Les fans de VTubers hololive seront ravis d’apprendre que deux titres très attendus arrivent sur Nintendo Switch. L’éditeur holo Indie a officialisé la sortie de HoloParade: Deluxe Edition et de hololive Treasure Mountain MegaPack, tous deux disponibles en téléchargement sur le Nintendo eShop dès le 18 juin 2025. Proposés à prix accessible, ces jeux incluent tout le contenu additionnel sorti jusqu’ici, et promettent une bonne dose de fun et de stratégie.

HoloParade: Deluxe Edition – Défendez votre base avec les VTubers !

Développé par Roboqlo, HoloParade: Deluxe Edition est un jeu de tower defense en 2D à défilement horizontal, accessible aussi bien aux débutants qu’aux stratèges aguerris. Disponible au prix de 10 $, cette édition complète reprend le jeu initialement sorti sur Steam en 2023 et ajoute tous ses DLC.

Description :

Dans HoloParade, vous collectionnez et développez vos VTubers préférés de hololive pour créer des formations efficaces contre les assauts ennemis. Plus de 65 personnages jouables sont disponibles, chacun avec des capacités uniques allant de la guérison de vos troupes aux attaques kamikazes.

Caractéristiques clés :

Système classique mais profond : envoyez vos unités depuis votre base pour atteindre et détruire celle de l’adversaire.

: envoyez vos unités depuis votre base pour atteindre et détruire celle de l’adversaire. Effet « Symphonie » : certains personnages jouent des instruments activant des effets spéciaux selon leur ordre d’invocation.

: certains personnages jouent des instruments activant des effets spéciaux selon leur ordre d’invocation. Développement poussé : améliorez les personnages avec un système de compétences, reset illimité et développement libre.

: améliorez les personnages avec un système de compétences, reset illimité et développement libre. Zéro microtransactions : pas de gacha payant, tous les personnages peuvent être obtenus via les tickets gagnés en jouant.

: pas de gacha payant, tous les personnages peuvent être obtenus via les tickets gagnés en jouant. Mini-jeux bonus dans le hub central, avec des apparitions surprises des talents hololive et des interactions inédites.

️ hololive Treasure Mountain MegaPack – Empilez l’amour de Marin dans un casse-tête physique en 3D !

Co-développé par BeXide, hololive Treasure Mountain MegaPack est un puzzle-game en 3D basé sur la physique, où vous empilez des personnages transformés en trésors kawaii. Proposé à 19,99 $, le titre comprend lui aussi tous les contenus supplémentaires, et une démo jouable est d’ores et déjà disponible sur l’eShop.

Description :

L’objectif est simple : lancer des trésors représentant les VTubers sur une île et les empiler sans les faire tomber. Combinez des trésors identiques pour en créer de plus gros, enchaînez les combos et atteignez des scores vertigineux grâce à des réactions en chaîne.

Caractéristiques clés :