Après avoir accueilli les deux premiers volets en début d’année, la Nintendo Switch s’apprête à compléter la trilogie avec Monument Valley 3, dont la sortie est désormais fixée au 22 juillet 2025.

Dans ce nouvel épisode de la célèbre série de puzzles visuels, les joueurs suivront Noor, une apprentie gardienne de la lumière, embarquée dans une aventure pour sauver son village menacé par la montée des eaux et la disparition progressive de la lumière. Le jeu conserve l’ADN de ses prédécesseurs en proposant des environnements où l’architecture impossible, les illusions d’optique et les perspectives déformées forment le cœur du gameplay.

Il faudra faire pivoter les structures, manipuler les décors et résoudre une série d’énigmes ingénieuses pour progresser à travers des temples, des ruines et d’autres lieux inspirés par l’art et l’architecture du monde entier. À bord d’un petit bateau, Noor explorera des terres mystérieuses et découvrira les secrets du monde et de la lumière sacrée.

Monument Valley 3 inclura l’histoire complète dès le lancement, avec des mises à jour gratuites prévues après la sortie pour enrichir l’expérience avec de nouveaux puzzles et chapitres. Le jeu sera également disponible sur d’autres plateformes, notamment via l’abonnement Netflix, aux côtés des deux premiers épisodes.