Une nouvelle salve de promotions vient de débarquer sur l’eShop américain de la Nintendo Switch, avec des réductions massives sur des jeux cultes, des pépites indépendantes et de grands classiques modernisés. Voici un tour d’horizon des offres les plus marquantes.

Les promotions ne sont disponibles que sur l’eShop US, il faudra donc créer un compte US pour rendre ces promotions accessibles et utiliser une carte bleue compatible ou des cartes eShop US. Si vous ne savez pas comment aller sur l’eShop US, voici un guide qui vous y aidera.

Les amateurs de RPG seront aux anges avec plusieurs titres de la série Dragon Quest en promotion. Le magnifique Dragon Quest XI S passe à 19,99 $ (au lieu de 39,99 $), tandis que le très attendu Dragon Quest III HD-2D Remake est proposé à 44,99 $ (contre 59,99 $). On note aussi Dragon Quest Treasures à moitié prix (29,99 $) et Infinity Strash: Dragon Quest the Adventure of Dai à 23,99 $.

Côté action et aventures, la trilogie Batman: Arkham est en vedette avec chacun de ses épisodes — Arkham Asylum, City et Knight — proposés à 9,99 $ l’unité. L’excellent Bloodstained: Ritual of the Night tombe à 9,99 $ (au lieu de 39,99 $), tout comme le nerveux BlazBlue: Central Fiction Special Edition, à prix fracassé de 9,99 $ (contre 49,99 $). Pour les amateurs de style rétro et de plateformes punitives, Curse of the Dead Gods, Slime-san et Iconoclasts sont tous bradés sous les 5 dollars.

Le jeu d’aventure narratif Beacon Pines est à 7,99 $, Citizen Sleeper à 5,99 $, et sa suite Citizen Sleeper 2 tout juste sortie bénéficie déjà d’une réduction à 19,99 $. Toujours dans les expériences scénarisées, Gone Home, Toem et What Remains of Edith Finch sont à moins de 5 dollars, de quoi (re)découvrir des bijoux du storytelling interactif.

Dans la catégorie multijoueur, Among Us chute à 3,00 $, Gang Beasts à 11,99 $, Overcooked 2 à 6,24 $ et Human: Fall Flat à 5,99 $. De quoi organiser des sessions de jeu délirantes entre amis.

Les fans de jeux indépendants peuvent aussi profiter de très belles offres : Neon White à 12,49 $, Blanc à 7,49 $, Promenade à 8,49 $, ou encore Coffee Talk à 6,49 $. Le poétique Dordogne est aussi à moitié prix, à 9,99 $.

Enfin, quelques titres récents profitent également de remises intéressantes, comme Stray à 23,99 $, Tales of Kenzera: ZAU à 7,99 $ ou encore Ravenswatch, le rogue-lite coopératif, proposé à 14,99 $.

Il est aussi difficile de passer à côté de certains jeux à prix mini comme Figment et Figment 2 à seulement 1,99 $ chacun, Golf Story à 1,99 $, ou encore Risk of Rain à 2,49 $.

La totale:

– 9 Years of Shadow – $12.99 (prix de base: $19.99)

– Among Us – $3.00 (prix de base: $5.00)

– Ark: Survival Evolved – $4.99 (prix de base: $19.99)

– Ashen – $9.99 (prix de base: $39.99)

– Asterix & Obelix: Heroes – $3.99 (prix de base: $19.99)

– Batman: Arkham Asylum – $9.99 (prix de base: $24.99)

– Batman: Arkham City – $9.99 (prix de base: $24.99)

– Batman: Arkham Knight – $9.99 (prix de base: $24.99)

– Beacon Pines – $7.99 (prix de base: $19.99)

– Beyond Galaxyland – $9.99 (prix de base: $17.99)

– Blanc – $7.49 (prix de base: $14.99)

– BlazBlue: Central Fiction Special Edition – $9.99 (prix de base: $49.99)

– Bloodstained: Ritual of the Night – $9.99 (prix de base: $39.99)

– Blossom Tales 2 – $7.49 (prix de base: $14.99)

– BPM: Bullets Per Minute – $7.49 (prix de base: $24.99)

– Brothers: A Tale of Two Sons – $2.99 (prix de base: $14.99)

– Burnout Paradise Remastered – $4.79 (prix de base: $29.99)

– Call of Cthulhu – $5.99 (prix de base: $19.99)

– Citizen Sleeper – $5.99 (prix de base: $19.99)

– Citizen Sleeper 2 – $19.99 (prix de base: $24.99)

– Clue: Classic Edition – $4.99 (prix de base: $29.99)

– Cocoon – $14.99 (prix de base: $24.99)

– Coffee Talk – $6.49 (prix de base: $12.99)

– Cook, Serve, Delicious Trilogy – $5.99 (prix de base: $34.99)

– Coromon – $9.99 (prix de base: $19.99)

– Crypt of the NecroDancer – $3.99 (prix de base: $19.99)

– Curse of the Dead Gods – $3.99 (prix de base: $19.99)

– Dordogne – $9.99 (prix de base: $19.99)

– Dragon Quest – $2.99 (prix de base: $4.99)

– Dragon Quest 2 – $3.89 (prix de base: $6.49)

– Dragon Quest 3 – $7.49 (prix de base: $12.49)

– Dragon Quest 3 HD-2D Remake – $44.99 (prix de base: $59.99)

– Dragon Quest 11 S – $19.99 (prix de base: $39.99)

– Dragon Quest Monsters: The Dark Prince – $23.99 (prix de base: $39.99)

– Dragon Quest Treasures – $29.99 (prix de base: $59.99)

– Dreamscaper – $4.99 (prix de base: $24.99)

– Duck Detective: The Secret Salami – $6.99 (prix de base: $9.99)

– Earth Defense Force: World Brothers – $9.99 (prix de base: $39.99)

– Earth Defense Force: World Brothers 2 – $19.99 (prix de base: $39.99)

– Eden Genesis – $4.99 (prix de base: $24.99)

– Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes – $19.99 (prix de base: $49.99)

– Eiyuden Chronicle: Rising – $4.49 (prix de base: $14.99)

– Figment – $1.99 (prix de base: $19.99)

– Figment 2 – $1.99 (prix de base: $24.99)

– Framed Collection – $1.99 (prix de base: $9.99)

– Frogun – $7.49 (prix de base: $14.99)

– Frogun Deluxe Edition – $12.49 (prix de base: $24.99)

– Gang Beasts – $11.99 (prix de base: $29.99)

– Gnosia – $17.49 (prix de base: $24.99)

– Goblin Sword – $1.99 (prix de base: $4.99)

– Golf Story – $1.99 (prix de base: $14.99)

– Gone Home – $2.99 (prix de base: $14.99)

– Gorogoa – $4.49 (prix de base: $14.99)

– Grow: Song of the Evertree – $7.49 (prix de base: $24.99)

– Guilty Gear – $3.19 (prix de base: $9.99)

– Guilty Gear XX Accent Core Plus R – $3.74 (prix de base: $14.99)

– Hot Wheels Unleashed – $5.99 (prix de base: $39.99)

– Human: Fall Flat – $5.99 (prix de base: $19.99)

– Iconoclasts – $3.99 (prix de base: $19.99)

– Infinity Strash: Dragon Quest the Adventure of Dai – $23.99 (prix de base: $59.99)

– Into the Breach – $4.49 (prix de base: $14.99)

– It Takes Two – $19.99 (prix de base: $39.99)

– Journey to the Savage Planet – $7.49 (prix de base: $29.99)

– Jurassic World Evolution – $11.99 (prix de base: $59.99)

– Kentucky Route Zero – $9.99 (prix de base: $24.99)

– Kero Blaster – $2.99 (prix de base: $9.99)

– Koa and the Five Pirates of Mara – $7.99 (prix de base: $19.99)

– Last Day of June – $4.99 (prix de base: $19.99)

– LEGO Horizon Adventures – $29.99 (prix de base: $59.99)

– LEGO Worlds – $2.99 (prix de base: $29.99)

– Lil Gator Game – $10.99 (prix de base: $19.99)

– Magical Drop 6 – $2.99 (prix de base: $29.99)

– Mario + Rabbids Kingdom Battle – $9.99 (prix de base: $39.99)

– Mighty Goose – $7.99 (prix de base: $19.99)

– Mortal Kombat 11 – $9.99 (prix de base: $49.99)

– Mundaun – $7.99 (prix de base: $19.99)

– MySims: Cozy Bundle – $24.79 (prix de base: $39.99)

– My Time at Portia – $4.49 (prix de base: $29.99)

– Neon White – $12.49 (prix de base: $24.99)

– Othercide – $5.99 (prix de base: $29.99)

– Outer Wilds – $14.99 (prix de base: $24.99)

– Overcooked 2 – $6.24 (prix de base: $24.99)

– Paradise Killer – $4.99 (prix de base: $19.99)

– Promenade – $8.49 (prix de base: $24.99)

– Pumpkin Jack – $5.99 (prix de base: $29.99)

– Railbound – $1.99 (prix de base: $12.99)

– Ravenswatch – $14.99 (prix de base: $29.99)

– Rise: Race the Future – $5.77 (prix de base: $16.49)

– Risk of Rain – $2.49 (prix de base: $9.99)

– Risk of Rain 2 – $6.24 (prix de base: $24.99)

– Risk of Rain Returns – $11.24 (prix de base: $14.99)

– Roki – $3.99 (prix de base: $19.99)

– Sayonara Wild Hearts – $7.79 (prix de base: $12.99)

– Slime-san – $1.99 (prix de base: $11.99)

– Slime Rancher – $7.49 (prix de base: $24.99)

– SmileBasic 4 – $9.99 (prix de base: $24.99)

– Solar Ash – $15.99 (prix de base: $39.99)

– Sol Cresta – $8.99 (prix de base: $17.99)

– Space Invaders Invincible Collection – $17.99 (prix de base: $59.99)

– Steve Jackson’s Sorcery – $4.99 (prix de base: $24.99)

– Storyteller – $8.99 (prix de base: $14.99)

– Stray – $23.99 (prix de base: $29.99)

– Sunsoft is Back: Retro Game Selection – $3.99 (prix de base: $9.99)

– Super Mega Baseball 4 – $4.99 (prix de base: $49.99)

– Tails of Iron 2 – $14.99 (prix de base: $24.99)

– Tales of Kenzera: ZAU – $7.99 (prix de base: $19.99)

– Teenage Mutant Ninja Turtles: Splintered Fate – $14.99 (prix de base: $29.99)

– Teenage Mutant Ninja Turtles Arcade: Wrath of the Mutants – $11.99 (prix de base: $29.99)

– Telling Lies – $4.99 (prix de base: $19.99)

– Thank Goodness You’re Here – $13.99 (prix de base: $19.99)

– The Falconeer – $5.99 (prix de base: $29.99)

– The Game of Life 2 – $4.79 (prix de base: $29.99)

– The Oregon Trail – $14.99 (prix de base: $29.99)

– The Pathless – $9.99 (prix de base: $39.99)

– The Wonderful 101: Remastered – $17.99 (prix de base: $39.99)

– Toem – $3.99 (prix de base: $19.99)

– Totally Accurate Battle Simulator – $9.99 (prix de base: $19.99)

– Trover Saves the Universe – $9.89 (prix de base: $29.99)

– Undertale – $9.89 (prix de base: $14.99)

– Valfaris – $4.99 (prix de base: $24.99)

– Valfaris: Mecha Therion – $5.99 (prix de base: $19.99)

– Vampyr – $7.99 (prix de base: $39.99)

– Venba – $5.99 (prix de base: $14.99)

– Warhammer 40,000: Boltgun – $14.29 (prix de base: $21.99)

– What Remains of Edith Finch – $4.99 (prix de base: $19.99)

– Worms Armageddon – $16.24 (prix de base: $24.99)

– Yooka-Laylee – $3.99 (prix de base: $19.99)