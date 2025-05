À quelques jours seulement du lancement très attendu de la Nintendo Switch 2, l’application mobile « Contrôle parental Nintendo Switch » reçoit une mise à jour majeure, passant en version 2.0.0. Cette nouvelle version introduit notamment la prise en charge officielle de la Switch 2, confirmant une fois de plus l’imminence de la console de nouvelle génération de Nintendo.

Parmi les nouveautés phares de cette mise à jour, on retrouve la possibilité d’associer une Nintendo Switch 2 à l’application mobile, permettant aux parents de continuer à gérer les activités de jeu de leurs enfants avec les mêmes outils que sur la console actuelle. Il devient donc possible de suivre les durées de jeu, de limiter l’accès à certains contenus, ou encore de recevoir des alertes d’activité directement sur son smartphone.

Mais ce n’est pas tout : la mise à jour introduit également de nouveaux réglages liés à la fonctionnalité GameChat, probablement liée à la gestion des communications vocales et vidéo dans certains jeux compatibles avec la Switch 2. Les parents pourront ainsi autoriser ou restreindre les appels vocaux et vidéo, tout en décidant avec quels amis les enfants peuvent discuter. Cette option offre un contrôle supplémentaire sur l’interaction en ligne, un sujet particulièrement sensible quand il s’agit des plus jeunes joueurs.

Nintendo renforce ainsi son engagement envers la sécurité des familles et des enfants, tout en préparant doucement mais sûrement le terrain à la Switch 2. Si vous utilisez déjà cette application, la mise à jour est disponible dès maintenant sur iOS et Android.