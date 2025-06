Red Art Games nous propose un véritable bond dans le passé avec l’annonce de la Joe & Mac Retro Collection, une compilation regroupant trois grands classiques de l’ère Super Nintendo, prévue pour être lancée sur Kickstarter dès le 10 juin 2025. Cette collection, développée par Red Art Studios – l’équipe interne de Red Art Games – offrira aux joueurs la possibilité de revivre ces aventures préhistoriques mythiques avec de nombreuses nouveautés et améliorations.

La Joe & Mac Retro Collection rassemblera les trois jeux phares de la série développée à l’origine par Data East : Joe & Mac: Caveman Ninja, Congo’s Caper et Joe & Mac 2: Lost in the Tropics. En plus des versions occidentales connues du grand public, cette compilation intégrera aussi les versions japonaises d’origine, non censurées, issues de la franchise Tatakae Genshijin. Chaque titre bénéficiera d’améliorations modernes pour faciliter la prise en main, tout en conservant leur charme rétro.

Les amateurs de formats physiques seront ravis d’apprendre que Red Art Games proposera, en exclusivité sur Kickstarter, des éditions physiques inédites ainsi que plusieurs goodies collectors réservés aux contributeurs. En complément des récompenses numériques, certains paliers de financement offriront des bonus matériels qui raviront les fans de longue date comme les nouveaux venus.

Côté contenu, Joe & Mac: Caveman Ninja propose une formule run & gun explosive avec douze niveaux remplis d’ennemis et de pièges à franchir à l’aide d’armes préhistoriques. Congo’s Caper se présente comme un jeu de plateforme orienté action mettant en scène Congo, un garçon mi-humain mi-singe, dans une quête pour sauver sa petite amie à travers 35 niveaux variés. Enfin, Joe & Mac 2: Lost in the Tropics ajoute une touche de RPG à la formule, en intégrant des éléments de vie de famille comme la possibilité d’épouser une femme des cavernes et d’avoir un enfant.

Pour parfaire cette redécouverte, Red Art Studios a inclus plusieurs améliorations de confort moderne. Les joueurs pourront sauvegarder leur progression à tout moment grâce aux save states, revenir en arrière grâce à la fonction rewind, appliquer un filtre CRT pour une esthétique rétro authentique, et ajuster le ratio d’affichage selon leurs préférences. De plus, Joe & Mac 1 et 2 seront jouables en coopération à deux joueurs, comme à la belle époque.

La Joe & Mac Retro Collection sortira plus tard cette année en version numérique sur Nintendo Switch, PlayStation 5, Xbox Series X|S et PC via Steam. Les joueurs intéressés peuvent déjà s’inscrire à la campagne Kickstarter afin d’être informés de son lancement imminent.

Pour les amateurs de jeux rétro, de coop à l’ancienne et de dinosaures déjantés, ce retour des héros préhistoriques s’annonce comme un événement à ne pas manquer.