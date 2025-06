Nintendo a publié aujourd’hui une nouvelle vidéo officielle récapitulant les temps forts de l’eShop européen pour le mois de mai 2025. Une sélection de jeux numériques marquants y est mise à l’honneur, offrant un aperçu des titres qui ont le plus attiré l’attention des joueurs Switch au cours des dernières semaines.

Parmi les jeux mis en avant, on retrouve Capcom Fighting Collection 2, une nouvelle compilation nostalgique de classiques de l’arcade, Fantasy Life i: The Girl Who Steals Time, qui combine vie paisible et exploration dans un univers enchanteur, ainsi que Please Touch the Artwork 2, une suite originale et contemplative mêlant art moderne et énigmes interactives.

Cette vidéo propose une manière simple et agréable de découvrir ou redécouvrir les titres qui ont marqué la scène indépendante ou AAA sur le Nintendo eShop. Elle témoigne aussi de la diversité de l’offre disponible, entre action rétro, jeux narratifs et expériences atypiques, confirmant une fois de plus le dynamisme du catalogue Switch en téléchargement.