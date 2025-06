Comme chaque mois, Nintendo a publié le classement des jeux les plus vendus sur l’eShop de la Nintendo Switch au Japon. Cette sélection couvre exclusivement les téléchargements payants effectués entre le 1er et le 31 mai 2025, incluant également les achats via le My Nintendo Store japonais. Les titres Free-to-Play ne sont donc pas pris en compte.

Sans surprise, le grand gagnant de ce mois de mai est Fantasy Life i: The Girl Who Steals Time, qui réussit l’exploit de placer deux éditions directement aux deux premières positions du classement dès leur sortie le 22 mai. La version Digital Deluxe arrive en tête, suivie de l’édition standard. Le jeu marque ainsi un retour en fanfare pour Level-5, très attendu par les fans de simulation de vie et d’aventure.

En troisième position, un autre nouvel arrivant s’impose : Mobile Suit Gundam SEED Battle Destiny Remastered de Bandai Namco, également sorti le 22 mai, qui séduit immédiatement les amateurs de méchas.

Le classique indétrônable Minecraft remonte en quatrième position, démontrant encore une fois sa longévité exceptionnelle depuis sa sortie sur Switch en 2018. Juste derrière, Urban Myth Dissolution Center, le visual novel à succès de Shueisha Games, continue de bien se vendre après sa sortie en février.

Autre nouveauté remarquée ce mois-ci : Tokimeki Memorial forever with you Emotional fait une belle entrée en sixième position, confirmant le retour réussi d’un pilier du dating sim japonais, tandis que son édition Deluxe se classe également seizième.

Les incontournables Nintendo ne sont pas en reste. Mario Kart 8 Deluxe et Animal Crossing: New Horizons conservent leur présence dans le top 10, respectivement à la septième et huitième place, prouvant une fois de plus leur statut de long-sellers. Fitness Boxing 3: Your Personal Trainer, sorti en fin 2024, s’offre une jolie remontée en neuvième position, suivi de près par The Hundred Line -Last Defense Academy-, toujours populaire un mois après son lancement.

Enfin, quelques autres nouveautés de mai réussissent à intégrer le classement, à l’image de Onimusha 2: Samurai’s Destiny, remake du célèbre jeu d’action de Capcom, qui se hisse en dix-septième position, ou encore Capcom Fighting Collection 2, riche compilation rétro fraîchement disponible. Dragon Quest III HD-2D Remake, toujours en promotion jusqu’au 11 juin, parvient également à réintégrer le top 20 en dernière position.

01./00. [NSW] FANTASY LIFE i: The Girl Who Steals Time Digital Deluxe Edition (Level-5) [22.5.2025] {8,778 ¥} / NEW

02./00. [NSW] FANTASY LIFE i: The Girl Who Steals Time (Level-5) [22.5.2025] {7,678 ¥} / NEW

03./00. [NSW] MOBILE SUIT GUNDAM SEED BATTLE DESTINY REMASTERED (Bandai-Namco) [22.5.2025] {4,950 ¥} / NEW

04./06. [NSW] Minecraft (Mojang / Microsoft Japan) [21.6.2018] {3,960 ¥}

05./02. [NSW] Urban Myth Dissolution Center (Shueisha Games) [13.2.2025] {1,980 ¥}

06./00. [NSW] Tokimeki Memorial forever with you Emotional (Konami) [08.5.2025] {6,600 ¥} / NEW

07./14. [NSW] Mario Kart 8 Deluxe (Nintendo) [28.4.2017] {6,578 ¥}

08./13. [NSW] Animal Crossing: New Horizons (Nintendo) [20.3.2020] {6,578 ¥}

09./00. [NSW] Fitness Boxing 3: Your Personal Trainer (Imagineer) [05.12.2024] {6,578 ¥}

10./11. [NSW] The Hundred Line -Last Defense Academy- (Aniplex) [24.4.2025] {7,400 ¥}

11./07. [NSW] Super Mario Party Jamboree (Nintendo) [17.10.2024] {7,100 ¥}

12./00. [NSW] Clubhouse Games: 51 Worldwide Classics (Nintendo) [05.6.2020] {4,378 ¥}

13./00. [NSW] Overcooked! All You Can Eat (Team17) [23.3.2021] {4,100 ¥}

14./00. [NSW] Super Smash Bros. Ultimate (Nintendo) [07.12.2018] {7,920 ¥}

15./00. [NSW] Shiren the Wanderer: The Mystery Dungeon of Serpentcoil Island Plus Bundle (Spike-Chunsoft) [05.9.2024] {8,965 ¥}

16./00. [NSW] Tokimeki Memorial forever with you Emotional Deluxe Edition (Konami) [08.5.2025] {9,680 ¥} / NEW

17./00. [NSW] Onimusha 2: Samurai’s Destiny (Capcom) [23.5.2025] {3,990 ¥} / NEW

18./00. [NSW] POWER PROS 2024-2025 (Konami) [18.7.2024] {8,470 ¥}

19./00. [NSW] Capcom Fighting Collection 2 (Capcom) [16.5.2025] {4,990 ¥} / NEW

20./00. [NSW] DRAGON QUEST III HD-2D Remake (Square-Enix) [14.11.2024] {7,678 ¥}