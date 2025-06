Capcom lance une nouvelle série de promotions estivales sur le Nintendo eShop, avec près de cinquante jeux en réduction sur Nintendo Switch. La vedette de cette vague de promotions n’est autre que Apollo Justice: Ace Attorney Trilogy, désormais proposé à son prix le plus bas jamais vu : 24,99 € au lieu de 49,99 €. Mais ce n’est que le début d’un véritable festival de remises pour les amateurs de jeux narratifs, d’action ou de baston rétro.

Cette offre exceptionnelle concerne une large sélection de titres issus des plus grandes licences de l’éditeur japonais, incluant Resident Evil, Monster Hunter, Ace Attorney, Devil May Cry, Street Fighter, Mega Man, et bien d’autres. C’est l’occasion idéale de compléter votre collection ou de découvrir des classiques à moindre coût.

Focus sur les offres incontournables :

Ace Attorney Investigations Collection passe à 29,99 € au lieu de 39,99 €

Ghost Trick, l’aventure culte remise au goût du jour, est à 14,99 € au lieu de 29,99 €

Dragon’s Dogma: Dark Arisen, un action-RPG acclamé, chute à seulement 4,99 € au lieu de 29,99 €

Monster Hunter Rise et Generations Ultimate sont chacun à 9,99 €, une aubaine pour les chasseurs en herbe

The Great Ace Attorney Chronicles, compilant deux prequels brillants, tombe à 15,99 €

Les trois premiers Devil May Cry sont disponibles à moitié prix à 9,99 € chacun

Les fans de rétrogaming peuvent retrouver Street Fighter 30th Anniversary Collection ou encore Capcom Beat ‘Em Up Bundle à seulement 9,99 €

Les amateurs de survival horror ne sont pas oubliés non plus, avec une large sélection de jeux Resident Evil à petit prix, y compris les versions Cloud de Resident Evil 2, 3, 7 Biohazard et Village, toutes disponibles à 9,99 €. Enfin, les nostalgiques de la saga Mega Man seront ravis de découvrir que toutes les compilations sont en promotion, incluant Mega Man 11, Mega Man Battle Network Legacy Collection, Mega Man X et Zero/ZX, avec des réductions allant jusqu’à 75 %.

Liste non exhaustive de jeux en promotion :