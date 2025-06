Les chats pirates reprennent la mer dans Cat Quest III avec une toute nouvelle mise à jour intitulée « Tavern Tales », disponible le 26 juin 2025. Cette mise à jour gratuite ajoutera de nouveaux compagnons, des combats revisités dans des lieux inédits (dont une tanière de pieuvre ou encore… un concert de rock), ainsi que bien d’autres surprises pour les aventuriers en quête de butin et de mystères.

Dans Cat Quest III, vous incarnez un chat pirate dans un RPG d’action en 2.5D à l’ambiance colorée et humoristique. L’aventure prend place dans le Purribean, un archipel peuplé de Pi-rats et empli de trésors légendaires à découvrir, notamment la mythique Étoile du Nord. À bord de votre propre navire, vous naviguez d’île en île en affrontant des ennemis aussi redoutables que farfelus, avec en ligne de mire le terrible Roi des Pirates.

Le système de combat a été peaufiné pour offrir des enchaînements d’attaques plus dynamiques, des possibilités de changement d’arme à la volée, et des affrontements encore plus nerveux. Que vous jouiez en solo ou en coopération locale, l’expérience promet d’être aussi fluide que fun.

Pour la première fois dans la série, l’exploration maritime est au cœur du gameplay. Vous pouvez désormais voguer librement sur les flots, débarquer sur les îles et explorer les terres à la recherche de donjons, de coffres cachés et d’équipements originaux : épées, blunderpuss (une sorte de tromblon félin), tenues loufoques ou encore puissants sorts magiques.

Cat Quest III met un point d’honneur à offrir une grande liberté d’exploration et de narration. C’est vous qui choisissez comment et quand progresser dans votre quête. Aidez les nombreux personnages excentriques du Purribean, dénichez des indices sur l’Étoile du Nord, ou partez à l’aventure au gré des vagues — tout est possible dans cette odyssée féline pleine de charme.