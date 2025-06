La série Hyperdimension Neptunia continue de s’étendre avec une nouvelle sortie prévue pour l’été 2025. Le remake du second épisode, Hyperdimension Neptunia Re;Birth2: Sisters Generation, s’apprête à débarquer sur Nintendo Switch en Asie. Cette version proposera un support linguistique en anglais et en chinois traditionnel, avec des doublages disponibles à la fois en anglais et en japonais.

Développé par Idea Factory et publié en partenariat avec Eastasiasoft, ce portage Switch se veut la version ultime du JRPG, en intégrant tous les contenus téléchargeables sortis précédemment. Les fans auront le plaisir de retrouver Nepgear, la petite sœur de Neptune, accompagnée de ses amies IF et Compa, dans une aventure visant à sauver le monde de Gamindustri de l’influence d’une organisation criminelle baptisée ASIC. Le jeu propose un système de combat en 3D dynamique, des phases d’exploration de donjons, de l’artisanat d’équipement, ainsi que de nombreux paramètres pour personnaliser l’expérience selon les préférences des joueurs.

Les éditions physiques du jeu seront proposées à la précommande à partir du jeudi 5 juin à 23h00 (heure de Hong Kong) sur Playasia. Deux versions seront disponibles : une édition standard à 39,99 dollars US et une édition limitée à 59,99 dollars US, limitée à seulement 2 000 exemplaires. Cette dernière comprendra le jeu en version physique, un manuel, un CD de la bande-son, un artbook, des stickers pour Joy-Con, un mini boîtier, des figurines acryliques et un certificat numéroté, le tout contenu dans une boîte collector. Aucun réassort ne sera prévu une fois les exemplaires écoulés.

Hyperdimension Neptunia Re;Birth2: Sisters Generation prend place dans un univers en crise. Gamindustri est tombé entre les mains du syndicat criminel ASIC, tandis que les CPU, protectrices de ce monde, ont mystérieusement disparu. La jeune Nepgear, soutenue par ses compagnons, devra faire face à la corruption grandissante pour tenter de ramener l’ordre et l’espoir. Initialement prévu pour une sortie occidentale sur Switch, le jeu avait été annulé en raison de problèmes de conformité avec les directives de Nintendo. Cette édition asiatique devient ainsi une excellente opportunité pour les fans du monde entier d’enfin redécouvrir ce volet culte de la saga dans des conditions optimales.

Hyperdimension Neptunia Re;Birth2: Sisters Generation s’annonce comme un indispensable pour les amateurs de JRPG, qu’ils soient nouveaux venus ou fidèles de longue date à la licence. Avec ses ajouts de contenu, ses options de personnalisation poussées et son charme typiquement « Neptunia », cette version Switch pourrait bien marquer un nouveau tournant pour la série sur consoles portables.