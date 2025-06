Le studio indépendant Paper Castle Games et le label narratif Fellow Traveller sont fiers d’annoncer l’arrivée de Wander Stars sur Nintendo Switch et PC dès le 1er août. Ce JRPG au tour par tour, directement inspiré des animes cultes des années 90 comme Cowboy Bebop, Dragon Ball Z et One Piece, promet une aventure cosmique haute en couleur et totalement inédite, articulée autour d’un système de combat basé… sur les mots.

Dans Wander Stars, vous suivrez les aventures de Ringo, une jeune artiste martiale déterminée à retrouver son frère disparu, et Wolfe, un scélérat au passé trouble. Ensemble, ils partent à la recherche des morceaux de la carte légendaire appelée Wanderstar. L’histoire se déroule à travers dix épisodes scénarisés comme une série télé animée, où surprises, trahisons et rebondissements narratifs vous attendent à chaque instant.

Mais ce qui rend le jeu véritablement unique, c’est son système de combat fondé sur le langage. Grâce à l’art mystique du “Kiai”, chaque attaque est créée en combinant des mots d’action, de modification et d’élément. Par exemple, une attaque “SUPER FIRE KICK” enverra une puissante salve enflammée sur votre adversaire, alors qu’un “HUGE PHANTOM GUARD” pourrait vous protéger tout en déstabilisant l’ennemi. Plus de 200 mots sont à collecter au fil du jeu, permettant de concevoir une infinité de combinaisons d’attaques stratégiques et stylisées.

Les affrontements ne se résument pas à de simples échanges de coups. Il faudra jongler avec les cooldowns, exploiter les faiblesses élémentaires des ennemis, et surtout, combattre avec honneur. Vaincre un adversaire honorablement peut transformer un rival en précieux allié. Ces rencontres peuvent même vous octroyer des “Pep Ups”, des bonus spéciaux à équiper pour renforcer vos capacités au combat.

Chaque épisode de Wander Stars dure entre 60 et 90 minutes, et propose des cartes à explorer, des événements aléatoires, des secrets à découvrir, des batailles générées procéduralement et de nombreuses interactions narratives avec votre équipe et les PNJ. Vous êtes libre de jouer un épisode à la fois ou d’enchaîner toute la saison comme un bon vieux marathon de shōnen.

Au-delà des combats, Wander Stars séduit aussi par son ton léger et son humour. L’aventure regorge de moments absurdes et mémorables : des empanadas qui restaurent la santé, des capybaras qui font du surf, des listes de courses oubliées, et même des tensions amoureuses entre personnages. C’est aussi une histoire de rédemption, d’alliances improbables et de famille retrouvée.

Nourri par les souvenirs d’animes que les développeurs ont regardés durant leur jeunesse au Venezuela, Wander Stars propose un hommage sincère et interactif à ce genre si particulier. Avec son système de combat accessible mais profond, sa direction artistique inspirée et son humour omniprésent, le jeu a tout pour devenir une véritable perle du jeu de rôle indépendant.