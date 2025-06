GameMill Entertainment a levé le voile sur Nicktoons & the Dice of Destiny, un tout nouveau jeu d’action-RPG attendu cet automne sur Nintendo Switch. Ce titre haut en couleur réunira une sélection emblématique de personnages issus de l’univers Nickelodeon, à commencer par Bob l’éponge, dans une épopée totalement inédite mêlant aventure, combats et éléments de fantasy.

Dans Nicktoons & the Dice of Destiny, les héros les plus célèbres de Nickelodeon sont projetés dans un monde fantastique riche en clins d’œil, où les tropes du RPG sont revisités dans un esprit cartoon. Les joueurs y incarneront leurs personnages favoris à travers des combats en temps réel, des environnements dynamiques et des situations épiques dignes des plus grandes licences du petit écran.

Le jeu repose sur une mécanique centrale : le lancer de dés, qui déclenche des événements imprévisibles et rythme l’évolution des affrontements et de l’exploration. Chaque partie promet ainsi d’être unique, avec un système de progression influencé par le hasard, mais aussi par les capacités propres à chaque personnage.

Cette fusion originale entre le monde du jeu de rôle et l’univers Nickelodeon mettra en scène un large éventail de visages connus. En plus de Bob l’éponge, on peut s’attendre à retrouver d’autres stars telles que Patrick, Danny Phantom, les Razmoket, Lincoln Loud, ou encore les Tortues Ninja, bien que la liste complète des héros jouables reste à confirmer dans les mois à venir.

Avec son gameplay accessible et son univers coloré, Nicktoons & the Dice of Destiny vise un large public, des plus jeunes spectateurs de Nickelodeon aux joueurs nostalgiques des années 90 et 2000. L’action se veut fluide, immersive et ponctuée de références aux séries d’origine, de quoi séduire les fans de tous âges.

Prévu pour l’automne 2025, le jeu arrivera exclusivement sur Nintendo Switch dans un premier temps. Aucune précision n’a encore été donnée concernant d’éventuelles versions pour d’autres plateformes, ni sur un format physique ou numérique.