourdine. La connexion audio polyvalente de 3,5 mm est entièrement compatible avec les consoles Nintendo Switch. Il est commercialisé au prix public conseillé de 24,99 €.

Les manettes sans fil Rematch pour Nintendo Switch

La Rematch Invincible Mario place dans les mains des joueurs une explosion de charme rétro inspiré des power-ups, alors que la manette Rematch Super Mario Star dynamise les sessions de jeu en faisant briller chaque mouvement ! Ces deux nouveaux modèles vont illuminer les gaming rooms grâce à leurs motifs phosphorescents qui brillent dans le noir après avoir été exposés à la lumière. Pendant les longues sessions de jeu, les joueurs apprécieront la batterie rechargeable jusqu’à 40 heures et la portée sans fil jusqu’à 30 mètres permettant de jouer confortablement depuis n’importe quel endroit de la pièce. Les joueurs sur Nintendo Switch vont pouvoir s’immerger totalement dans leurs jeux préférés comme Super Mario Party™ Jamboree et Mario Kart™ 8 Deluxe avec les commandes de mouvement intégrées. De plus, deux boutons mappables améliorent les actions en jeu. Elles sont commercialisées au prix public conseillé de 59,99 €.

Les manettes filaires pour Xbox Afterglow Wave

Les joueurs vont pouvoir débloquer des performances un style de jeu élevés avec la manette Afterglow Wave pour Xbox Series X|S, Xbox One et PC Windows. La sensibilité de ses gâchettes à effet Hall réglables sur 3 niveaux peut être ajustée afin de profiter d’un contrôle fluide, précis et durable. Le style de la manette est modifiable avec l’éclairage RGB intelligent, qui offre des millions de combinaisons de couleurs, avec huit zones d’éclairage uniques et quatre modes de préréglage différents, ainsi que quatre préréglages supplémentaires disponibles dans l’application compagnon Control Hub. Les joueurs peuvent également personnaliser leur jeu à l’aide de deux boutons d’action rapide mappables, pour garder les commandes essentielles à portée de main. Les commandes audio brevetées du D-pad permettent d’ajuster instantanément le volume du jeu/chat et le volume principal, et il existe un bouton de coupure du micro. L’application Control Hub présente des options de personnalisation avancées d’éclairage, de mappage des boutons, et permet de configurer et de diagnostiquer la manette. Les deux moteurs de vibration et les gâchettes à impulsion offrent un retour d’information immersif et réactif. La forme ergonomique des poignées texturées gravées au laser garantit quant à elle une sensation sans fatigue. La connexion filaire USB-C de 10 mètres de l’Afterglow Wave permet de jouer de manière fiable et sans décalage. Elle se décline en cinq coloris : noir, bleu, gris, violet ou blanc, et sont commercialisée au prix public conseillé de 44,99 €.

Les manettes filaires pour Xbox Rematch Core

Les joueurs vont profiter d’un contrôle et d’une précision accrus avec la Rematch Core pour Xbox Series X|S, Xbox One et PC Windows. Ils apprécieront les réglages audio à la volée grâce aux commandes audio brevetées intégrées au D-pad, notamment le volume jeu/chat, et le bouton de coupure du micro. Sa forme ergonomique offre une prise en main sans fatigue pour les longues sessions de jeu. Les deux moteurs de vibration et les gâchettes à impulsion permettent un retour réactif et immersif pour une meilleure jouabilité. La Rematch Core est équipée d’une connexion USB-C fiable de 8 mètres pour des parties ininterrompues. L’application compagnon Control Hub permet de configurer et de diagnostiquer rapidement et facilement la manette. Elle se décline en cinq coloris : noir et vert, camouflage noir et vert, camouflage noir et orange, camouflage noir et jaune ou encore blanc et vert, et est commercialisée au prix public conseillé de 29,99 €.